Nvidia, GeForce RTX 4070 ve RTX 4060’ta 12VHPWR konektörü inadından vazgeçecek

RTX 4070 ve RTX 4060 kartlarda geleneksele dönülüyor
- RTX 4070: 225W TDP, OC, 1x PCIe 16-pin (12VHPWR)
- RTX 4070: 200W TDP, OC isteğe bağlı, 1x/2x PCIe 8-pin
Öte yandan GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerinde ise büyük olasılıkla sadece 8 pinli güç konektörleri kullanılacak. Nvidia’nın böyle bir esneklik sunması kullanıcılar için oldukça iyi. Bununla birlikte GeForce RTX 4070’in 13 Nisan tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. GeForce RTX 4060 Ti veya RTX 4060 modelleri için ise şimdilik herhangi bir tarih yok ancak söylentiler Mayıs ayını işaret ediyor.Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-4070-gpus-to-feature-either-16-pin-or-8-pin-power-connectors https://www.tweaktown.com/news/90787/nvidia-geforce-rtx-4070-and-4060-gpus-could-feature-8-pin-power-connectors/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)