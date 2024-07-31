GeForce RTX 4070 ekran kartı bir süre GDDR6 belleğe geçiyor

GDDR6X bellek üretiminde sıkıntı var
GeForce RTX 4000 serisi ile birlikte GDDR6X belleklere geçen Nvidia, uzun süredir sıkıntı yaşamıyordu. Ne var ki son üretilen GDDR6X belleklerde kalite kontrol hatası yaşandı ve belirli bir parti üretim çöpe gitti.
Nvidia yoğun bir talep süreci yaşadığı için hatalı GDDR6X belleklerin yerine GDDR6 bellekler kullanmaya karar verdi. İlk etapta GeForce RTX 4070 ekran kartının GDDR6 belleğe düşürüleceği iddia ediliyor. Ne var ki firmanın portföyünde GDDR6X kullanan pek çok model mevcut. Bununla birlikte bellek standardının değişim firmaya da önemli bir yük getirecek.
Kaynaklar Nvidia’nın gelen talebe göre kademe kademe ekran kartlarına GDDR6 bellek ekleyeceği belirtiliyor. Sorun kısa süre içerisinde çözülürse sadece belirli bir parti ekran kartı daha düşük bellek ile gelecek. Kaynaklar Çin pazarının bundan daha fazla etkileneceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.