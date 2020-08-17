GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir

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Nvidia’nın 7nm sürecinde geliştirdiği Ampere mimarisini kullanacağı oyuncu ürünleri için geri sayım devam ediyor. Firmanın RTX 3000 serisi ile birlikte yeni bir isimlendirme stratejisine gideceği iddiaları güçleniyor.

RTX 3090 neler sunacak?

Nvidia genelde yeni mimarisi ile ilk olarak 1080 veya 2080 şeklinde başlayan üst seviye oyuncu kartları piyasaya sürüyordu. Sonrasında en tepede Titan modellerinde sıra geliyordu. Bu yıl ise daha farklı bir isimlendirme olacak.

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Titan serisi kartların artık eskiye göre çok büyük artılar sunamaması ve ilgiyi kaybetmeye başlaması firmanın fikir değiştirmesine neden oldu. Bu bakımdan Ampere mimarisinde Titan isimlendirmesi son bulacak ve bunun yerine GeForce RTX 3090 ekran kartı profesyoneller için sunulacak.

GeForce RTX 3090 ekran kartının zaten 24GB GDDR6X bellek sunması ve hemen altında konumlanan RTX 3080 Ti ekran kartında 11GB GDDR6X bellek olması bunu destekliyor. RTX 3090 böylece seride ayrı bir yer edinmiş olacak.

Colorful firmasına ait bazı görseller RTX 3090 ekran kartının 2000$ seviyesine kadar çıkacağını gösteriyor. Firma hava veya sıvı soğutma ile donattığı yeni ekran kartını 2000$-1875$-1730$ şeklinde konumlandırmış.

Muhtemelen RTX 3090 ekran kartında Ti veya SUPER şeklindeki versiyonların daha pahalı olacağını göreceğiz zira mevcut Turing Titan ekran kartları 2500$ seviyesine kadar çıkıyordu.

https://www.techpowerup.com/271081/rumor-geforce-rtx-3090-pricing-to-arrive-around-the-usd-2-000-mark

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