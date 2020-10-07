GeForce RTX 3090 üzerine Crysis 3 kuruldu

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Bilgisayar bellekleri üzerinde sanal olarak depolama alanı oluşturulması ve kullanılması bilinen bir konu. Bir kullanıcı GeForce RTX 3090 ekran kartının potansiyelini görebilmek adına GDDR6X belleğini farklı bir amaç için kullandı.

Crysis 3 çalıştırdı

Strife212 lakaplı kullanıcı GitHub üzerinde açık kaynak olarak dağıtılan VRAM Drive uygulamasını kullanarak GeForce RTX 3090 ekran kartının çok hızlı 24GB GDDR6X belleğini depolama haline getirmiş.

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Kullanıcı 24GB bellek üzerine toplamda 15GB yer kaplayan Crysis 3 oyununu kurmuş. Kalan 9GB alan ise oyunun grafik varlıklarını yüklemek ve belleği kullanmak için ayrıldı. Böylece oyunun toplam VRAM kullanımı 20GB’ı geçmiş oldu.

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Yapılan testlerde Crysis 3 oyunu Yüksek ayarlar açık iken 4K çözünürlüğünde 75fps değerini yakalayabilmiş. GDDR6X bellek haliyle sistem belleğinden ve NVMe belleklerden çok daha hızlı bir çözüm sunuyor.

En üst seviye ekran kartları, RAM bellekler ve SSD sürücülerden kurulu sistemlerde ekran kartı belleğine oyun kurmak pek başvurulan bir yöntem değil ancak yine de denemeye değer bir şey gibi gözüküyor.

https://www.techpowerup.com/273007/crysis-3-installed-on-and-run-directly-from-rtx-3090-24-gb-gddr6x-vram

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