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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce Now geri adım attı: Global Founders üyeleri istemezse Game+'a geçmeyebilir

    GeForce Now'ın geçtiğimiz günlerde aldığı karar birçok insanı kızdırmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de GeForce Now bu kararından döndü. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Mart 2021, 23:58 (3 gün)
    5,4b
    2
    53
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    GeForce Now geri adım attı: Global Founders üyeleri istemezse Game+'a geçmeyebilir
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    Bildiğiniz gibi GeForce Now, Turkcell ile işbirliği yaparak Game+ adı altında Türkiye'de sunucu açtı ve GeForce Now sistemini yerelleştirdi. Önce açıklanan fiyat yüzünden oyuncular üzüldü, ardından da geçtiğimiz günlerde Global Founders üyeleri için alınan karar oyuncular kızdırdı.

    İlginizi Çekebilir Avatar GeForce Now'ın Global Founders üyeliği Türkiye'de kullanılamayacak!

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan konsolu oldu"

    Geçtiğimiz günlerde GeForce Now, Global Founders üyesi olanları yani yurt dışındaki serverları kullanan üyelere sormadan, tüm üyeleri 3 Mayıs'ta Game+'a taşıyacağını açıkladı. Ardından da doğal olarak bu olay büyük bir tepkiye yol açtı. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre GeForce Now geri adım attı.

    Gönderilen maillere göre hali hazırda Global Founders üyesi olanlar eğer istemezse Game+'a geçmek zorunda değil. Global Founders'ı kullanmaya devam edebilirler. Eğer Global Founders üyeleri Game+'a geçmek isterse ilk yıl için aylık 49,90 TL'ye ödeyerek Türkiye serverlarını kullanabilir. 

    49,90 TL'lik fiyat, yalnızca Founders üyeliği olup Game+'a geçmek isteyenler için. İlk kez abone olacaklar için fiyat hala 75 TL. 



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    U unununium 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bilgisayar ile geforce now'ı kıyaslayanlara sinir oluyorum zaten kısıtlı bir oyun kütüphanesi var ayrıca oyunu da almanız gerekiyor üstüne üstlük sonradan kaldırılan oyunlar da oldu. Bugün aldığın oyunu yarın oynayabileceğinin garantisi yok. Asıl bunlar kimsenin konuşmadığı detaylardır donanımhaber!
    bilgisayar ile geforce now'ı kıyaslayanlara sinir oluyorum zaten kısıtlı bir oyun kütüphanesi var ayrıca oyunu da almanız gerekiyor üstüne üstlük sonradan kaldı...
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    4 Yanıt Yanıtla +71
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gfn subredditinin on sayfasi sirf bununla ilgili verilej tepkiler ile doluydu. Geri adim garantiydi, kim olsa dayanamaz o kadar tepkiye. Demek ki neymis, bir sey olmaz demek yerine ses cikarmak gerekiyormus.
    Gfn subredditinin on sayfasi sirf bununla ilgili verilej tepkiler ile doluydu. Geri adim garantiydi, kim olsa dayanamaz o kadar tepkiye. Demek ki neymis, bir se...
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    Yanıtla +27
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    H Hepinizdennefretediyorum 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu ortaklık bitene kadar hem Turkcell'i hem de geforge'u boykot edeceğim. Turkcell 25 lira fazla kar yapacağım diye 90 liralık fatura müşterisi kaybetti az önce.
    Bu ortaklık bitene kadar hem Turkcell'i hem de geforge'u boykot edeceğim. Turkcell 25 lira fazla kar yapacağım diye 90 liralık fatura müşterisi kaybetti az önce...
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    Yanıtla +18
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    U ugrygl 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden filmleri indirip izliyorduk daha sonra internet hızları ve siteler artınca çevrimiçi izlemeye başladık sonra ne oldu netflix benzeri siteleri (her ne kadar şu an ki fiyatlar tartışılabilir olsa da) kullanmaya başladık (alım gücümüz düşük/bize pahallı), demek istediğim şu, bu sistem çok iyi ama çok yeni bu sistemin özellikle Türkiye'de oturması için fiber altyapının standart hale gelmesi lazım, 100 mb hız bile düşük bir hız, insanlar eğitim için internet/pc bulamazken şu an bu fiyatlar ve bu teknoloji bize uzak, ileride taşınabilir, sanal vb. ekran teknolojileri yaygınlaşır ve ucuz olur bu da zaten standart hale gelir, evet geleceğin teknolojisi ama geleceğin.
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    Bay Robot ( tunc) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    fps 20lere düştü üstüne gecikme oldu turkcell superonline altyapısında 100mbit kablolu şekilde bağlıyım denemeden almayın...
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    S sabe (Sasa ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu 35 lirası hizmet 35 lirası Türksele işte.

    Bence herkesten 35 lira Türksel vergisi alınsın.

    Nasıl trt vergisi var, bide Türksel vergisi olsun.
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    from softwave 1 gün ( Mesaj Silindi )
    elin adami 5 euroya aliyor yillik 60 euro dan bir oyun fiyatina . biz ise 75 ten 1 yillik alinca 600 liralik oyundan bile daha pahali
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    Lexco (E. Y.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Paracell
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İlla her yanlış, mantıksız kararlar için müşterilerin/kullanıcıların bu kadar çırpınması, yakarması mı gerekiyor? Türkiye’de iş etiği yerlerde geziyor.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizleri zorla game+ aboneliğine aktaramazsınız Nvidia!!!

    Zaten baya sinir olmuştum ama fiyatı hala aynı.bu ortaklıktan ancak oyuncuları donuna kadar sömürmek çıkar.kapitalist bir şirketin olacağı buydu zaten??
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu sisteme günlerdir içimden sövmeme rağmen hiç yorum yapmadım konu hakkında çünkü koskoca firmaların pazarlama hatası yapacağını düşünmüyorum illa ki bir şey düşünmüşlerdirde fiyat böyledir dedim.

    Şimdi sayın Turkcell ve Nvidia siz bu hizmeti kime satacaksınız? 1) MacBook tarzı bilgisayarı olan ve arada oyun oynayan adama 2) Sistemi güçlü olmayıp oyun oynamak isteyen kitleye 3) Telefondan da oyun oynamak isteyen oyunculara

    Benim forumlarda ve platformlarda gördüğüm 2. Şık çoğunlukta hatta 1 ve 3. Maddedeki kişiler o kadar az ki görmedim diyebilirim. Özetle genel olarak sistemi güçlü olmayan ama oyun oynamak isteyen kitleye pazarlayacaksın değil mi? Evet. Peki bu kitlenin alım gücü yüksek olmadığı için sisteminin olmadığını düşünemiyor musun Turkcell? Adam ayda 75 lira platformuna verecek, bunu oynatması için iyi bir internet gerekiyor (hadi o var diyelim) onu da geçtim oyunu orijinal satın alması lazım. Orijinal oyun linci yemeyeyim durduk yere ama AAA oyunların fiyatı 250-400 civarında, 750₺’ye oyun bile gördük konsollarda. Bu adam ayda 1 tane oyun satın alsa bir de hizmete para verse 300-350₺ çıkar cebinden aylık. Hadi diyelim eski oyunları oynasın bu adam o zaman niye bu sisteme para ödesin zaten bilgisayarı açar? Aynı adam taksitle ekran kartı alır geçer. Kime satacaksın abi bu platformu sen?

    Oyuna para vereceğim, hizmete para vereceğim, internete para vereceğim az da olsa gecikmesine katlanacağım ama 75₺ vereceğim öyle mi?

    Hizmete göre fiyat normal esasen sonuçta size bir işlem gücü ayrılıyor, bilgisayar kiralıyorsunuz gibi düşünün ancak kimsenin satın almayacağı aşikar. Abi bi milleti alıştırmak için ilk 3 ay 29₺ falan yapaydınız bari?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi ) Silent Guardian
    Bir oyunun boyutu 50+100 gbları buluyor artık. İnternet hızları ile bu oyunu indirmesi bir gün alıyor bazen. Bir de bunun HDD mevzusu var. Bütün oyunları indirdikçe HDD içinde yer kalmıyor yeni HDD sipariş ediyorsun yedekleme için. Yani bir oyunu aldıktan sonra oynamak için harcadığım zaman internetten indirmek kurmak açmak ile 10 ila 15 saati bulabiliyor. Bütün bu süreçte oyunu indirmek için bilgisayar da açık kalıyor ve harcanan elektrik masrafı da var. Bir de sistem kaldırıyor mu kaldırmıyor mu minimum ayarlara çekmek gerekiyor bir de sisteminde kötü oynuyor ise geri iade ediyorsun bir sürü iş güç zaman heba oluyor. Ayrıca sistemin oyunu çalıştırıyor olsa bile bunun büyük bir elektrik masrafı da var bilgisayar daha fazla elektrik çekiyor. Oysa Game+ sahip isen oyunu satın aldığım anda indirmene bile gerek kalmadan 5 saniye içinde oynamana izin veriyor. Bizzat bedava sürümünde denedim ve kusursuz çalıştı. Buradaki arkadaşlar siz dahil sistemi denemeden atar yapıyorsunuz bence. Bir kere bedava versiyonunu deneyip sonra karar verin bütün bu zahmete değip değmeyeceğini. 50 Lira ve altı evet bence de çok makul olur.
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    orcnd (orçun ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    zorla paket değiştirmek başta doğru değildi. kazanılmış haklara el koymak etik değil. daha yumuşak bir zorlama yapmaları gerekirdi.
    fakat avrupa fiyatının türkiyede de olmasını beklemeyi mantıklı bulmuyorum.
    türkiyede internet ve sanayi elektriği avrupadan çok daha pahalı.
    ek olarak bu fiyatlandırma şu an ki kullanıcı kitlesine göre değil 3-4 yıl içinde ulaşılacak kitleye göre belirleniyor.
    kullanıcı sayısı arttıkça kâr marjı belki daha aşağıya gelebilir. en azından gelmeli.

    bu servisi netflix, amazon prime veya youtube gibi servislerle karşılaştırmak teknik açıdan yanlış.
    cloud gaming internet servisleri arasında en falza işletme maliyetine sahip olanıdır.
    ihtiyaç duyulan sunucu ve network ekipmanı maliyeti çok daha fazladır.
    rakip servisler gelir ve bariz daha düşük fiyattan hizmet verirlerse o zaman eleştirilebilir.
    sony, amd veya intel bu işe girerse belki fiyatlar biraz daha düşebilir.
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    ghost43 (Sinan Bey) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    😶
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    5358 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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