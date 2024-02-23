Nvidia’nın yeni nesil Blackwell GPU'lar gecikebilir

Tam Boyutta Gör Piyasa, Nvidia'nın yeni nesil Blackwell tabanlı GPU'larını şimdiden bekleme almış durumda ancak görünüşe göre firma, yüksek talebi karşılamakta zorlanacak. Bu da yeni nesil Blackwell GPU'ların gecikebileceğine işaret ediyor. Nvidia CFO'su Colette Kress, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda "Talep arzı çok aştığı için yeni nesil ürünlerimizin arz sıkıntısı çekmesini bekliyoruz" ifadeleriyle de aslında bunun sinyallerini verdi.

Nvidia Blackwell GPU'lar da kıtlık olabilir

Nvidia CEO’su Jensen Huang, her ne kadar ürün dağıtımını adil şekilde yaptıklarına değinse de aslında piyasa Blackwell B100 ürünleri için “kıtlık” beklentisi bulunuyordu. Şimdilik Blackwell hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak Nvidia'nın paketlemeyi zorlaştırabilecek “chiplet” tasarımını benimseyeceği ilk mimari olacağı neredeyse kesin gibi. Bir başka potansiyel aksaklık da tedarikçilerin Nvidia’nın taleplerini karşılayıp karşılayamayacağı konusu.

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Bununla birlikte piyasaya yeni ürünleri beklerken Nvidia’nın çok da aceleci davranmasına gerek yok. Zira şimdilik hem kurumsal hem de tüketici tarafında kendisine sorun yaratabilecek bir çözüm yok. Bununla birlikte Blackwell'in beklenen performansı hakkında çok sayıda spekülatif bilgi sızdırılmış durumda. Bu söylentilere göre yeni nesil, performans açısından RTX 3000'den RTX 4000'e geçiş kadar etkili olmayabilir.

Ancak şimdilik bunlar sadece söylenti ve çoğu güvenilir kaynaklara dayanmıyor. Ek olarak daha fazla bilgi almak için de çok fazla beklemek gerekmeyebilir. Nvidia, 18 Mart tarihinde GPU Technology Conference'a ev sahipliği yapacak ve CEO Huang’in burada açılış konuşması yapması bekleniyor. Bu etkinlikte Blackwell GPU mimarisinin tanıtıldığını görebiliriz.

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