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    AMD’den Nvidia RTX 4070’e gönderme: “Daha fazla bellek önemli”

    Modern ekran kartlarında bellek kapasitesinin önemi giderek artıyor. AMD, zamanlamasıyla manidar bir blog gönderisinde “daha fazla bellek önemli” diyerek RTX 4070’i hedefine aldı.
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    AMD’den Nvidia RTX 4070’e bellek göndermesi! Tam Boyutta Gör
    AMD tarafından kısa bir süre önce yayınlanan bir blog gönderisinde özellikle 1440p ve 4K çözünürlükte oyun oynanacak bir sistemde nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsediliyor. AMD bu konuda neredeyse tüm odağını daha yüksek bellek kapasitesine yoğunlaştırmış durumda. Dolayısıyla görece daha düşük bellek kapasitesiyle gelecek olan Nvidia GeForce RTX 4070’e bir gönderme söz konusu diyebiliriz.

    AMD'den rakibine bellek göndermesi

    AMD’den Nvidia RTX 4070’e bellek göndermesi! Tam Boyutta Gör
    AMD, blog gönderisinde mevcut güncel oyunların 4K çözünürlükteki 16 GB video belleği tükettiğini ve daha az belleğin potansiyel bir darboğazla sonuçlanacağını vurguluyor. Bu nedenle AMD, bellek açısından kendi ekran kartlarının daha iyi bir seçim olduğunu söylüyor. Firmaya göre Radeon RX 6600 serisi 8 GB VRAM ile 1080p içim, 12 GB Radeon RX 6700 serisi 1440p için ve 16 GB Radeon RX 6800 serisi 4K için ideal tercih.
    AMD’den Nvidia RTX 4070’e bellek göndermesi! Tam Boyutta Gör
    AMD ayrıca 16 GB bellekli Radeon RX 6800 serisinin artık 599 dolardan daha ucuza satın alınabileceğinin (yakında çıkacak olan RTX 4070'in fiyatı) altını da çiziyor. Bununla birlikte AMD, fiyatlarının 499 dolar ile 999 dolar arasında olduğunu ve oyun severler için bunların ideal olduğunu aktarıyor.

    AMD’den Nvidia RTX 4070’e bellek göndermesi! Tam Boyutta Gör
    AMD, yayınladığı yazıda aynı zamanda hem fiyat hem de oyun bazında bir performans kıyaslaması da yapıyor. Firma RX 7900 XTX ile RTX 4080’i, RX 7900 XT ile RTX 4070 Ti’ı ve son olarak RX 6800 XT ile RTX 3070 Ti kartlarını karşılaştırıyor.
    AMD’den Nvidia RTX 4070’e bellek göndermesi! Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte AMD, önceki nesilde ekran kartlarında maksimum 16 GB bellek sunuyordu ve yeni RX 7900 serisinde bunu 24 GB’a yükseltti. Nvidia tarafında RTX 4070 ile birlikte minimum bellek kapasitesi 12 GB olacak ancak RTX 4060 ve daha alt modellerde 8 GB bellek kapasitesinin olabileceği aktarılıyor.
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