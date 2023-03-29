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    GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 çıkış tarihi belli oldu

    Önümüzdeki haftalarda RTX 4070’in piyasaya çıkması beklenirken ana akım oyuncular ise daha uygun fiyatlı modelleri bekliyor. Görünüşe göre RTX 4060 Ti ve RTX 4060 için çok fazla beklenmeyecek.
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    GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 Mayıs’ta geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, RTX 40 serisi ekran kartı ailesini iyiden iyiye büyütmeye devam ediyor. İlk olarak RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarıyla piyasaya giren üretici sonrasında RTX 4070 Ti’ı piyasaya sürmüştü. Önümüzdeki haftalarda, muhtemelen 13 Nisan’da RTX 4070 kartı da duyurulacak. Sonrasında ise RTX 4060 Ti ve RTX 4060 çıkış yapacak.

    RTX 4060 ve 4060 Ti, Mayıs'ta geliyor

    Wccftech'in kaynaklara atıfta bulunduğu haberine göre GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060, Mayıs ayında çıkış yapacak. Bu iki kart da ana akım tüketici sınıfını hedefleyecek ve daha uygun fiyatlı olacak. Her iki kartın da 1080p ve 1440p oyun deneyimi için çıkış yapacağı belirtiliyor. Kartların Mayıs ayında çıkabileceği önceki sızıntılarda da söyleniyordu ve artık neredeyse onaylanmış bir bilgi diyebiliriz. Öte yandan henüz ayın kaçında çıkacağı belli dğeil.

    GeForce RTX 4060 Ti özellikleri (Beklenen)

    GeForce RTX 4060 Ti özellikleri Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 4060 Ti, AD106 grafik yongasının küçültülmüş bir versiyonu olan AD106-350-A1 GPU çekirdeğini kullanacak. Bu GPU, içerisinde 4352 CUDA çekirdeği, 128 bit veri yolu arayüzünde 18 Gb/sn hızında çalışan ve karta 288 GB/s bant genişliği sağlayan 8 GB GDDR6 belleği ve GeForce RTX 3060 Ti’a göre 8x kat daha fazla olan 32 MB L2 önbelleği barındıracak. RTX 4060 Ti Founders Edition modelleri 16 pin 12VHPWR konektörünü kullanırken özel tasarımlı modeller isterlerse 8 pin konektörleri isterlerse de 12VHPWR konektörleri kullanabilecek. Kartın TDP değeri ise RTX 3060 Ti'ye kıyasla yüzde 25 kadar azalarak 160W olacak.

    GeForce RTX 4060 özellikleri (Beklenen)

    GeForce RTX 4060 özellikleri Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 4060 tarafındaysa AD107-400-A1 GPU’yu kullanacak. Aynı yapılandırmanın GeForce RTX 4060 Mobil GPU'su tarafından kullanıldığını da belirtelim. Dolayısıyla kartta 3072 CUDA çekirdeği ve 128 bitlik bir veri yolu arayüzünde 18 Gb/sn bellek hızlarında çalışan 8 GB GDDR6 belleği yer alacak. Kartın 24 MB L2 önbelleğe sahip olacağı söylenirken hedeflenen TDP ise 115W.

    Önceki haberler de göz önüne alındığında RTX 4060 Ti performans açısından RTX 3070 Ti seviyesinde olacak gibi görünüyor. Fiyatlandırma tarafındaysa RTX 4060 Ti modelinin 399 Dolar etikete sahip olabileceği belirtiliyor. Fiyat ve enerji verimliliği konusunda RTX 4060 serisi güçlü olacak gibi duruyor ancak 8 GB bellek tarafında soru işaretleri bulunuyor.

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