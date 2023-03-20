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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4070 ve RTX 4060'ın bellek kapasiteleri doğrulandı: Kullanıcıları üzebilir

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen RTX 4060 ve RTX 4070 ekran kartlarının bellek kapasiteleri belli oldu. Ailenin orta seviye çözümü kullanıcıları bir miktar üzebilir. İşte detaylar
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    GeForce RTX 4070 ve RTX 4060'ın özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Ada Lovelace mimarisinin üst seviye ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, ailenin orta seviye çözümlerini duyurmaya hazırlanıyor. Şimdi Gigabyte'ın anakart ve ekran kartı yazılımı Gigabyte Control Center'da Nvidia RTX 4070 ve RTX 4060'ın bellek kapasitelerini içeren yeni bilgiler ortaya çıktı. 

    RTX 4070 ve RTX 4060'ın bellek kapasiteleri belli oldu

    Bildirilenlere göre Gigabyte Control Center'ın en son sürümünde (“23.03.02.01”), henüz piyasaya sürülmemiş iki ekran kartı modeli keşfedildi. Bunlar Gigabyte RTX 4070 AERO OC ve Gigabyte RTX 4060 GAMING OC. Listelemede yer alan tam model numaraları ise şu şekilde:

    • Gigabyte RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12G)
    • Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8GB (GV-N4060GAMING OC-8GD)

    Paylaşılan liste, RTX 4060 ve RTX 4070 hakkında geçmiş sızıntıları doğrular nitelikte. Buna göre RTX 4060 8GB, RTX 4070 ise 12GB bellek kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Hatırlayacak olursak RTX 3070 8GB, RTX 3060 ise 8GB ve 12GB bellek seçenekleri ile kullanıcılara sunuldu. Bu bağlamda RTX 4070 modelinde 4GB bellek artışı bizleri bekliyor olacak. Ancak RTX 4060'ta herhangi bir değişim yaşanmayacak gibi gözüküyor. Burada Nvidia tarafından alınan kararın kullanıcıları bir miktar üzeceğini söyleyebiliriz.

    Sızıntılara göre GeForce RTX 4070 modelinin 12 Nisan tarihinde duyurulması bekleniyor. RTX 4060'ın çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak Nvidia yönetim kurulu ortaklarından gelen bilgiler, her iki kartında en yakın Mayıs ayında raflarda yerini almaya başlayacağını gösteriyor.
     

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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