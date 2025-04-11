GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine South of Midnight, Commandos: Origins, The Talos Principle: Reawakened, Backrooms: Escape Together, Diablo III ve Sultan’s Game dahil başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- South of Midnight (New release on Steam, Xbox, PC Game Pass, 8 Nisan)
- Commandos: Origins (Steam,Xbox, PC Game Pass, 9 Nisan)
- The Talos Principle: Reawakened (Steam, 10 Nisan)
- Backrooms: Escape Together (Steam)
- Diablo III (Xbox, PC Game Pass)
- Sultan’s Game (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL
- Ultimate paket için aylık 680 TL, 3 aylık 1.800 TL ve 6 aylık 2.720 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir