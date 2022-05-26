Sony, PlayStation ürünleriyle ilgili yeni bilgiler ve istatistikler paylaştı

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Geçtiğimiz saatlerde Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO Jim Ryan, PlayStation ürünleriyle ilgili yeni bilgiler ve istatistikler paylaştı. Bazı istatistikler gerçekten dikkat çekici.

PlayStation Mağazası'nda yeni indirim dönemi başladı 1 gün önce eklendi

PlayStation'dan Yeni Bilgi ve İstatistikler

Dakikada 1000 Adet PS5 Satıldı

Yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 ilk tam mali yılında siparişe açıldığı süre içerisinde yaklaşık olarak dakikada 1000 adet satmış (82 dakikada 80.000 adet). PlayStation 4 ise kendisi için aynı dönemde dakikada 6 birim satmış. Yani 9 günde 80.000 birim. Bu da daha öncesinde de açıklandığı gibi PS5'in PS4'ten daha iyi sattığı anlamına geliyor.

PS5 Tedarik Sorunları

Sony'nin söylediğine göre şu an için birincil sorun tedarik sorunları. PS5 her ne kadar birinci yılında PS4'ten daha iyi satsa da ikinci yıldaki tedarik sorunu sebebiyle PS5, PS4'ün altında kaldı. Ancak bu durumun üçüncü yılda düzelmesi ve dördüncü yıldan itibaren PS4'ü tekrar geçmesi bekleniyor.

PlayStation VR2

Açıklamaya göre PlayStation VR 2'nin çıkışında 20'den fazla birinci ve üçüncü parti oyun bulunacak. Horizon: Call of the Mountain bu oyunlardan birisi.

PC Sürümleri

PlayStation ayrıca PC için çıkış yapan PlayStation oyunlarının da satış miktarlarını paylaştı. Açıklamaya göre:

Horizon Zero Dawn, PC'de 2.398.000 adet sattı

God of War, PC'de 971.000 adet sattı

Days Gone, PC'de 852.000 adet sattı

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