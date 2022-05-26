GeForce Now kütüphanesine bu hafta eklenen oyunlar belli oldu: 10 yeni oyun

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta aralarında hızlı bir paten kayma oyunu olan Roller Chmpions’un da bulunduğu 10 yeni oyun ekleniyor ve toplam oyun sayısı 1300’ün üzerine çıkıyor.
Ubisoft'un ücretsiz, en yeni spor oyunu Roller Champions’da, en iyilerle yarışma veya yeterince hızlı olunamazsa geride kalma olasılığı var. Bu hızlı ve tempolu oyunda, 3’e 3 maçlarda bir spor efsanesi olmak için yarışılıyor ve kazandıkça şöhret artıyor. Oyunda başarılı olmak için kurallar şöyle: “Takımını kur, topu kap, başarılı bir tur at, pasları yakala, skor yap ve takımının kazanmasına destek ol.” Bu kuralları uygulayarak katılımcılar, oyunun başlangıç sezonunda takımlarının üst sıralara tırmanmasına ve şampiyonluğa ulaşmasına çalışacak.
GeForce Now'da Bu Hafta
- Crossfire: Legion(Steam’de Yeni Sürüm)
- My Time at Sandrock(Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)
- Out There: Oceans of Time(Steam’de Yeni Sürüm)
- Raji: An Ancient Epic(Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)
- Roller Champions(Ubisoft Connect’te Yeni Sürüm)
- Soda Crisis(Steam’de Yeni Sürüm)
- Dinosaur Fossil Hunter(Epic Games Store)
- The King of Fighters XV(Steam ve Epic Games Store)
- The Planet Crafter (Steam)
- The Political Machine 2020(Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.