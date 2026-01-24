Giriş
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (24 Ocak)

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. The Gold River Project dahil 4 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste        

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (24 Ocak)
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta The Gold River Project dahil 5 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine MIO: Memories in Orbit, Bladesong, Rustler, Nova Roma ve The Gold River Project ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL 12 aylık 3.720 TL
    RTX Ultimate paket için 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

