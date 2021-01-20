Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce RTX 2060 yeniden karşınızda: Üstelik daha yüksek fiyata

    Ampere tabanlı ekran kartlarının stok sıkıntısı geçen yılın modellerine yeniden şans veriyor. AIB ortakları GeForce RTX 2060 ve GeForce RTX 2060 SUPER ekran kartlarını piyasaya sürecek.
    2 sa.
    1,6b
    73
    10
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    GeForce RTX 2060 yeniden karşınızda: Üstelik daha yüksek fiyata
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın Ampere mimarisi ile donattığı GeForce RTX 3000 serisinin karşılaştığı bazı stok sıkıntıları üretici ortakları farklı stratejilere yöneltiyor. RTX 2060 serisi daha yüksek fiyat etiketiyle yeniden karşımıza çıkabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu

    Daha pahalı RTX 2060

    AIB segmentine yakın kaynakların doğruladığı bilgilere göre kısa süre içerisinde GeForce RTX 2060 ve GeForce RTX 2060 SUPER ekran kartlarını yeniden piyasaya sürüyor. Geçen yılın orta seviyedeki iddialı ekran kartları stok yokluğunda şans arayacak.

    Ayrıca Bkz. "David O. Russell'ın yeni filmi tam bir yıldızlar geçidi: De Niro, Anya Taylor, Margot Robbie, Bale ve daha fazlası"

    Bununla birlikte ekran kartlarının fiyatı geçen yılı aratacak gibi. GeForce RTX 2060 ekran kartı için 300 Avro, GeForce RTX 2060 SUPER için 400 Avro fiyat etiketleri bilgisi alınmış ancak bu kartların geçen yıl sonlarında üretimden kalkacağı gündeme gelmişti.

    Hali hazırda RTX 2060 serisi ortalarda pek görünmüyor ve bulmak da biraz zor. Bu yetersizlik nedeniyle fiyatlar 350 Avro-450 Avro gibi seviyelere yükselmişti. Nvidia’nın grafik birimlerini hangi oranda AIB ortaklarına tedarik ettiği bilinmediği için muhtemelen bu fiyatların da üzerine çıkabilir ya da stoğun yeterli olduğunu düşünerek fiyatların bu seviyelerde veya altında olacağı tahmini de yapılabilir.



    https://wccftech.com/nvidia-aibs-silently-reintroducing-geforce-rtx-2060-rtx-2060-super-graphics-cards/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 gün önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WarSaw (Savaş T.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    mining işinin arkasında nvidia var istese driverden mining proseslerini durdurur çalışmasına izin vermez ve bitirir olayı ama karaborsa işini asıl bunlar tetikliyor büyük balina bu ikisi amd ve nvidia. bunlara büyük yaptırımlar gelmeden bu işi bırakmayacakları çok açık artık.
    mining işinin arkasında nvidia var istese driverden mining proseslerini durdurur çalışmasına izin vermez ve bitirir olayı ama karaborsa işini asıl bunlar tetikl...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    son dut silkiciler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    La olum madem üretebiliyorsun neden 3060 değil de 2060?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Shovel Knight 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    quadro gtx rtx derken birde mining için ayrı kart yapsınlar bari bu nedir arkadaş işin bokunu çıkardı madenciler
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brnk (Burak Demirbas) 54 dk. ( Mesaj Silindi ) Shovel Knight
    Mining için kart çıksa almaz ki adamlar bu gün yarın patlasa mining işi kart elde kalacak 😅 en azından normal kartı mining yapılmadı diye ayrı ayrı satarlar sksksk
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) Shovel Knight
    çıkıyor;


    https://videocardz.com/newz/msi-preparing-geforce-rtx-3060-ti-miner-series
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erarslan1081 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kol böreği de var mı?😡😡🤬
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H hopeyoung 1 sa. ( Mesaj Silindi ) erarslan1081
    Şırdan şırdan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WarSaw (Savaş T.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    mining işinin arkasında nvidia var istese driverden mining proseslerini durdurur çalışmasına izin vermez ve bitirir olayı ama karaborsa işini asıl bunlar tetikliyor büyük balina bu ikisi amd ve nvidia. bunlara büyük yaptırımlar gelmeden bu işi bırakmayacakları çok açık artık.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V Virinom (Süleyman Kenar) 29 dk. ( Mesaj Silindi ) WarSaw
    Neden durdursun ki?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ö ördek gibi adam (nak nak dak) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    e hani 329'a 3060 geliyodu 12 cigolayt.

    bu nvidia bizi yiyore
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 34 dk. MediaTek amiral gemisi Dimensity 1200 yonga setini duyurdu 1 sa. Marvel'ın yeni belgesel filmi "Behind the Mask" duyuruldu 1 sa. Benedict Cumberbatch başrollü "Soğuk Savaş" temalı film The Courier'dan ilk görseller paylaşıldı 1 sa. Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor 2 sa. Huawei, güncellediği AppGallery arayüzüyle kullanıcıların uygulamalara erişimini kolaylaştırıyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN GeForce RTX 2060 yeniden karşınızda: Üstelik daha yüksek fiyata Sonraki Windows 10'da yeni hata: Tek bir komutla çöküyor 3 sa. Trump; Uber-Waymo davasının kilit ismi Levandowski’den özür diledi 4 sa. Yerli helikopter Gökbey ertelendi 4 sa. Netflix'ten Disney Plus'ın başarısı hakkında açıklama: "Çok etkileyici ama..." 5 sa. LG mobil pazardan çekilebilir 5 sa. Samsung 870 EVO SATA SSD sürücüsü tanıtıldı 6 sa. Yeni Peugeot 208'in Türkiye fiyatı açıklandı! 6 sa. Uncharted ve The Last of Us geliştiricisi Naughty Dog'un yeni oyunu fantastik temalı olabilir 6 sa. Şubat ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 7 sa. 2021 Mercedes-Benz EQA tanıtıldı: Markanın en küçük elektriklisi 7 sa. [Anket] Koronavirüs aşısı olmak ister misiniz? Hangi aşıyı tercih edersiniz? 8 sa. Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı 8 sa. Türkiye'de toplam 1 milyon doz aşı uygulandı 8 sa. Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Realme Watch S incelemesi! 8 sa. Qualcomm Snapdragon 870 5G yonga seti duyuruldu 9 sa. God of War'u geliştiren stüdyo henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalışıyor 9 sa. 2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor 10 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tasarımından yeni ipuçları geldi 10 sa. Kısa filmleriyle tanınan Mahmut Akay'dan X-Men filmi! 11 sa. Netflix'in abone sayısı açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız