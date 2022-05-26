GeForce Now kütüphanesine bu hafta eklenen oyunlar belli oldu: 10 yeni oyun

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GeForce NOW kütüphanesine bu hafta aralarında hızlı bir paten kayma oyunu olan Roller Chmpions’un da bulunduğu 10 yeni oyun ekleniyor ve toplam oyun sayısı 1300’ün üzerine çıkıyor.

Sony PlayStation'la ilgili bilgiler ve istatistikler paylaştı 6 sa. önce eklendi

Ubisoft'un ücretsiz, en yeni spor oyunu Roller Champions’da, en iyilerle yarışma veya yeterince hızlı olunamazsa geride kalma olasılığı var. Bu hızlı ve tempolu oyunda, 3’e 3 maçlarda bir spor efsanesi olmak için yarışılıyor ve kazandıkça şöhret artıyor. Oyunda başarılı olmak için kurallar şöyle: “Takımını kur, topu kap, başarılı bir tur at, pasları yakala, skor yap ve takımının kazanmasına destek ol.” Bu kuralları uygulayarak katılımcılar, oyunun başlangıç sezonunda takımlarının üst sıralara tırmanmasına ve şampiyonluğa ulaşmasına çalışacak.

GeForce Now'da Bu Hafta

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GeForce Now kütüphanesine bu hafta eklenen oyunlar belli oldu