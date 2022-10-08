RTX 4090 3DMark testlerinde göründü: RTX 3090'ı ikiye katlıyor!

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Nvidia RTX 40 serisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 4090, 3DMark FireStrike Ultra, TimeSpy Extreme ve Port Royal testlerinde görüntülendi. 16384 CUDA çekirdeği, 384 bit bellek veri yolu ve 21 Gb/sn 24 GB GDDR6X belleklere sahip olan yeni ekran kartı, neler sunuyor? İşte sonuçlar

RTX 4090, RTX 3090'ı ikiye katladı

Nvidia tarafından Ada Lovelace sürücülerinin paylaşılması ile beraber RTX 4090'ın performansı da nihayet ortaya çıktı diyebiliriz. Bununla birlikte yeni amiral gemisi, 4K çözünürlükte DirectX11 3DMark FireStrike testinde 18892, 4K DirectX 12 TimeSpy Extreme testinde 25256 puan ve Raytracing API desteğine sahip Port Royale testinde 24886 puan almayı başarıyor.

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Söz konusu skorlara göre, RTX 4090'ın selefi RTX 3090'dan en az yüzde 82 daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan kartın hangi sistem özelliklerinde test edildiği bilinmiyor. Selefine kıyasla benchmark plarformunda elde edilen hız artışı şu şekilde:

FireStrike Ultra: 2.00x – 2.04x

TimeSpy Extreme: 1.84x – 1.89x

Port Royal: 1.82x – 1.86x

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Ayrıca elde edilen skorlar her ne kadar iki katlık bir performans artışına işaret ediyor olsa da, oyun ve sentetik testler arasında farklılıklar yaşanabileceğini söyleyebiliriz. RTX 4090 üstündeki inceleme ambargosunun 11 Ekim tarihinde sona ermesi bekleniyor.

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