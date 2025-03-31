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    Anlık Bildirim

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine bu hafta Assassin’s Creed Shadows dahil 12 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar...
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bus Simulator 21, inZOI ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Sunderfolk First Look Demo, Atomfall, The First Berserker: Khazan, inZOI, Beholder, Bus Simulator 21, Galacticare, Half-Life 2 RTX Demo, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, One Lonely Outpost, Psychonauts ve Undying dahil başta olmak üzere 12 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 340 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL
    • Ultimate paket için aylık 680 TL, 3 aylık 1.800 TL ve 6 aylık 2.720 TL
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    S
    swordoftemple 1 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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