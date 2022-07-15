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    RTX 3000 ekran kartlarında indirim fırsatı

    Nvidia’nın stokları azaltmak ve mali tabloları geliştirmek amacıyla belirli GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarında fiyat indirimine gideceği gündeme geldi.   
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    GeForce RTX 3000
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    Ada Lovelace tabanlı GeForce RTX 4000 ekran kartlarının hazırlıklarını sürdüren Nvidia, bir kazaya uğramamak için elinden geleni yapıyor. İkinci el pazarının durgunlaşması için kartların çıkışını Aralık ayına erteleyen firma, stok fazlası olmaması adına da indirime gidiyor.

    RTX 3000 ekran kartlarında indirim

    Gelen bilgilere göre GeForce RTX 3000 serisinde yakın zamanda 4 modelin tavsiye edilen fiyatında indirim yapılacak. Global kanallara indirim listesinin gönderildiği ifade ediliyor. Böylece hem stoklar temizlenecek hem de üçüncü çeyrek mali tablolarına bir miktar daha katkısı olacak zira bu dönemde beklentilerin altında kalma ihtimali var.

    En fazla indirim GeForce RTX 3090 Ti ekran kartında yapılıyor ve 500$ düşüşle 1499$ seviyesine geriliyor. GeForce RTX 3090 ekran kartı 200$ indirimle 1299$ seviyesine gerilerken GeForce RTX 3080 Ti ekran kartı da 100$ indirimle 1099$ oluyor. GeForce RTX 3080 12GB ise 799$ olarak belirlenmiş.

    Henüz firmanın resmi web sitesinde indirim yansıtılmamış ve kaynaklar da net bir tarih vermiyor ancak en geç Temmuz sonunda yeni fiyatların geçerli hale geleceği tahmin ediliyor.

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    juanmata09 22 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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