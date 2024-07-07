Nvidia ambargo dinlemiyor: Çin’den dev gelir

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ hızlandırıcıları konusunda artık rakipsiz hale gelen Nvidia, Çin’de de bir şekilde ağırlığını sürdürüyor. Ambargo nedeniyle kırpılmış özelliklere sahip H20 hızlandırıcısını Çin’e gönderen Nvidia, büyük bir ilgi görüyor.

Nvidia rekora koşuyor

Geçtiğimiz aylarda Huawei Ascend 910B gibi yerel oyuncuların özellikle KOBİ tarafında önemli satışlar yapması Nvidia’yı korkutmuş ve firma yüzde 10 civarında bir indirime gitmişti. İndirim ile birlikte H20 hızlandırıcısına talep arttı.

Nvidia’dan Çin’e özel hamle 1 ay önce eklendi

Kaynaklar bu yıl Nvidia’nın 900 bin civarında H20 hızlandırıcısı satacağını tahmin ediyor. Huawei ise 500 bin dolaylarına ulaşacak. Nvidia büyük sunuculara hitap ettiği için Huawei’den daha avantajlı durumda. A ve H serisi hızlandırıcılara sahip firmalar haliyle yine Nvidia’yı tercih ediyor.

Nvidia’nın ambargolara rağmen sadece Çin’den 12 milyar dolar civarında bir gelir elde edeceği belirtiliyor. Elbette talebin devam etmesine göre bu rakam daha da artabilir. Analiz uzmanlarının yıl geneli tahmini 40 milyar dolarlık çip satışıydı ancak Çin etkisiyle daha yüksek rakamlar görebiliriz.

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