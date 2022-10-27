Nvidia RTX 4090 olayında suçlu bulundu: Kablo

GeForce RTX 4090 kablolarına dikkat
Nvidia yaptığı açıklamada kablonun bağlantı yerinde bir aşırı ısınma meydana geldiğini ve bunun 10-30 saat arasında devam etmiş olabileceğini belirtti. Bir kablonun 40 civarında bükülmesi nedeniyle bağlantı noktalarında bu tarz arızalar yaşanacağı ifade ediliyor. Haliyle az kullanılmış ve az bükülmüş kablolarda bu sorun yaşanmıyor.
GeForce RTX 4090 ekran kartı oldukça kalın bu yüzden kasaya takarken kullanıcıların kabloları bükmesi gerekebiliyor. Ne var ki farklı kaynaklar da az bükülmüş kabloların 450W enerji aktarımını rahat bir şekilde taşıyabildiğini belirtiyor. Yine RTX 4000 ekran kartları için ATX 3.0 güç kaynağı ve yeni nesil kablolar şiddetle tavsiye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
10 Kişi Okuyor (3 Üye, 7 Misafir) 2 Masaüstü 8 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2935 kez okundu.
18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
GeForce RTX 4090, nvidia ve