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    Anlık Bildirim

    Nvidia ambargo dinlemiyor: Çin’den dev gelir

    Çin’e kırpılmış yapay zekâ hızlandırıcıları ihraç eden Nvidia, buna rağmen inanılmaz bir ilgi görüyor. Firmanın 1 milyona yakın H20 hızlandırıcısı satması bekleniyor. 
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ hızlandırıcıları konusunda artık rakipsiz hale gelen Nvidia, Çin’de de bir şekilde ağırlığını sürdürüyor. Ambargo nedeniyle kırpılmış özelliklere sahip H20 hızlandırıcısını Çin’e gönderen Nvidia, büyük bir ilgi görüyor.

    Nvidia rekora koşuyor

    Geçtiğimiz aylarda Huawei Ascend 910B gibi yerel oyuncuların özellikle KOBİ tarafında önemli satışlar yapması Nvidia’yı korkutmuş ve firma yüzde 10 civarında bir indirime gitmişti. İndirim ile birlikte H20 hızlandırıcısına talep arttı.

    Kaynaklar bu yıl Nvidia’nın 900 bin civarında H20 hızlandırıcısı satacağını tahmin ediyor. Huawei ise 500 bin dolaylarına ulaşacak. Nvidia büyük sunuculara hitap ettiği için Huawei’den daha avantajlı durumda. A ve H serisi hızlandırıcılara sahip firmalar haliyle yine Nvidia’yı tercih ediyor.

    Nvidia’nın ambargolara rağmen sadece Çin’den 12 milyar dolar civarında bir gelir elde edeceği belirtiliyor. Elbette talebin devam etmesine göre bu rakam daha da artabilir. Analiz uzmanlarının yıl geneli tahmini 40 milyar dolarlık çip satışıydı ancak Çin etkisiyle daha yüksek rakamlar görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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