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    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell GPU'lar gecikebilir

    Nvidia’nın karşılaştığı yüksek talep görünüşe göre gelecek nesil ürünleri de olumsuz etkileyecek. Nvidia’ya göre yeni nesil Blackwell GPU'larda “kıtlık” yaşanabilir.
    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell GPU'lar gecikebilir Tam Boyutta Gör
    Piyasa, Nvidia'nın yeni nesil Blackwell tabanlı GPU'larını şimdiden bekleme almış durumda ancak görünüşe göre firma, yüksek talebi karşılamakta zorlanacak. Bu da yeni nesil Blackwell GPU'ların gecikebileceğine işaret ediyor. Nvidia CFO'su Colette Kress, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda "Talep arzı çok aştığı için yeni nesil ürünlerimizin arz sıkıntısı çekmesini bekliyoruz" ifadeleriyle de aslında bunun sinyallerini verdi.

    Nvidia Blackwell GPU'lar da kıtlık olabilir

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, her ne kadar ürün dağıtımını adil şekilde yaptıklarına değinse de aslında piyasa Blackwell B100 ürünleri için “kıtlık” beklentisi bulunuyordu. Şimdilik Blackwell hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak Nvidia'nın paketlemeyi zorlaştırabilecek “chiplet” tasarımını benimseyeceği ilk mimari olacağı neredeyse kesin gibi. Bir başka potansiyel aksaklık da tedarikçilerin Nvidia’nın taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı konusu.

    Bununla birlikte piyasaya yeni ürünleri beklerken Nvidia’nın çok da aceleci davranmasına gerek yok. Zira şimdilik hem kurumsal hem de tüketici tarafında kendisine sorun yaratabilecek bir çözüm yok. Bununla birlikte Blackwell'in beklenen performansı hakkında çok sayıda spekülatif bilgi sızdırılmış durumda. Bu söylentilere göre yeni nesil, performans açısından RTX 3000'den RTX 4000'e geçiş kadar etkili olmayabilir.

    Ancak şimdilik bunlar sadece söylenti ve çoğu güvenilir kaynaklara dayanmıyor. Ek olarak daha fazla bilgi almak için de çok fazla beklemek gerekmeyebilir. Nvidia, 18 Mart tarihinde GPU Technology Conference'a ev sahipliği yapacak ve CEO Huang’in burada açılış konuşması yapması bekleniyor. Bu etkinlikte Blackwell GPU mimarisinin tanıtıldığını görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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