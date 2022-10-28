GeForce RTX 3070 Ti ekran kartı çekirdek değiştiriyor

GeForce RTX 3070 Ti ve Süreyya Hanım
Gelen bilgilere göre Nvidia’nın üst seviyeden elinde kalan GA102 grafik çekirdeği daha alt seviyelerde kendisine yer bulacak. Zotac tarafından hazırlanan GeForce RTX 3070 Ti ekran kartı bunun ilk örneği.
Yeni GeForce RTX 3070 Ti ekran kartında GA102 çekirdeği kırpılmış olarak geliyor. 6144 CUDA birimi, 48RT çekirdeği, 192 Tensor birimi yanında bellek veri yolu da 256-bit olmuş. Bu noktada hızların 1575MHz olduğu ve enerji tüketiminin de 320W seviyesine çıktığı görülüyor.
Bu ekran kartının sadece Çin’e özel olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte diğer üretici ortakların da benzer ekran kartları piyasaya sürmesi bekleniyor. Yani yakın zamanda yeni GeForce RTX 3070 Ti ekran kartını global olarak da görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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