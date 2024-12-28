GeForce Now’a bu hafta eklenen oyunlar belli oldu

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Headquarters: World War II, Supermarket Together ve Ys X: Nordics başta olmak üzere 3 yeni oyun ekleniyor. Tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu listenin yakın tarihte tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. GeForce Now Ocak 2025 oyunlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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