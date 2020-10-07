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    GeForce RTX 3090 üzerine Crysis 3 kuruldu

    GeForce RTX 3090 ekran kartının 24GB GDDR6X grafik belleğini depolama alanı gibi kullanan bir oyuncu; Crysis 3 oyununu kurararak yüksek ayarlarda çalıştırmayı başarmış.
    2 hf.
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    Ekran Kartı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce RTX 3090 üzerine Crysis 3 kuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Bilgisayar bellekleri üzerinde sanal olarak depolama alanı oluşturulması ve kullanılması bilinen bir konu. Bir kullanıcı GeForce RTX 3090 ekran kartının potansiyelini görebilmek adına GDDR6X belleğini farklı bir amaç için kullandı.

    Crysis 3 çalıştırdı

    Strife212 lakaplı kullanıcı GitHub üzerinde açık kaynak olarak dağıtılan VRAM Drive uygulamasını kullanarak GeForce RTX 3090 ekran kartının çok hızlı 24GB GDDR6X belleğini depolama haline getirmiş.

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    Kullanıcı 24GB bellek üzerine toplamda 15GB yer kaplayan Crysis 3 oyununu kurmuş. Kalan 9GB alan ise oyunun grafik varlıklarını yüklemek ve belleği kullanmak için ayrıldı. Böylece oyunun toplam VRAM kullanımı 20GB’ı geçmiş oldu.

    GeForce RTX 3090 üzerine Crysis 3 kuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Yapılan testlerde Crysis 3 oyunu Yüksek ayarlar açık iken 4K çözünürlüğünde 75fps değerini yakalayabilmiş. GDDR6X bellek haliyle sistem belleğinden ve NVMe belleklerden çok daha hızlı bir çözüm sunuyor.

    En üst seviye ekran kartları, RAM bellekler ve SSD sürücülerden kurulu sistemlerde ekran kartı belleğine oyun kurmak pek başvurulan bir yöntem değil ancak yine de denemeye değer bir şey gibi gözüküyor.



    https://www.techpowerup.com/273007/crysis-3-installed-on-and-run-directly-from-rtx-3090-24-gb-gddr6x-vram Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Arisaka 2 hf. en beğenilen 435
    Zahmet edip haberi okusaydın.
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf.
    Asıl merak ettiğim konu yükleme süresi ne olmuş...
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    monacomen 2 hf.
    Yıl olmuş 2020 insanlar oyun oynayabilmek için yeni yeni çabalar ve mucitlikler yapma derdinde. Ya da yüzlerce doları yatırıp cihazlar ürünyer almak gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu tür sorunlar birikiyor ise bu oyun dünyasının sonu demektir müşteri bulamazlar çünkü. Bulut oyun sistemleri bir an evvel gelmez ise var olan oyuncular da oynamayarak piyasadan çekilip parasını başka türlü eğlencelere yatırıp sistemi çökertecektir. Buluta yatırım yapın. Eğlence söktüre işkence sektörü değildir para kaybetmek de bir eğlence olamaz.
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    Gelecek ekran kartları herhalde 1TB Hdd destekli çıkacak :)
    Yavaş yavaş sistemi ele geçiriyorlar.
    Yanıtla +2
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    ugurmurat360x (uğur murat demirseçen) 2 hf.
    3090'nın belleğini bir nevi ram disk olarak kullanmış.Crysis'te 75 fps almış ve buda GDDR6X bellek haliyle sistem belleğinden ve NVMe belleklerden çok daha hızlı bir çözüm sunuyor demiş.Oyun loading süreleri falan hızlandı dense anlardım ama fps ne alaka anlayamadım.
    Yanıtla +1
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    Blasterreal 2 hf.
    Ohhho biz bu RAM Disk olayını Amiga'da kullanıyoruz zati
    Yanıtla +2
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    raxetul (Emrah Urhan) 2 hf.
    Sistem RAM'i üzerine RAMDISK açsaydı keşke. Ekran kartı RAM'i daha çok paralel okuyup yazmalara özelleştirilmiş bir çözüm. RAMDISK'çi bir arkadaş vardı, nerede o ya, sevecek bu haberi.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 hf.
    Asıl merak ettiğim konu yükleme süresi ne olmuş...
    Yanıtla +6
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    Faithful Blood Day 2 hf.
    ea play var oradan yükledim crysis 3ü fakat 5700 xt ile oyun her şey açık 63 fps yi geçmiyor.gpu kullanımı yerlerde yüzde 50 yi geçmiyor 1080pde.görüntüyü 2kya upscale de edemiyorum bozuluyor. böyle bir problem yaşayan varmı
    1 Yanıt Yanıtla
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    seko.tr (serkan aydoğan) 2 hf. Faithful Blood Day
    Ben yaşadım. 2k ultra monitörüm vardı. Rx5700xt ile crysis 3 yükledim fps droplardan oyunu doğru düzgün oynayamadım. Ve ne yaptıysam düzeltemedim. Ayar düşürdüm yükselttim vs olmadı. Sonra monitörü ve ekran kartını değiştirdim düzeldi. 1080p monitör ve gtx1650süper ile sorunsuz oynuyorum şu an.
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    435 2 hf.
    Ya oyun 3000 serisine optimize değil ki neyini test ediyorlar bunun
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    Arisaka 2 hf. 435
    Zahmet edip haberi okusaydın.
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    Altyazar 2 hf. 435
    oyun sanki bin ve iki bin serisine optimize :))
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