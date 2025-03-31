GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Sunderfolk First Look Demo, Atomfall, The First Berserker: Khazan, inZOI, Beholder, Bus Simulator 21, Galacticare, Half-Life 2 RTX Demo, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, One Lonely Outpost, Psychonauts ve Undying dahil başta olmak üzere 12 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Sunderfolk First Look Demo (25 Mart)
- Atomfall (Steam, Xbox PC Game Pass)
- The First Berserker: Khazan (Steam)
- inZOI (Steam, (25 Mart)
- Beholder (Epic Games Store)
- Bus Simulator 21 (Epic Games Store)
- Galacticare (Xbox, PC Game Pass)
- Half-Life 2 RTX Demo (Steam)
- The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (Steam)
- One Lonely Outpost (Xbox, PC Game Pass)
- Psychonauts (Xbox, PC Game Pass)
- Undying (Epic Games Store)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL
- Ultimate paket için aylık 680 TL, 3 aylık 1.800 TL ve 6 aylık 2.720 TL
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo