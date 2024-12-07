GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Indiana Jones and the Great Circle, Path of Exile 2, JR EAST Train Simulator ve oyunun Demo sürümü başta olmak üzere 4 yeni oyun ekleniyor. Ayrıca bu haftaya ek olarak Aralık ayının sonuna kadar platforma eklenecek yapımlar da açıklandı. Tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Indiana Jones and the Great Circle Steam, Xbox, Microsoft Store
- Path of Exile 2 Steam, Grinding Gears
- JR EAST Train Simulator Steam
- JR EAST Train Simulator Demo Steam
- Fast Food Simulator Steam, 10 Aralık
- Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered Steam 10 Aralık
- The Spirit of the Samurai Steam, 12 Aralık
- The Lord of the Rings: Return to Moria Steam
- NieR:Automata Steam
- NieR Replicant ver.1.22474487139… Steam
- Replikant Chat Steam
- Supermarket Together Steam
- Ys X: Nordics Steam
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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