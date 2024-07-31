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    GeForce RTX 4070 ekran kartı bir süre GDDR6 belleğe geçiyor

    Nvidia’nın bellek ortağı Micron’un üretimde yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle GDDR6X bellek tedariğinin bir süre aksayacağı ve firmanın GDDR6 belleğe geçiş yapacağı iddia ediliyor.
    GeForce RTX 4070 Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı dünyasında grafik teknolojileri kadar bellek teknolojileri de önem taşıyor. Bellek tarafında Nvidia’nın AMD’ye karşı en büyük kozu GDDRX belleklerdi. Yıllardır Micron tarafından GDDRX bellek tedarik eden Nvidia böylece ön bellek ve veri yolu açısından avantaj sağlıyordu.

    GDDR6X bellek üretiminde sıkıntı var

    GeForce RTX 4000 serisi ile birlikte GDDR6X belleklere geçen Nvidia, uzun süredir sıkıntı yaşamıyordu. Ne var ki son üretilen GDDR6X belleklerde kalite kontrol hatası yaşandı ve belirli bir parti üretim çöpe gitti.

    Nvidia yoğun bir talep süreci yaşadığı için hatalı GDDR6X belleklerin yerine GDDR6 bellekler kullanmaya karar verdi. İlk etapta GeForce RTX 4070 ekran kartının GDDR6 belleğe düşürüleceği iddia ediliyor. Ne var ki firmanın portföyünde GDDR6X kullanan pek çok model mevcut. Bununla birlikte bellek standardının değişim firmaya da önemli bir yük getirecek.

    Kaynaklar Nvidia’nın gelen talebe göre kademe kademe ekran kartlarına GDDR6 bellek ekleyeceği belirtiliyor. Sorun kısa süre içerisinde çözülürse sadece belirli bir parti ekran kartı daha düşük bellek ile gelecek. Kaynaklar Çin pazarının bundan daha fazla etkileneceğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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