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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan konsolu oldu

    Sony'nin yeni nesil için piyasaya sürdüğü yeni PlayStation, yani PlayStation 5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Mart 2021, 22:30 (3 gün)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan konsolu oldu
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    Geçtiğimiz aylarda çıkışını yapan, Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 yeni bir başarıya imza attı. PlayStation 5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olmuş durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar PlayStation 5'in ve aksesuarlarının yüksek çözünürlüklü görselleri paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "God of War yapımcısı, Xbox'ın oyun stüdyosuna katıldı"

    NPD Group'un yayınladığı rapora göre PlayStation 5 dolar satışı açısından, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu konumunda. Ayrıca NPD Group, Şubat 2021 için yayınladığı raporda, Amerika'da şubat ayı içerisinde donanım olarak en fazla PlayStation 5'in sattığını ve ikinci sırada da Nintendo Switch'in bulunduğunu söylüyor.

    PlayStation 5'in sahip olduğu bu rekora daha öncesinde Nintendo Switch sahipti. Switch'in ocak ayındaki hem birim hem de dolar satışları Şubat 2009'daki Nintendo Wii'nin rekorunu geride bırakmıştı. Yayınlanan rapordaki diğer istatistiklere baktığımızda Şubat 2021'de Amerika'daki video oyun donanımı ve aksesuarlarının satışı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %35 artmış durumda, yani 4.6 milyar dolarlık satış yapılmış durumda.

    Şubat ayından ziyade önümüzdeki aylarda oran nasıl olacak büyük merak konusu. Geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle birçok insan donanım alışverişine yönelmişti. Bu yıl yaşanan stok sıkıntıları da bu satışları bir hayli etkileyecektir.



    https://www.ign.com/articles/ps5-is-the-fastest-selling-console-in-us-history-for-dollar-sales
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Dellialli
    Ister kabul et ister etme suan PS5 daaha cok satiyor. Bir önceki nesil Sony oyuncularin güvenini sagladi. Xboxtan bekliyoruz bakalim Bethesdayi aldi ne yaptiracak onlara
    Ister kabul et ister etme suan PS5 daaha cok satiyor. Bir önceki nesil Sony oyuncularin güvenini sagladi. Xboxtan bekliyoruz bakalim Bethesdayi aldi ne yaptirac...
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    PlayStation yine xbox'ı kendi evinde fethetmeyi başarıyor, God of War 5 çıkınca kimbilir neler olur. Xbox Avrupa ve Japonyayı ele geçiremediği sürece ezilmeye mahkumdur, bir de GOTY yapması gerekiyor..
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar hız yapmasın, oyunu yok
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    H hakanhan68 2 gün ( Mesaj Silindi )
    dünya evde napacak oyun film dizi .tabi cep pc konsol netfliz satacak .tabi orda 300-500 para adam alabiliyor.

    bulgar azerbaycan papua yenigine parası bile bizi geçti. ama şükretmek lazım o ayrı.

    https://twitter.com/alim_gucu/status/1336296305048629250/photo/1
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    cabriyo (Emin Tuncer) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    dünya nüfusu artıyor, 10 yıl sonra dahada fazla satılır. bu çok yanlış algı oluşturuyor. dünyanın o andaki nüfusuna orantılamak gerekiyor.
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    SuperVisör (mahir cam) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ps 5 bile dolarcılara karşı eziliyor beleş gibi geldiginden ekmek alır gibi alıyorlar türkiyede öylemi tl para etmiyor biz onların araba alması gibi alıyoruz..... canım türkiyem
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    D Dellialli 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Algı haberi mi bu? Adet olarak değil de dolar üzerinden mi hesaplanmış yani? Sony baktı oyun çıkaramayacak 21 ve 22'de ... Böyle gaz alma haberleri mi çıkarttırıyor? Hemde XBOX'ın Bethesta'yı duyurma etkinliği arifesinde. Sanırım neden fanatiklerin 7.500.000.000 dolarlık anlaşmayı çekemmesi, ileride bu türde haberleri daha çok göreceğimizin habercisi.


    "playstation, ingiltere'de en çok satan firma ama japon firmalar arasından" gibi haberleri çok okuycaz. Vazife alın. Bu "mıçtım ama hangi tüyü diksem" hareketleri.
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    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Ister kabul et ister etme suan PS5 daaha cok satiyor. Bir önceki nesil Sony oyuncularin güvenini sagladi. Xboxtan bekliyoruz bakalim Bethesdayi aldi ne yaptiracak onlara
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    500 TL olsa biz de alırdık.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gündem Amerika nekadar ps5 sattı dh haber yapti Station.ftw
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