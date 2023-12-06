GeForce RTX 4090 “D” önümüzdeki yıl Çin’de çıkıyor

GeForce RTX 4090 D, 2024’te geliyor
ABD yönetmeliklerine göre tasarlanan RTX 4090 D, 4800 puanı aşan TPP (Toplam İşlem Performansı) derecelendirmesi nedeniyle ülkede kısıtlanan orijinal RTX 4090'ın biraz hafifletilmiş daha doğrusu kırpılmış bir versiyonu olacak. Bu arada bu derecelendirme aracı, ABD Ticaret yetkilileri tarafından Çin'in yapay zeka hesaplamalarında kendilerine avantaj sağlamak için kullanılabilecek gelişmiş çiplere erişememesini sağlamak için geliştirilmiş durumda.
RTX 4090 D kartındaki GPU, AD102-250 olarak biliniyor ve RTX 4090'da gördüğümüz AD102-300 GPU'nun kırpılmış hali olacak. Kartın şimdilik ne kadar kırpıldığını bilmiyoruz ancak güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler yeni modelin saat hızlarını ortaya koyuyor. Buna göre özel GPU'nun temel saat hızı orijinal RTX 4090’dan 45 Mhz daha yüksek olan 2280 MHz seviyesine çıkacak. Bununla birlikte boost saat hızının değişmeden kalacağı, yani 2520 MHz olacağı söyleniyor.
Çekirdek yapılandırması veya bellek özellikleriyle ilgili henüz bir bilgi yok ancak kartın 1 TB/s'nin üzerinde bant genişliğine ve 400W'ın üzerinde TGP'ye sahip 24 GB GDDR6X belleği koruması muhtemel. Fiyatlandırma tarafında ise GeForce RTX 4090 D’nin 1800 dolar civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.