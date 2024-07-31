GeForce RTX 4070 ekran kartı bir süre GDDR6 belleğe geçiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ekran kartı dünyasında grafik teknolojileri kadar bellek teknolojileri de önem taşıyor. Bellek tarafında Nvidia’nın AMD’ye karşı en büyük kozu GDDRX belleklerdi. Yıllardır Micron tarafından GDDRX bellek tedarik eden Nvidia böylece ön bellek ve veri yolu açısından avantaj sağlıyordu.

GDDR6X bellek üretiminde sıkıntı var

GeForce RTX 4000 serisi ile birlikte GDDR6X belleklere geçen Nvidia, uzun süredir sıkıntı yaşamıyordu. Ne var ki son üretilen GDDR6X belleklerde kalite kontrol hatası yaşandı ve belirli bir parti üretim çöpe gitti.

Nvidia Çin’de fırtına gibi 3 hf. önce eklendi

Nvidia yoğun bir talep süreci yaşadığı için hatalı GDDR6X belleklerin yerine GDDR6 bellekler kullanmaya karar verdi. İlk etapta GeForce RTX 4070 ekran kartının GDDR6 belleğe düşürüleceği iddia ediliyor. Ne var ki firmanın portföyünde GDDR6X kullanan pek çok model mevcut. Bununla birlikte bellek standardının değişim firmaya da önemli bir yük getirecek.

Kaynaklar Nvidia’nın gelen talebe göre kademe kademe ekran kartlarına GDDR6 bellek ekleyeceği belirtiliyor. Sorun kısa süre içerisinde çözülürse sadece belirli bir parti ekran kartı daha düşük bellek ile gelecek. Kaynaklar Çin pazarının bundan daha fazla etkileneceğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 4070 ekran kartına kötü haber