GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5070 tüm özellikleri açıklandı

GeForce RTX 5070 Ti
Kaçıranlar için RTX 5070 Ti, Blackwell ailesindeki üçüncü en hızlı ekran kartı olarak konumlanıyor ve RTX 4070 Ti'nin yerini alıyor. GB203 GPU'su üzerine inşa edilen kart, RTX 5080 ile aynı GPU'yu kullanıyor ancak bazı kırpılmış özelliklerle geliyor. Örneğin, RTX 5080’de bulunan 16 GB GDDR7 bellek, RTX 5070 Ti'de de korunmuş durumda. Ancak bellek hızı 30 Gbps yerine 28 Gbps olarak belirlenmiş.
CUDA çekirdek sayısı 8.960 olarak belirlenirken, boost frekansı 2.45 GHz seviyesinde. RTX 4070 Ti ile karşılaştırıldığında bellek bant genişliğinde %78’lik bir artışla 896 GB/s seviyesine ulaşıyor. Son olarak ekran kartı, 45.6 milyar transistör, 6 GPC , 35 TPC ve 70 SM ile eşleştirilmiş. RTX 5070 Ti’nin Founders Edition versiyonu ve özel soğutmalı modelleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çıkış tarihi 20 Şubat olarak belirlenirken, fiyatı 749 dolar seviyesinde olacak.
GeForce RTX 5070
RTX 5070 ise Nvidia'nın dökümanlarına göre GB205 GPU'sunu temel alıyor. RTX 4070’in halefi olan bu model, önceki nesle kıyasla CUDA, Tensor ve RT çekirdeklerinde artış sunuyor. Ekran kartı, bellek tarafında 12 GB GDDR7 kullanılıyor ve 192-bit veri yolu ile destekleniyor. Bellek hızı ise 28 Gbps olarak belirlenmiş.
Bunun sonucunda toplam bant genişliği RTX 4070 ile kıyaslandığında %33’lük bir artışla 672 GB/s seviyesine ulaşıyor. RTX 5070’in boost frekansı 2.512 MHz, yani RTX 4070’in 2.475 MHz’lik frekansına göre hafif bir artış söz konusu. Kartın TDP değeri ise 250W olarak açıklanırken, Founders Edition ve özel modellerin güç tüketimi soğutma çözümlerine göre değişebilir. Çıkışı mart ayında yapılacak olan RTX 5070, 549 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Tüm detaylı özelliklere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
|-
|RTX 5070
|RTX 5070 Ti
|GPU
|GB205
|GB203
|GPU Mimarisi
|Blackwell
|Blackwell
|Fabrikasyon Süreci
|TSMC 4nm 4N
|TSMC 4nm 4N
|GPC
|5
|6
|TPC
|24
|35
|SM
|48
|70
|Cuda Çekirdeği SM
|128
|128
|Cuda Çekirdeği GPU
|6.144
|8.960
|Tensor Çekirdeği SM
|4 (5.nesil)
|4 (5.nesil)
|Tensor Çekirdeği GPU
|192 (5.nesil)
|280 (5.nesil)
|RT çekirdeği
|48
|70
|GPU Tepe Frekans
|2.512
|2.452
|FP32 TFLOP
|30.9
|43.9
|FP16 TFLOP
|30.9
|43.9
|BF16 TFLOP
|30.9
|43.9
|Pixel Fill-rate
|201 GPixel
|235.4 GPixel
|Texture Units
|182
|280
|Transistor
|31.1
|45.6
|Bellek
|12GB GDDR7
|16GB GDDR7
|Bellek hızı
|28 Gbps
|28 Gbps
|Bellek Bant Genişliği
|672 GB/sn
|896 GB/sn
|ROP
|80
|96
|TGP
|250W
|300W
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P