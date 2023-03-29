GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 çıkış tarihi belli oldu

- RTX 4060 ve 4060 Ti, Mayıs'ta geliyor
- GeForce RTX 4060 Ti özellikleri (Beklenen)
- GeForce RTX 4060 özellikleri (Beklenen)
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RTX 4060 ve 4060 Ti, Mayıs'ta geliyor
Wccftech'in kaynaklara atıfta bulunduğu haberine göre GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060, Mayıs ayında çıkış yapacak. Bu iki kart da ana akım tüketici sınıfını hedefleyecek ve daha uygun fiyatlı olacak. Her iki kartın da 1080p ve 1440p oyun deneyimi için çıkış yapacağı belirtiliyor. Kartların Mayıs ayında çıkabileceği önceki sızıntılarda da söyleniyordu ve artık neredeyse onaylanmış bir bilgi diyebiliriz. Öte yandan henüz ayın kaçında çıkacağı belli dğeil.
GeForce RTX 4060 Ti özellikleri (Beklenen)
GeForce RTX 4060 özellikleri (Beklenen)
Önceki haberler de göz önüne alındığında RTX 4060 Ti performans açısından RTX 3070 Ti seviyesinde olacak gibi görünüyor. Fiyatlandırma tarafındaysa RTX 4060 Ti modelinin 399 Dolar etikete sahip olabileceği belirtiliyor. Fiyat ve enerji verimliliği konusunda RTX 4060 serisi güçlü olacak gibi duruyor ancak 8 GB bellek tarafında soru işaretleri bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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