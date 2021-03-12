PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan konsolu oldu

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Geçtiğimiz aylarda çıkışını yapan, Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 yeni bir başarıya imza attı. PlayStation 5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olmuş durumda.

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NPD Group'un yayınladığı rapora göre PlayStation 5 dolar satışı açısından, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu konumunda. Ayrıca NPD Group, Şubat 2021 için yayınladığı raporda, Amerika'da şubat ayı içerisinde donanım olarak en fazla PlayStation 5'in sattığını ve ikinci sırada da Nintendo Switch'in bulunduğunu söylüyor.

PlayStation 5'in sahip olduğu bu rekora daha öncesinde Nintendo Switch sahipti. Switch'in ocak ayındaki hem birim hem de dolar satışları Şubat 2009'daki Nintendo Wii'nin rekorunu geride bırakmıştı. Yayınlanan rapordaki diğer istatistiklere baktığımızda Şubat 2021'de Amerika'daki video oyun donanımı ve aksesuarlarının satışı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %35 artmış durumda, yani 4.6 milyar dolarlık satış yapılmış durumda.

Şubat ayından ziyade önümüzdeki aylarda oran nasıl olacak büyük merak konusu. Geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle birçok insan donanım alışverişine yönelmişti. Bu yıl yaşanan stok sıkıntıları da bu satışları bir hayli etkileyecektir.

https://www.ign.com/articles/ps5-is-the-fastest-selling-console-in-us-history-for-dollar-sales

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