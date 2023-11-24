RTX 4090, Çin’de modifiye edilerek yapay zeka GPU’su olarak satılıyor

Tam Boyutta Gör ABD ile Çin arasında süren yüksek teknoloji savaşı ABD’nin yeni ihracat kurallarıyla daha da geriliyor. Nvidia, yeni kurallar kapsamına giren GeForce RTX 4090 kartını geçtiğimiz günlerde Çin’deki resmi sitesinden kaldırarak kurallara uyacağını göstermişti. 1.599 dolarlık RTX 4090 şimdilerde ise Çin’de birtakım modifikasyonlardan geçerek yapay zeka GPU’su olarak satılmaya başlandı.

RTX 4090'lar AI GPU'suna dönüştürülüyor

Tam Boyutta Gör ABD’nin ihracat kuralları RTX 4090’ın Çin’de satışını yasaklamış olabilir ancak halihazırda ülkede bulunan kartların akıbeti ilginç bir yöne doğru ilerliyor. Görünüşe göre Çinli şirketler bu kartları yapay zeka hızlandırıcılarına dönüştürüyorlar ve yüksek kârla satıyorlar. Aktarılanlara göre yasaklardan önce RTX 4090 sevkiyatlarını stoklayan firmalar hem referans hem de özel tasarım kartların neredeyse tüm parçalarını söküyor. GPU ve GDDR6X bellek dahil her şey ana PCB'den çıkarılıyor ve daha sonra özel bir "referans" PCB’ye entegre ediliyorlar.

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Frankenstein gibi tekrardan doğan AD102 GPU ve bellekleri blower tarzı fana sahip soğutucuyla birleştiriliyor, ardından ise satışa hazır hale getiriliyor. Şirketler bu kartların çalışıp çalışmadığından emin olmak için ise Furmark, 3DMark ve bir dizi yapay zeka odaklı uygulamayı çalıştıran bir test süreci de uyguluyor. Bununla birlikte yapay zeka yazılım ekosistemlerinin RTX 4090 ile çalışması için çok fazla değişiklik yapılması gerekmiyor. Nvidia, kısa süre önce TensorRT ve TensorRT-LLM'yi Windows 11 sistemlerine getirdiği için bu, işleri daha da kolaylaştıracak. AD102 GPU elbette Nvidia'nın H100 ve diğer özel AI çözümleri kadar hızlı değil ancak halihazırda uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir çözüm olarak öne çıkabiliyor. Çin'in H100 ve H800 gibi hızlandırıcılara erişimi olmadığından RTX 4090, tek seçenek olarak masada kalıyor.

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RTX 4090, Çin’de yapay zeka GPU’su olarak satılıyor