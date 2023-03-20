GeForce RTX 4070 ve RTX 4060'ın bellek kapasiteleri doğrulandı: Kullanıcıları üzebilir

RTX 4070 ve RTX 4060'ın bellek kapasiteleri belli oldu
Bildirilenlere göre Gigabyte Control Center'ın en son sürümünde (“23.03.02.01”), henüz piyasaya sürülmemiş iki ekran kartı modeli keşfedildi. Bunlar Gigabyte RTX 4070 AERO OC ve Gigabyte RTX 4060 GAMING OC. Listelemede yer alan tam model numaraları ise şu şekilde:
- Gigabyte RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12G)
- Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8GB (GV-N4060GAMING OC-8GD)
Paylaşılan liste, RTX 4060 ve RTX 4070 hakkında geçmiş sızıntıları doğrular nitelikte. Buna göre RTX 4060 8GB, RTX 4070 ise 12GB bellek kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Hatırlayacak olursak RTX 3070 8GB, RTX 3060 ise 8GB ve 12GB bellek seçenekleri ile kullanıcılara sunuldu. Bu bağlamda RTX 4070 modelinde 4GB bellek artışı bizleri bekliyor olacak. Ancak RTX 4060'ta herhangi bir değişim yaşanmayacak gibi gözüküyor. Burada Nvidia tarafından alınan kararın kullanıcıları bir miktar üzeceğini söyleyebiliriz.
Sızıntılara göre GeForce RTX 4070 modelinin 12 Nisan tarihinde duyurulması bekleniyor. RTX 4060'ın çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak Nvidia yönetim kurulu ortaklarından gelen bilgiler, her iki kartında en yakın Mayıs ayında raflarda yerini almaya başlayacağını gösteriyor.
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)