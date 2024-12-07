GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Indiana Jones and the Great Circle ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Indiana Jones and the Great Circle, Path of Exile 2, JR EAST Train Simulator ve oyunun Demo sürümü başta olmak üzere 4 yeni oyun ekleniyor. Ayrıca bu haftaya ek olarak Aralık ayının sonuna kadar platforma eklenecek yapımlar da açıklandı. Tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nvidia GeForce 566.36 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler 19 sa. önce eklendi

Indiana Jones and the Great Circle Steam, Xbox, Microsoft Store

Path of Exile 2 Steam, Grinding Gears

JR EAST Train Simulator Steam

JR EAST Train Simulator Demo Steam

Fast Food Simulator Steam, 10 Aralık

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered Steam 10 Aralık

The Spirit of the Samurai Steam, 12 Aralık

The Lord of the Rings: Return to Moria Steam

NieR:Automata Steam

NieR Replicant ver.1.22474487139… Steam

Replikant Chat Steam

Supermarket Together Steam

Ys X: Nordics Steam

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL

paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL

paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste