Nvidia, GeForce RTX 4070 ve RTX 4060’ta 12VHPWR konektörü inadından vazgeçecek

Tam Boyutta Gör Yaklaşan GeForce RTX 4070 ve GeForce RTX 4060 serisi kartlarda Nvidia’nın RTX 40 serisiyle birlikte getirdiği yeni 16 pinli 12VHPWR güç konektörü zorunlu olmayacak. Son raporlar, üretici ortaklara geleneksel 8 pinli konektörleri kullanma izninin verildiğini söylüyor.

RTX 4070 ve RTX 4060 kartlarda geleneksele dönülüyor

Tam Boyutta Gör Igor's Lab tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Nvidia’nın yakında çıkacak olan GeForce RTX 4070 ve GeForce RTX 4060 GPU'ları, geleneksel 8 pinli güç konektörleriyle piyasaya sürülecek. Aktarılanlara göre Nvidia, konektör seçimini isteğe bağlı olarak serbest bırakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla RTX 4070’ın 12VHPWR veya çift 8 pinli versiyonlarını piyasada görebiliriz. RTX 4070’deki konektör ayrımı muhtemelen OC olan veya OC olmayan modellere göre değişebilir.

RTX 4070: 225W TDP, OC, 1x PCIe 16-pin (12VHPWR)

RTX 4070: 200W TDP, OC isteğe bağlı, 1x/2x PCIe 8-pin

GeForce RTX 4070 ve RTX 4060'ın özellikleri doğrulandı 1 gün önce eklendi

Öte yandan GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerinde ise büyük olasılıkla sadece 8 pinli güç konektörleri kullanılacak. Nvidia’nın böyle bir esneklik sunması kullanıcılar için oldukça iyi. Bununla birlikte GeForce RTX 4070’in 13 Nisan tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. GeForce RTX 4060 Ti veya RTX 4060 modelleri için ise şimdilik herhangi bir tarih yok ancak söylentiler Mayıs ayını işaret ediyor.

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GeForce RTX 4070 ve 4060, 8 pinli güç konektörüne sahip olabilir