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    Nvidia RTX 4090 olayında suçlu bulundu: Kablo

    Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartının güç bağlantısı tarafındaki erimeyi araştırmaya başlayan firma suçluyu buldu: Çok bükülen kablo dayanıksız hale geliyor.   
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    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde münferit olarak kabul edilse bile bir kaç GeForce RTX 4090 ekran kartı sahibinin güç bağlantısı ve ara kablosunun yanarak kullanılamaz hale gelmesi gündem olmuştu. Nvidia hızlı bir şekilde olayı incelemeye alırken sonuç belli oldu.

    GeForce RTX 4090 kablolarına dikkat

    Nvidia yaptığı açıklamada kablonun bağlantı yerinde bir aşırı ısınma meydana geldiğini ve bunun 10-30 saat arasında devam etmiş olabileceğini belirtti. Bir kablonun 40 civarında bükülmesi nedeniyle bağlantı noktalarında bu tarz arızalar yaşanacağı ifade ediliyor. Haliyle az kullanılmış ve az bükülmüş kablolarda bu sorun yaşanmıyor.

    GeForce RTX 4090 ekran kartı oldukça kalın bu yüzden kasaya takarken kullanıcıların kabloları bükmesi gerekebiliyor. Ne var ki farklı kaynaklar da az bükülmüş kabloların 450W enerji aktarımını rahat bir şekilde taşıyabildiğini belirtiyor. Yine RTX 4000 ekran kartları için ATX 3.0 güç kaynağı ve yeni nesil kablolar şiddetle tavsiye ediliyor.

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