GeForce RTX 2060 yeniden karşınızda: Üstelik daha yüksek fiyata

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın Ampere mimarisi ile donattığı GeForce RTX 3000 serisinin karşılaştığı bazı stok sıkıntıları üretici ortakları farklı stratejilere yöneltiyor. RTX 2060 serisi daha yüksek fiyat etiketiyle yeniden karşımıza çıkabilir.

İlginizi Çekebilir

GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu

Daha pahalı RTX 2060

AIB segmentine yakın kaynakların doğruladığı bilgilere göre kısa süre içerisinde GeForce RTX 2060 ve GeForce RTX 2060 SUPER ekran kartlarını yeniden piyasaya sürüyor. Geçen yılın orta seviyedeki iddialı ekran kartları stok yokluğunda şans arayacak.

Ayrıca Bkz. "David O. Russell'ın yeni filmi tam bir yıldızlar geçidi: De Niro, Anya Taylor, Margot Robbie, Bale ve daha fazlası"

Bununla birlikte ekran kartlarının fiyatı geçen yılı aratacak gibi. GeForce RTX 2060 ekran kartı için 300 Avro, GeForce RTX 2060 SUPER için 400 Avro fiyat etiketleri bilgisi alınmış ancak bu kartların geçen yıl sonlarında üretimden kalkacağı gündeme gelmişti.

Hali hazırda RTX 2060 serisi ortalarda pek görünmüyor ve bulmak da biraz zor. Bu yetersizlik nedeniyle fiyatlar 350 Avro-450 Avro gibi seviyelere yükselmişti. Nvidia’nın grafik birimlerini hangi oranda AIB ortaklarına tedarik ettiği bilinmediği için muhtemelen bu fiyatların da üzerine çıkabilir ya da stoğun yeterli olduğunu düşünerek fiyatların bu seviyelerde veya altında olacağı tahmini de yapılabilir.

https://wccftech.com/nvidia-aibs-silently-reintroducing-geforce-rtx-2060-rtx-2060-super-graphics-cards/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.