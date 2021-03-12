GeForce Now geri adım attı: Global Founders üyeleri istemezse Game+'a geçmeyebilir

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Bildiğiniz gibi GeForce Now, Turkcell ile işbirliği yaparak Game+ adı altında Türkiye'de sunucu açtı ve GeForce Now sistemini yerelleştirdi. Önce açıklanan fiyat yüzünden oyuncular üzüldü, ardından da geçtiğimiz günlerde Global Founders üyeleri için alınan karar oyuncular kızdırdı.

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Geçtiğimiz günlerde GeForce Now, Global Founders üyesi olanları yani yurt dışındaki serverları kullanan üyelere sormadan, tüm üyeleri 3 Mayıs'ta Game+'a taşıyacağını açıkladı. Ardından da doğal olarak bu olay büyük bir tepkiye yol açtı. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre GeForce Now geri adım attı.

Gönderilen maillere göre hali hazırda Global Founders üyesi olanlar eğer istemezse Game+'a geçmek zorunda değil. Global Founders'ı kullanmaya devam edebilirler. Eğer Global Founders üyeleri Game+'a geçmek isterse ilk yıl için aylık 49,90 TL'ye ödeyerek Türkiye serverlarını kullanabilir.

49,90 TL'lik fiyat, yalnızca Founders üyeliği olup Game+'a geçmek isteyenler için. İlk kez abone olacaklar için fiyat hala 75 TL.

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