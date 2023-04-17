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    GeForce RTX 4060 Ti özellikleri sızdırıldı

    Nvidia Ada Lovelace mimarisinin yeni üyesi RTX 4060 Ti'ın özellikleri netleşmeye başladı. Peki ailenin orta seviye kartı beraberinde neler getirecek? İşte bildiklerimiz 
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    GeForce RTX 4060 Ti özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Ada Lovelace mimarisinin orta üst seviye kartı RTX 4070 modelini kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, olumlu eleştiriler almayı başardı. Şimdi dev üretici, ailenin bir sonraki üyesi RTX 4060 Ti modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, kartın bazı özellikleri netleşmeye başladı. 

    RTX 4060 Ti özellikleri netleşmeye başladı

    Colorful veri tabanından alınan bilgilere göre iGame RTX 4060 Ti Ultra White OC, 2535 MHz temel ve 2580 MHz maksimum saat hızına sahip olacak. Bu rakamın ailenin bir üst modeli RTX 4070 modelinden (2475 MHz) bir miktar daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca birçok kaynak, yeni kartın selefine benzer şekilde 8GB VRAM’e sahip olacağını doğruladı.

    GeForce RTX 4060 Ti'ın, 4352 CUDA çekirdeği ve 128 bit bellek veri yolu içeren bir AD106 yongası ile 32MB L2 önbelleğe sahip olması bekleniyor. Ayrıca 160W'lık bir TDP değeri ile daha verimli olacak. Bu detaylar, 22 TFLOP'luk bilgi işlem performansına işaret ediyor. Ancak özel hız aşırtmalı modellerde söz konusu değerin daha yüksek olacağını belirtelim.

    Bildiğiniz üzere RTX 3060 Ti, 399 dolar fiyat etiketi ile karşımıza çıkmıştı. RTX 4060 Ti'ın ise benzer fiyat aralığını koruması bekleniyor. Ancak bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini hatırlatalım. Sızıntılar, RTX 4060 ve RTX 4060 Ti modelleri için Mayıs ayına işaret ediyor.

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