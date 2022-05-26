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    GeForce Now kütüphanesine bu hafta eklenen oyunlar belli oldu: 10 yeni oyun

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 10 oyun eklenecek. Toplam oyun sayısı da 1300'ün üzerine çıkmış oluyor.
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    GeForce Now kütüphanesine bu hafta eklenen oyunlar belli oldu
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    GeForce NOW kütüphanesine bu hafta aralarında hızlı bir paten kayma oyunu olan Roller Chmpions’un da bulunduğu 10 yeni oyun ekleniyor ve toplam oyun sayısı 1300’ün üzerine çıkıyor.

    Ubisoft'un ücretsiz, en yeni spor oyunu Roller Champions’da, en iyilerle yarışma veya yeterince hızlı olunamazsa geride kalma olasılığı var. Bu hızlı ve tempolu oyunda, 3’e 3 maçlarda bir spor efsanesi olmak için yarışılıyor ve kazandıkça şöhret artıyor. Oyunda başarılı olmak için kurallar şöyle: “Takımını kur, topu kap, başarılı bir tur at, pasları yakala, skor yap ve takımının kazanmasına destek ol.” Bu kuralları uygulayarak katılımcılar, oyunun başlangıç sezonunda takımlarının üst sıralara tırmanmasına ve şampiyonluğa ulaşmasına çalışacak.

    GeForce Now'da Bu Hafta

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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