Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, PlayStation ürünleriyle ilgili yeni bilgiler ve istatistikler paylaştı

    Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO Jim Ryan geçtiğimiz saatlerde PlayStation ürünleriyle ilgili yeni bilgiler ve istatistikler paylaştı.              
    Oy Ver

    Sony PlayStation'la ilgili bilgiler ve istatistikler paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz saatlerde Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO Jim Ryan, PlayStation ürünleriyle ilgili yeni bilgiler ve istatistikler paylaştı. Bazı istatistikler gerçekten dikkat çekici.

    PlayStation'dan Yeni Bilgi ve İstatistikler

    Dakikada 1000 Adet PS5 Satıldı

    Yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 ilk tam mali yılında siparişe açıldığı süre içerisinde yaklaşık olarak dakikada 1000 adet satmış (82 dakikada 80.000 adet). PlayStation 4 ise kendisi için aynı dönemde dakikada 6 birim satmış. Yani 9 günde 80.000 birim. Bu da daha öncesinde de açıklandığı gibi PS5'in PS4'ten daha iyi sattığı anlamına geliyor.

    PS5 Tedarik Sorunları

    Sony'nin söylediğine göre şu an için birincil sorun tedarik sorunları. PS5 her ne kadar birinci yılında PS4'ten daha iyi satsa da ikinci yıldaki tedarik sorunu sebebiyle PS5, PS4'ün altında kaldı. Ancak bu durumun üçüncü yılda düzelmesi ve dördüncü yıldan itibaren PS4'ü tekrar geçmesi bekleniyor.

    PlayStation VR2

    Açıklamaya göre PlayStation VR 2'nin çıkışında 20'den fazla birinci ve üçüncü parti oyun bulunacak. Horizon: Call of the Mountain bu oyunlardan birisi.

    PC Sürümleri

    PlayStation ayrıca PC için çıkış yapan PlayStation oyunlarının da satış miktarlarını paylaştı. Açıklamaya göre:

    • Horizon Zero Dawn, PC'de 2.398.000 adet sattı
    • God of War, PC'de 971.000 adet sattı
    • Days Gone, PC'de 852.000 adet sattı
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 1 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız