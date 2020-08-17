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    GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir

    7nm Ampere mimarisi ile grafik gücünde büyük sıçrama beklenen RTX 3000 serisinde RTX 3090 ekran kartı mevcut Titan ekran kartlarının yerini almayı planlıyor.
    4 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir
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    Nvidia’nın 7nm sürecinde geliştirdiği Ampere mimarisini kullanacağı oyuncu ürünleri için geri sayım devam ediyor. Firmanın RTX 3000 serisi ile birlikte yeni bir isimlendirme stratejisine gideceği iddiaları güçleniyor.

    RTX 3090 neler sunacak?

    Nvidia genelde yeni mimarisi ile ilk olarak 1080 veya 2080 şeklinde başlayan üst seviye oyuncu kartları piyasaya sürüyordu. Sonrasında en tepede Titan modellerinde sıra geliyordu. Bu yıl ise daha farklı bir isimlendirme olacak.

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    Titan serisi kartların artık eskiye göre çok büyük artılar sunamaması ve ilgiyi kaybetmeye başlaması firmanın fikir değiştirmesine neden oldu. Bu bakımdan Ampere mimarisinde Titan isimlendirmesi son bulacak ve bunun yerine GeForce RTX 3090 ekran kartı profesyoneller için sunulacak.

    GeForce RTX 3090 ekran kartının zaten 24GB GDDR6X bellek sunması ve hemen altında konumlanan RTX 3080 Ti ekran kartında 11GB GDDR6X bellek olması bunu destekliyor. RTX 3090 böylece seride ayrı bir yer edinmiş olacak.

    Colorful firmasına ait bazı görseller RTX 3090 ekran kartının 2000$ seviyesine kadar çıkacağını gösteriyor. Firma hava veya sıvı soğutma ile donattığı yeni ekran kartını 2000$-1875$-1730$ şeklinde konumlandırmış.

    Muhtemelen RTX 3090 ekran kartında Ti veya SUPER şeklindeki versiyonların daha pahalı olacağını göreceğiz zira mevcut Turing Titan ekran kartları 2500$ seviyesine kadar çıkıyordu.



    https://www.techpowerup.com/271081/rumor-geforce-rtx-3090-pricing-to-arrive-around-the-usd-2-000-mark Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    R0llingMan 4 gün en beğenilen
    2000 usd = 20000 TL
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    tiger cage (yunus ) 4 gün
    41 yaşında devamlı memba suyu içmiş fazla zorlanmamış alkol kullanmamış temiz böbrek ..., gerisini biliyorsunuz zaten
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    Yoizhik (Fatih U.) 3 gün
    Ben alamadıktan sonra adı Titan olmuş Mahmut olmuş çok farketmiyor.
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    coolfighter (coolfighter coolfighter) 6 sa.
    3k USD olsun 50K TL'ye yuvarlayalım.
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    DH Misafiri 1 gün
    NVIDIA RTX 3090 fiyatı sızdırılmadı arkadaşlar! Verdikleri o fiyat üzerinden nabız yokluyorlar. Mutlaka tepkili olmalıyız. 999 dolar neden olmasın?
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    Gerginix (Umut ) 2 gün
    Kartın üretimindeki tek amaç "çene"
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    WarSaw (Savaş T.) 2 gün
    gençler bende seneye TCX 2353 model isimli 1000 sene sonrasının süper teknolojisine sahip ekran kartını üretiyorum. kartın fiyatı 1453ton saf külçe altın fiyatı kadar ve satış mağazamız sadece andromeda galaksisi mesafesi kadar.
    herhangi bir ürünü alamadıktan sonra temin edilebilir olmadıktan sonra hayaller ve gerçekler hesabı ..
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    burakdc 3 gün
    Rog strix 3090 super ti advanced binned oc special black edition gelsinde 4x SLI yapalim😁
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 gün
    Aynı şeyi yazmaya gelmiştim, buraya gelen ürünlerin fiyatı direk 10 ile çarpılıyor. Adamlar 5-10 bin birim paraya full+full sistem topluyor, biz sadece ekran kartına 15-20k veriyoruz.
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    # Ace # (Hakan ) 3 gün
    2000 birin olsa neyse de bu fiyatın ülkede neredeyse 10 ile çarpılıp çıkacağını düşünmek üzücü.
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    Shadow Ryzen 3 gün
    Bu devirde oyun oynamak için konsol yerine devasa ekran kartları almak büyük aptallıktır. Kimse kusura bakmasın. Yok sürücü sorunlu çıktı yok Windows hata verdi o kadar uğraş dur. Oyun konsolda oynanır sadece demiyorum. Bu kadar para verip bu rezillikleri çekmek mantıksız diyorum.
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    Mugetsuga 3 gün
    Önceki Nvidia haberlerinde söylemiştim bunlar fiyatı yükseltmek için nabız yokluyo diye.Zemini hazırladılar artık fiyatı birkaç haftaya belli olur kimse de sesini çıkarmaz ve sebep olarak "Yeni teknoloji moruq" diye de savunma yaparlar
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    startedatfx5200 3 gün Mugetsuga
    twitchte biri var yine sunumu izleyip euheuheueh vay be adamlara bak deyip alkışlar nasılsa sponsor bedava 3090 verir :)
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    An Idiot Abroad (M** D**) 3 gün yeni yorumcu
    Her zaman 1 nesil önceden gelirim. 3 ay önce ebay üzerinden 950$'a 2080ti almıştım. Bu da o civarlara düşünce elimdekini satıp alırım.
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