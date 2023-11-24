RTX 4090, Çin’de modifiye edilerek yapay zeka GPU’su olarak satılıyor

RTX 4090'lar AI GPU'suna dönüştürülüyor
Frankenstein gibi tekrardan doğan AD102 GPU ve bellekleri blower tarzı fana sahip soğutucuyla birleştiriliyor, ardından ise satışa hazır hale getiriliyor. Şirketler bu kartların çalışıp çalışmadığından emin olmak için ise Furmark, 3DMark ve bir dizi yapay zeka odaklı uygulamayı çalıştıran bir test süreci de uyguluyor. Bununla birlikte yapay zeka yazılım ekosistemlerinin RTX 4090 ile çalışması için çok fazla değişiklik yapılması gerekmiyor. Nvidia, kısa süre önce TensorRT ve TensorRT-LLM'yi Windows 11 sistemlerine getirdiği için bu, işleri daha da kolaylaştıracak. AD102 GPU elbette Nvidia'nın H100 ve diğer özel AI çözümleri kadar hızlı değil ancak halihazırda uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir çözüm olarak öne çıkabiliyor. Çin'in H100 ve H800 gibi hızlandırıcılara erişimi olmadığından RTX 4090, tek seçenek olarak masada kalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.