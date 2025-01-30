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    GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 tüm özellikleri açıklandı

    Nvidia, Blackwell mimarisine ait GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 kartlarının tüm özelliklerini resmi olarak açıkladı. İşte yeni ekran kartları hakkında tüm merak edilenler...
    GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 tüm özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yakın tarihte duyurduğu RTX 50 serisine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi yeni ekran kartları CES'te tanıtılmış olsa da, teknik özellikleriyle ilgili tam bilgiye sahip değildik. Son olarak Nvidia, RTX 5070 ve 5070 Ti modellerinin tüm teknik detaylarını resmi olarak açıkladı. 

    GeForce RTX 5070 Ti

    Kaçıranlar için RTX 5070 Ti, Blackwell ailesindeki üçüncü en hızlı ekran kartı olarak konumlanıyor ve RTX 4070 Ti'nin yerini alıyor. GB203 GPU'su üzerine inşa edilen kart, RTX 5080 ile aynı GPU'yu kullanıyor ancak bazı kırpılmış özelliklerle geliyor. Örneğin, RTX 5080’de bulunan 16 GB GDDR7 bellek, RTX 5070 Ti'de de korunmuş durumda. Ancak bellek hızı 30 Gbps yerine 28 Gbps olarak belirlenmiş.

    CUDA çekirdek sayısı 8.960 olarak belirlenirken, boost frekansı 2.45 GHz seviyesinde. RTX 4070 Ti ile karşılaştırıldığında bellek bant genişliğinde %78’lik bir artışla 896 GB/s seviyesine ulaşıyor. Son olarak ekran kartı, 45.6 milyar transistör, 6 GPC , 35 TPC ve 70 SM ile eşleştirilmiş. RTX 5070 Ti’nin Founders Edition versiyonu ve özel soğutmalı modelleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çıkış tarihi 20 Şubat olarak belirlenirken, fiyatı 749 dolar seviyesinde olacak.

    GeForce RTX 5070

    RTX 5070 ise Nvidia'nın dökümanlarına göre GB205 GPU'sunu temel alıyor. RTX 4070’in halefi olan bu model, önceki nesle kıyasla CUDA, Tensor ve RT çekirdeklerinde artış sunuyor. Ekran kartı, bellek tarafında 12 GB GDDR7 kullanılıyor ve 192-bit veri yolu ile destekleniyor. Bellek hızı ise 28 Gbps olarak belirlenmiş.

    Bunun sonucunda toplam bant genişliği RTX 4070 ile kıyaslandığında %33’lük bir artışla 672 GB/s seviyesine ulaşıyor. RTX 5070’in boost frekansı 2.512 MHz, yani RTX 4070’in 2.475 MHz’lik frekansına göre hafif bir artış söz konusu. Kartın TDP değeri ise 250W olarak açıklanırken, Founders Edition ve özel modellerin güç tüketimi soğutma çözümlerine göre değişebilir. Çıkışı mart ayında yapılacak olan RTX 5070, 549 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Tüm detaylı özelliklere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

    RTX 5070 ve RTX 5070 Ti tüm özellikleri
    - RTX 5070 RTX 5070 Ti
    GPU GB205 GB203
    GPU Mimarisi Blackwell Blackwell
    Fabrikasyon Süreci TSMC 4nm 4N TSMC 4nm 4N
    GPC 5 6
    TPC 24 35
    SM 48 70
    Cuda Çekirdeği SM 128 128
    Cuda Çekirdeği GPU 6.144 8.960
    Tensor Çekirdeği SM 4 (5.nesil) 4 (5.nesil)
    Tensor Çekirdeği GPU 192 (5.nesil) 280 (5.nesil)
    RT çekirdeği 48 70
    GPU Tepe Frekans 2.512 2.452
    FP32 TFLOP 30.9 43.9
    FP16 TFLOP 30.9 43.9
    BF16 TFLOP 30.9 43.9
    Pixel Fill-rate 201 GPixel 235.4 GPixel
    Texture Units 182 280
    Transistor 31.1 45.6
    Bellek 12GB GDDR7 16GB GDDR7
    Bellek hızı 28 Gbps 28 Gbps
    Bellek Bant Genişliği 672 GB/sn 896 GB/sn
    ROP 80 96
    TGP 250W 300W
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