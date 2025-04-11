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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Diablo III, South of Midnight ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine South of Midnight, Commandos: Origins, The Talos Principle: Reawakened, Backrooms: Escape Together, Diablo III ve Sultan’s Game dahil başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

South of Midnight (New release on Steam, Xbox, PC Game Pass, 8 Nisan)

Commandos: Origins (Steam,Xbox, PC Game Pass, 9 Nisan)

The Talos Principle: Reawakened (Steam, 10 Nisan)

Backrooms: Escape Together (Steam)

Diablo III (Xbox, PC Game Pass)

Sultan’s Game (Steam)

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GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 340 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL

paket için aylık 340 TL, 6 aylık 940 TL ve 12 aylık 1.720 TL Ultimate paket için aylık 680 TL, 3 aylık 1.800 TL ve 6 aylık 2.720 TL

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GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste