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    Anlık Bildirim

    Nvidia, GeForce RTX 4070 ve RTX 4060’ta 12VHPWR konektörü inadından vazgeçecek

    Nvidia, RTX 40 serisiyle birlikte yeni 16 pinli 12VHPWR güç konektörünü standart haline getirmişti. Ancak gelen son bilgiler firmanın bunu RTX 4070 ve 4060’ta zorunlu kılmayacağını gösteriyor.
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    GeForce RTX 4070 ve 4060, 8 pinli güç konektörüne sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Yaklaşan GeForce RTX 4070 ve GeForce RTX 4060 serisi kartlarda Nvidia’nın RTX 40 serisiyle birlikte getirdiği yeni 16 pinli 12VHPWR güç konektörü zorunlu olmayacak. Son raporlar, üretici ortaklara geleneksel 8 pinli konektörleri kullanma izninin verildiğini söylüyor.

    RTX 4070 ve RTX 4060 kartlarda geleneksele dönülüyor

    GeForce RTX 4070 ve 4060, 8 pinli güç konektörüne sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Igor's Lab tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Nvidia’nın yakında çıkacak olan GeForce RTX 4070 ve GeForce RTX 4060 GPU'ları, geleneksel 8 pinli güç konektörleriyle piyasaya sürülecek. Aktarılanlara göre Nvidia, konektör seçimini isteğe bağlı olarak serbest bırakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla RTX 4070’ın 12VHPWR veya çift 8 pinli versiyonlarını piyasada görebiliriz. RTX 4070’deki konektör ayrımı muhtemelen OC olan veya OC olmayan modellere göre değişebilir. 
    • RTX 4070: 225W TDP, OC, 1x PCIe 16-pin (12VHPWR)
    • RTX 4070: 200W TDP, OC isteğe bağlı, 1x/2x PCIe 8-pin

    Öte yandan GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerinde ise büyük olasılıkla sadece 8 pinli güç konektörleri kullanılacak. Nvidia’nın böyle bir esneklik sunması kullanıcılar için oldukça iyi. Bununla birlikte GeForce RTX 4070’in 13 Nisan tarihinde piyasaya çıkması bekleniyor. GeForce RTX 4060 Ti veya RTX 4060 modelleri için ise şimdilik herhangi bir tarih yok ancak söylentiler Mayıs ayını işaret ediyor.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-4070-gpus-to-feature-either-16-pin-or-8-pin-power-connectors https://www.tweaktown.com/news/90787/nvidia-geforce-rtx-4070-and-4060-gpus-could-feature-8-pin-power-connectors/index.html
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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