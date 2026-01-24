GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (24 Ocak)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine MIO: Memories in Orbit, Bladesong, Rustler, Nova Roma ve The Gold River Project ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- MIO: Memories in Orbit (Steam, Xbox, Game Pass)
- Bladesong (Steam)
- Rustler (Epic Games Store)
- The Gold River Project (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- Nova Roma (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL