Nvidia’nın yeni nesil Blackwell GPU'lar gecikebilir

Nvidia Blackwell GPU'lar da kıtlık olabilir
Nvidia CEO’su Jensen Huang, her ne kadar ürün dağıtımını adil şekilde yaptıklarına değinse de aslında piyasa Blackwell B100 ürünleri için “kıtlık” beklentisi bulunuyordu. Şimdilik Blackwell hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak Nvidia'nın paketlemeyi zorlaştırabilecek “chiplet” tasarımını benimseyeceği ilk mimari olacağı neredeyse kesin gibi. Bir başka potansiyel aksaklık da tedarikçilerin Nvidia’nın taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı konusu.
Bununla birlikte piyasaya yeni ürünleri beklerken Nvidia’nın çok da aceleci davranmasına gerek yok. Zira şimdilik hem kurumsal hem de tüketici tarafında kendisine sorun yaratabilecek bir çözüm yok. Bununla birlikte Blackwell'in beklenen performansı hakkında çok sayıda spekülatif bilgi sızdırılmış durumda. Bu söylentilere göre yeni nesil, performans açısından RTX 3000'den RTX 4000'e geçiş kadar etkili olmayabilir.
Ancak şimdilik bunlar sadece söylenti ve çoğu güvenilir kaynaklara dayanmıyor. Ek olarak daha fazla bilgi almak için de çok fazla beklemek gerekmeyebilir. Nvidia, 18 Mart tarihinde GPU Technology Conference'a ev sahipliği yapacak ve CEO Huang’in burada açılış konuşması yapması bekleniyor. Bu etkinlikte Blackwell GPU mimarisinin tanıtıldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.