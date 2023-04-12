AMD’den Nvidia RTX 4070’e gönderme: “Daha fazla bellek önemli”

AMD'den rakibine bellek göndermesiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
{{Description}}{{Price}} {{PriceUnit}} {{DiscountInformation}}
https://www.amazon.com.tr/dp/B07F851363?ref_=cm_sw_r_apann_dp_MEQKMSAHRZCQD9MT071G
https://www.amazon.com.tr/dp/B07JXB5MBF?m=A243BO7R1847DT
https://www.ozdilekteyim.com/magaza/secili-spor-giyim-ve-ayakkabi-koleksiyonu4
https://www.amazon.com.tr/dp/B096MSSQHS?ref_=cm_sw_r_apann_dp_SEWJ4M0X8KYW5B5SNCZB