GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 tüm özellikleri açıklandı

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yakın tarihte duyurduğu RTX 50 serisine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi yeni ekran kartları CES'te tanıtılmış olsa da, teknik özellikleriyle ilgili tam bilgiye sahip değildik. Son olarak Nvidia, RTX 5070 ve 5070 Ti modellerinin tüm teknik detaylarını resmi olarak açıkladı.

GeForce RTX 5070 Ti

Kaçıranlar için RTX 5070 Ti, Blackwell ailesindeki üçüncü en hızlı ekran kartı olarak konumlanıyor ve RTX 4070 Ti'nin yerini alıyor. GB203 GPU'su üzerine inşa edilen kart, RTX 5080 ile aynı GPU'yu kullanıyor ancak bazı kırpılmış özelliklerle geliyor. Örneğin, RTX 5080’de bulunan 16 GB GDDR7 bellek, RTX 5070 Ti'de de korunmuş durumda. Ancak bellek hızı 30 Gbps yerine 28 Gbps olarak belirlenmiş.

CUDA çekirdek sayısı 8.960 olarak belirlenirken, boost frekansı 2.45 GHz seviyesinde. RTX 4070 Ti ile karşılaştırıldığında bellek bant genişliğinde %78’lik bir artışla 896 GB/s seviyesine ulaşıyor. Son olarak ekran kartı, 45.6 milyar transistör, 6 GPC , 35 TPC ve 70 SM ile eşleştirilmiş. RTX 5070 Ti’nin Founders Edition versiyonu ve özel soğutmalı modelleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çıkış tarihi 20 Şubat olarak belirlenirken, fiyatı 749 dolar seviyesinde olacak.

GeForce RTX 5070

RTX 5070 ise Nvidia'nın dökümanlarına göre GB205 GPU'sunu temel alıyor. RTX 4070’in halefi olan bu model, önceki nesle kıyasla CUDA, Tensor ve RT çekirdeklerinde artış sunuyor. Ekran kartı, bellek tarafında 12 GB GDDR7 kullanılıyor ve 192-bit veri yolu ile destekleniyor. Bellek hızı ise 28 Gbps olarak belirlenmiş.

GeForce RTX 5070 Ti çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor 23 sa. önce eklendi

Bunun sonucunda toplam bant genişliği RTX 4070 ile kıyaslandığında %33’lük bir artışla 672 GB/s seviyesine ulaşıyor. RTX 5070’in boost frekansı 2.512 MHz, yani RTX 4070’in 2.475 MHz’lik frekansına göre hafif bir artış söz konusu. Kartın TDP değeri ise 250W olarak açıklanırken, Founders Edition ve özel modellerin güç tüketimi soğutma çözümlerine göre değişebilir. Çıkışı mart ayında yapılacak olan RTX 5070, 549 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Tüm detaylı özelliklere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

RTX 5070 ve RTX 5070 Ti tüm özellikleri - RTX 5070 RTX 5070 Ti GPU GB205 GB203 GPU Mimarisi Blackwell Blackwell Fabrikasyon Süreci TSMC 4nm 4N TSMC 4nm 4N GPC 5 6 TPC 24 35 SM 48 70 Cuda Çekirdeği SM 128 128 Cuda Çekirdeği GPU 6.144 8.960 Tensor Çekirdeği SM 4 (5.nesil) 4 (5.nesil) Tensor Çekirdeği GPU 192 (5.nesil) 280 (5.nesil) RT çekirdeği 48 70 GPU Tepe Frekans 2.512 2.452 FP32 TFLOP 30.9 43.9 FP16 TFLOP 30.9 43.9 BF16 TFLOP 30.9 43.9 Pixel Fill-rate 201 GPixel 235.4 GPixel Texture Units 182 280 Transistor 31.1 45.6 Bellek 12GB GDDR7 16GB GDDR7 Bellek hızı 28 Gbps 28 Gbps Bellek Bant Genişliği 672 GB/sn 896 GB/sn ROP 80 96 TGP 250W 300W

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GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 tüm özellikleri açıklandı