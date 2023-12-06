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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4090 “D” önümüzdeki yıl Çin’de çıkıyor

    ABD’nin yaptırımları sonrasında Çin’de satışı yasaklanan GeForce RTX 4090 için Nvidia çözümler üretmeye çalışıyor. Son bilgiler firmanın RTX 4090 D adlı özel bir model hazırlandığı yönünde.
    GeForce RTX 4090 “D” önümüzdeki yıl Çin’de çıkıyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımları sonrasında Nvidia’nın GeForce RTX 4090 satışı ülkede yasaklanmıştı. Bir süredir Nvidia’nın yasaklara takılmayacak kadar kırpılmış bir RTX 4090 sürümü üzerinde çalıştığı bildiriliyordu. Şimdi gelen bilgilerde ise süreç biraz daha netleşmiş gibi. Aktarılanlara göre Nvidia, önümüzdeki yıl GeForce RTX 4090 D adlı kartını Çin pazarında satışa sunacak.

    GeForce RTX 4090 D, 2024’te geliyor

    ABD yönetmeliklerine göre tasarlanan RTX 4090 D, 4800 puanı aşan TPP (Toplam İşlem Performansı) derecelendirmesi nedeniyle ülkede kısıtlanan orijinal RTX 4090'ın biraz hafifletilmiş daha doğrusu kırpılmış bir versiyonu olacak. Bu arada bu derecelendirme aracı, ABD Ticaret yetkilileri tarafından Çin'in yapay zeka hesaplamalarında kendilerine avantaj sağlamak için kullanılabilecek gelişmiş çiplere erişememesini sağlamak için geliştirilmiş durumda.

    RTX 4090 D kartındaki GPU, AD102-250 olarak biliniyor ve RTX 4090'da gördüğümüz AD102-300 GPU'nun kırpılmış hali olacak. Kartın şimdilik ne kadar kırpıldığını bilmiyoruz ancak güvenilir kaynaklardan gelen son bilgiler yeni modelin saat hızlarını ortaya koyuyor. Buna göre özel GPU'nun temel saat hızı orijinal RTX 4090’dan 45 Mhz daha yüksek olan 2280 MHz seviyesine çıkacak. Bununla birlikte boost saat hızının değişmeden kalacağı, yani 2520 MHz olacağı söyleniyor.

     

    Çekirdek yapılandırması veya bellek özellikleriyle ilgili henüz bir bilgi yok ancak kartın 1 TB/s'nin üzerinde bant genişliğine ve 400W'ın üzerinde TGP'ye sahip 24 GB GDDR6X belleği koruması muhtemel. Fiyatlandırma tarafında ise GeForce RTX 4090 D’nin 1800 dolar civarında olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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