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    Nvidia RTX 5070, üçte bir fiyatına RTX 4090 performansı verecek mi?

    Nvidia, CES 2025’te yaptığı GeForce RTX 50 tanıtımında büyük bir iddiada bulundu: GeForce RTX 5070’in neredeyse üçte bir fiyatına RTX 4090 performansı vereceği. Bu, mümkün mü?
    Nvidia RTX 5070, üçte bir fiyatına RTX 4090 kadar hızlı mı? Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO'su Jensen Huang bu hafta başında CES'te yeni nesil RTX 50 serisi kartları tanıtırken büyük bir iddiada bulundu. Nvidia ve Huang, 549 dolarlık RTX 5070’in önceki neslin amiral gemisi olan ve 1.599 dolara çıkan RTX 4090 performansında olacağını söyledi. Peki gerçekten de GeForce RTX 5070, RTX 4090 kadar hızlı mı? Cevap hem evet hem hayır.

    RTX 5070, RTX 4090 kadar hızlı mı?

    RTX 5070’in iddia edilen performansı, Nvidia’nın yeni nesil DLSS 4 teknolojisine dayanıyor. Huang, RTX 5070’in RTX 4090 seviyesine ulaşmasını “yapay zeka olmadan imkansız” olarak tanımlıyor. DLSS 4, her geleneksel olarak işlenen kare başına üç ek kare üretebilen Multi Frame Generation (Çoklu Kare Üretimi) tekniğini kullanıyor.

    Bu, havalı bir açıklama. En basit açıklama ise ekran kartının aslında gerçek kareler yerine sahte kareler üretiyor olması. DLSS 3 ortaya çıktığından bu yana oyuncu dünyasında bu durum bir eleştiri konusu. Zira Nvidia’nın rasterizasyon tabanlı performans yerine yapay zeka ile üretilen kareleri “gerçek performans” olarak gösterdiği belirtiliyor.

    Nvidia RTX 5070, üçte bir fiyatına RTX 4090 kadar hızlı mı? Tam Boyutta Gör
    Nvidia'da üst düzey teknik ürün yöneticisi olan Lars Weinand, bu konu hakkında “Nöral render ve DLSS 4 kullanarak RTX 5070'te daha önce yalnızca RTX 4090 ile mümkün olan performans seviyelerine ulaşabiliyoruz. Bu, RTX 5070'in bir RTX 4090'ı her şekilde ve her yapılandırmada yenebileceği anlamına gelmiyor.”

    Nvidia’nın bahsettiği “performans seviyeleri” söylemi ise doğrudan kare hızları ile ilgili. Örneğin, Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda DLSS 3.5 ile 142 FPS elde edilirken, DLSS 4 bu değeri 243 FPS’ye çıkarabiliyor. Bu, DLSS 4’ün geleneksel rasterizasyonla mümkün olmayan bir performans sıçraması sunduğunu gösteriyor.

    Dolayısıyla RTX 5070, saf rasterizasyon performansında RTX 4090’ı geride bırakmıyor. Sadece DLSS 4 ile daha fazla sahte kare üreterek daha önce RTX 4090 ile mümkün olan “performans seviyelerine” ulaşıyor. Yani, 549 dolar ≠ 1.599 dolar.

    Sahte kare tartışmaları

    Nvidia RTX 5070, üçte bir fiyatına RTX 4090 kadar hızlı mı? Tam Boyutta Gör
    DLSS 4’ün başarısının altında Çoklu Kare Üretimi ve her kare başına üç ek kare oluşturma yeteneği yatıyor. Bu da kare hızlarının geleneksel render işlemine göre 8 kata kadar daha fazla olabileceği anlamına geliyor.  Ayrıca Nvidia’nın geliştirdiği yeni transformer modeli, DLSS 4’ü yüzde 40 daha hızlı hale getirirken yüzde 30 daha az VRAM kullanımı sağlıyor.

    Digital Foundry’nin yaptığı analizlere göre, DLSS 4 Multi Frame Generation, RTX 40 serisinde kullanılan önceki nesil Frame Generation’a kıyasla daha akıcı kare zamanlamaları (frame time) sağlıyor. Ancak bu süreç, RTX 5080’de yaklaşık 6ms ek bir gecikme getiriyor. Nvidia’nın bu gecikmeyi minimize etmek için GPU pacing (GPU zamanlama) tekniğiyle karelerin dengeli bir şekilde ekrana yansıtılmasını sağladığı belirtiliyor. Weinand konuyla ilgili olarak, “Multi Frame Generation ile eklediğimiz gecikme çok küçük. GPU zamanlaması sayesinde karelerin sabit bir hızda görüntülendiğinden emin oluyoruz,” diyor.

    Ancak, bu yeni teknolojiyle bile giriş gecikmesi (input latency) sorunu tam anlamıyla çözülmüş değil. Örneğin, bir oyun 27 FPS’de çalışıyorsa, DLSS 4’ün Çoklu Kare Üretimi ile kare hızını 243 FPS’ye çıkarması görsel olarak büyük bir fark yaratabilir. Ancak, bu oyun hâlâ 27 FPS’de çalışıyor gibi hissettirebilir. Biraz daha fazla detay için hemen üstteki haberimizi okuyabilirsiniz.

    Bu sorun, özellikle daha düşük yenileme hızına sahip monitörlerde daha can sıkıcı olacak. Ancak Nvidia’nın teknolojisi, modern oyunların karşılaştığı performans ve kalite dengesini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. DLSS 4’e bu açıdan bakmak gerek; güçsüz bir sistemde AAA oyun oynatan bir teknoloji olarak görmemek lazım.

    Özellikle tam ışın izleme (ray tracing) desteği sunan modern oyunlar, görsel açıdan harikalar yaratıyor. Ancak bu oyunların, en üst seviye GPU’larla bile DLSS olmadan oynanması neredeyse imkansız. DLSS 4, bu noktada geliştiricilere ve oyunculara daha yüksek görsel kalite ve performans sunan güçlü bir araç sağlıyor.

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