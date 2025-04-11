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    Anlık Bildirim

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine bu hafta Commandos: Origins, Diablo III dahil 6 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar...
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Diablo III, South of Midnight ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine South of Midnight, Commandos: Origins, The Talos Principle: Reawakened, Backrooms: Escape Together, Diablo III ve Sultan’s Game dahil başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • South of Midnight (New release on SteamXbox, PC Game Pass, 8 Nisan)
    • Commandos: Origins (Steam,Xbox, PC Game Pass, 9 Nisan)
    • The Talos Principle: Reawakened (Steam, 10 Nisan)
    • Backrooms: Escape Together (Steam)
    • Diablo III (Xbox, PC Game Pass)
    • Sultan’s Game (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 340 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL
    • Ultimate paket için aylık 680 TL, 3 aylık 1.800 TL ve 6 aylık 2.720 TL
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 46 dakika önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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    kelimeleri unutmak ve bilsen de cümle kuramamak telefonum açık olduğu halde arayanlar ulaşamıyor araba kapısı içerden ve dışardan açılmıyor gmail şifre kırma battle brothers türkçe yama

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