Nvidia ambargo dinlemiyor: Çin’den dev gelir

Nvidia rekora koşuyor
Geçtiğimiz aylarda Huawei Ascend 910B gibi yerel oyuncuların özellikle KOBİ tarafında önemli satışlar yapması Nvidia’yı korkutmuş ve firma yüzde 10 civarında bir indirime gitmişti. İndirim ile birlikte H20 hızlandırıcısına talep arttı.
Kaynaklar bu yıl Nvidia’nın 900 bin civarında H20 hızlandırıcısı satacağını tahmin ediyor. Huawei ise 500 bin dolaylarına ulaşacak. Nvidia büyük sunuculara hitap ettiği için Huawei’den daha avantajlı durumda. A ve H serisi hızlandırıcılara sahip firmalar haliyle yine Nvidia’yı tercih ediyor.
Nvidia’nın ambargolara rağmen sadece Çin’den 12 milyar dolar civarında bir gelir elde edeceği belirtiliyor. Elbette talebin devam etmesine göre bu rakam daha da artabilir. Analiz uzmanlarının yıl geneli tahmini 40 milyar dolarlık çip satışıydı ancak Çin etkisiyle daha yüksek rakamlar görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.