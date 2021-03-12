GeForce Now geri adım attı: Global Founders üyeleri istemezse Game+'a geçmeyebilir

Bildiğiniz gibi GeForce Now, Turkcell ile işbirliği yaparak Game+ adı altında Türkiye'de sunucu açtı ve GeForce Now sistemini yerelleştirdi. Önce açıklanan fiyat yüzünden oyuncular üzüldü, ardından da geçtiğimiz günlerde Global Founders üyeleri için alınan karar oyuncular kızdırdı.İlginizi Çekebilir GeForce Now'ın Global Founders üyeliği Türkiye'de kullanılamayacak!
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Geçtiğimiz günlerde GeForce Now, Global Founders üyesi olanları yani yurt dışındaki serverları kullanan üyelere sormadan, tüm üyeleri 3 Mayıs'ta Game+'a taşıyacağını açıkladı. Ardından da doğal olarak bu olay büyük bir tepkiye yol açtı. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre GeForce Now geri adım attı.
Gönderilen maillere göre hali hazırda Global Founders üyesi olanlar eğer istemezse Game+'a geçmek zorunda değil. Global Founders'ı kullanmaya devam edebilirler. Eğer Global Founders üyeleri Game+'a geçmek isterse ilk yıl için aylık 49,90 TL'ye ödeyerek Türkiye serverlarını kullanabilir.
49,90 TL'lik fiyat, yalnızca Founders üyeliği olup Game+'a geçmek isteyenler için. İlk kez abone olacaklar için fiyat hala 75 TL.
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Bence herkesten 35 lira Türksel vergisi alınsın.
Nasıl trt vergisi var, bide Türksel vergisi olsun.
Zaten baya sinir olmuştum ama fiyatı hala aynı.bu ortaklıktan ancak oyuncuları donuna kadar sömürmek çıkar.kapitalist bir şirketin olacağı buydu zaten??
Şimdi sayın Turkcell ve Nvidia siz bu hizmeti kime satacaksınız? 1) MacBook tarzı bilgisayarı olan ve arada oyun oynayan adama 2) Sistemi güçlü olmayıp oyun oynamak isteyen kitleye 3) Telefondan da oyun oynamak isteyen oyunculara
Benim forumlarda ve platformlarda gördüğüm 2. Şık çoğunlukta hatta 1 ve 3. Maddedeki kişiler o kadar az ki görmedim diyebilirim. Özetle genel olarak sistemi güçlü olmayan ama oyun oynamak isteyen kitleye pazarlayacaksın değil mi? Evet. Peki bu kitlenin alım gücü yüksek olmadığı için sisteminin olmadığını düşünemiyor musun Turkcell? Adam ayda 75 lira platformuna verecek, bunu oynatması için iyi bir internet gerekiyor (hadi o var diyelim) onu da geçtim oyunu orijinal satın alması lazım. Orijinal oyun linci yemeyeyim durduk yere ama AAA oyunların fiyatı 250-400 civarında, 750₺’ye oyun bile gördük konsollarda. Bu adam ayda 1 tane oyun satın alsa bir de hizmete para verse 300-350₺ çıkar cebinden aylık. Hadi diyelim eski oyunları oynasın bu adam o zaman niye bu sisteme para ödesin zaten bilgisayarı açar? Aynı adam taksitle ekran kartı alır geçer. Kime satacaksın abi bu platformu sen?
Oyuna para vereceğim, hizmete para vereceğim, internete para vereceğim az da olsa gecikmesine katlanacağım ama 75₺ vereceğim öyle mi?
Hizmete göre fiyat normal esasen sonuçta size bir işlem gücü ayrılıyor, bilgisayar kiralıyorsunuz gibi düşünün ancak kimsenin satın almayacağı aşikar. Abi bi milleti alıştırmak için ilk 3 ay 29₺ falan yapaydınız bari?
fakat avrupa fiyatının türkiyede de olmasını beklemeyi mantıklı bulmuyorum.
türkiyede internet ve sanayi elektriği avrupadan çok daha pahalı.
ek olarak bu fiyatlandırma şu an ki kullanıcı kitlesine göre değil 3-4 yıl içinde ulaşılacak kitleye göre belirleniyor.
kullanıcı sayısı arttıkça kâr marjı belki daha aşağıya gelebilir. en azından gelmeli.
bu servisi netflix, amazon prime veya youtube gibi servislerle karşılaştırmak teknik açıdan yanlış.
cloud gaming internet servisleri arasında en falza işletme maliyetine sahip olanıdır.
ihtiyaç duyulan sunucu ve network ekipmanı maliyeti çok daha fazladır.
rakip servisler gelir ve bariz daha düşük fiyattan hizmet verirlerse o zaman eleştirilebilir.
sony, amd veya intel bu işe girerse belki fiyatlar biraz daha düşebilir.
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