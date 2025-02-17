GeForce RTX 5070 Ti kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Peki ne kadar hızlı?

- GeForce RTX 5070 Ti ile RTX 4070 Ti SUPER karşılaştırıldı
- RTX 5070 Ti vs RTX 5080 ve RTX 4070 Ti karşılaştırması
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GeForce RTX 5070 Ti ile RTX 4070 Ti SUPER karşılaştırıldı
Kaçıranlar için GeForce RTX 5070 Ti, Blackwell ailesindeki en hızlı üçüncü ekran kartı konumunda ve RTX 4070 Ti SUPER'in yerini almış olacak. GB203 GPU'su üzerine inşa edilen kart, RTX 5080 ile aynı GPU'yu kullanıyor ancak bazı kırpılmış özelliklerle geliyor. Örneğin, RTX 5080’de bulunan 16 GB GDDR7 bellek, RTX 5070 Ti'de de korunmuş durumda. Ancak bellek hızı 30 Gbps yerine 28 Gbps olarak belirlenmiş.
Performans testlerine göre, RTX 5070 Ti, RTX 4070 Ti SUPER’den ortalama %16.6 daha hızlı. Ancak RTX 5080'e kıyasla %13.2 daha yavaş bir performans sunuyor. Detaya inersek RTX 5070 Ti, Speed Way (1440p) testinde 7.466 puan alıyor ve RTX 4070 Ti SUPER'den yaklaşık %16.6 daha hızlı. Steel Nomad (4K) testinde ise bu fark %15 seviyelerinde. Son olarak Time Spy (1440p) testinde ise RTX 4070 Ti SUPER'den %11 daha hızlı.
|Test
|RTX 5080
|RTX 5070 Ti
|RTX 4070 Ti SUPER
|Speed Way (1440p)
|8.902 (%100)
|7.466 (%84)
|6.466 (%73)
|Speed Way (1440p)
|8.902 (%100)
|7.466 (%84)
|6.466 (%73)
|Steel Nomad (4K)
|8.163 (%100)
|6.532 (%80)
|5.694 (%70)
|Port Royal (1440p, RT)
|22.034 (%100)
|16.024 (%73)
|14.355 (%65)
|Time Spy (1440p)
|32.045 (%100)
|27.384 (%85)
|24.648 (%77)
|Time Spy Extreme (2160p)
|16.084 (%100)
|13.485 (%84)
|12.045 (%75)
|Fire Strike (1080p)
|76.483 (%100)
|67.471 (%88)
|59.198 (%77)
|Fire Strike Extreme (1440p)
|41.192 (%100)
|35.483 (%86)
|29.934 (%73)
|Fire Strike Ultra (2160p)
|21.256 (%100)
|18.065 (%85)
|14.435 (%68)
Yeni ekran kartının oyun kıyaslamaları ise henüz paylaşılmadı. Ancak sentetik test sonuçları, özellikle 1440p ve 4K çözünürlüklerde belirgin bir performans artışını işaret ediyor diyebiliriz. Üstelik bu farkın DLSS 4.0 ile daha da açılacağını söyleyelim. RTX 5070 Ti'nin 20 Şubat’ta satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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