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    Nvidia, GeForce RTX 5090 ve RTX 5070 Ti’da üretim sorunu olduğunu doğruladı

    Nvidia’nın Blackwell tabanlı RTX 50 serisi ekran kartlarındaki kriz bitmiyor. Firma tarafından yapılan açıklamada GeForce RTX 5090 ve RTX 5070 Ti’da üretim sorunu olduğu doğrulandı.
    RTX 5090 ve RTX 5070 Ti’da üretim sorunu olduğu doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Blackwell tabanlı yeni nesil ekran kartlarında nadir görülen bir üretim hatasını doğruladı. GeForce RTX 5090, RTX 5090D ve RTX 5070 Ti modellerinden bazılarında eksik işlem birimleri (ROP) bulunduğu ortaya çıktı. TechPowerUp’ın ilk olarak duyurduğu bu sorun, Nvidia’nın resmi açıklamasıyla da kesinlik kazandı.

    Sorunlu kartlar değiştirilecek

    Nvidia’nın GeForce küresel halkla ilişkiler direktörü Ben Berraondo, yaptığı açıklamada, RTX 5090, 5090D ve 5070 Ti GPU’larının yüzde 0.5’inden daha azını etkileyen nadir bir sorun tespit etiklerini ve bu kartlarda belirtilen değerden bir ROP eksik bulunduğunu söyledi. Berraondo, eksik ROP biriminin ortalama grafik performans etkisinin yüzde 4 seviyesinde olduğunu, yapay zeka ve hesaplama iş yüklerine bir etkisinin olmadığının altını çizdi.

    RTX 5090 ve RTX 5070 Ti’da üretim sorunu olduğu doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bu problemden etkilenen kullanıcıların, kartlarını değiştirmek için ilgili üreticileriyle iletişime geçebileceklerini aktarırken üretim anomalisinin düzeltildiğini de açıkladı.

    Tek sorun bu değil

    Bu hata, toplamda çok fazla kartı etkilemiyor gibi görünse de, Nvidia’nın amiral gemisi RTX 5090’ın piyasada zaten kısıtlı bulunması, sorunun önemini artırıyor. Performansta küçük bir etkisi olsa da RTX 50 ailesinde yaşanan tek sorun bu değil. Nvidia siyah ekran sorunları, çökme ve istikrarsızlık problemleri gibi bazı konuların da farkında olduklarını ve bunları araştırdıklarını söylüyor. Bunun yanında bazı eriyen güç konektörleri de bulunuyor.

    Bu üretim problemi, Nvidia’nın Founders Edition modellerinin yanı sıra MSI, Zotac, Gigabyte ve Manli gibi büyük ekran kartı üreticilerini de kapsıyor. Kullanıcılar, GPU-Z gibi araçlarla ekran kartlarını kontrol ederek doğru sayıda ROP (Raster Operations Pipeline) içerip içermediğini görebilir. RTX 5090 için standart ROP sayısı 176 olmalı. Eğer bundan daha düşük bir değer görüyorsanız, kartınızı değiştirmek için üreticiye başvurmanız gerekiyor. RTX 5070 Ti’da ise 96 ROP bulunmalı. Bu karttaki performans kaybının ise yüzde 10’u aştığı söyleniyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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