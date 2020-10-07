GeForce RTX 3090 üzerine Crysis 3 kuruldu

Bilgisayar bellekleri üzerinde sanal olarak depolama alanı oluşturulması ve kullanılması bilinen bir konu. Bir kullanıcı GeForce RTX 3090 ekran kartının potansiyelini görebilmek adına GDDR6X belleğini farklı bir amaç için kullandı.
Crysis 3 çalıştırdı
Strife212 lakaplı kullanıcı GitHub üzerinde açık kaynak olarak dağıtılan VRAM Drive uygulamasını kullanarak GeForce RTX 3090 ekran kartının çok hızlı 24GB GDDR6X belleğini depolama haline getirmiş.İlginizi Çekebilir GeForce RTX 3000 fiyatları belli oldu iddiası
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Kullanıcı 24GB bellek üzerine toplamda 15GB yer kaplayan Crysis 3 oyununu kurmuş. Kalan 9GB alan ise oyunun grafik varlıklarını yüklemek ve belleği kullanmak için ayrıldı. Böylece oyunun toplam VRAM kullanımı 20GB’ı geçmiş oldu.
Yapılan testlerde Crysis 3 oyunu Yüksek ayarlar açık iken 4K çözünürlüğünde 75fps değerini yakalayabilmiş. GDDR6X bellek haliyle sistem belleğinden ve NVMe belleklerden çok daha hızlı bir çözüm sunuyor.
En üst seviye ekran kartları, RAM bellekler ve SSD sürücülerden kurulu sistemlerde ekran kartı belleğine oyun kurmak pek başvurulan bir yöntem değil ancak yine de denemeye değer bir şey gibi gözüküyor.
https://www.techpowerup.com/273007/crysis-3-installed-on-and-run-directly-from-rtx-3090-24-gb-gddr6x-vram Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Yavaş yavaş sistemi ele geçiriyorlar.