AMD Radeon RX 9070 ekran kartları tarih bilgisi paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör AMD, bidildiğiniz gibi CES 2025 kapsamında merakla beklenen Radeon RX 9070 XT ve 9070 ekran kartlarını duyurdu ancak daha fazla detay paylaşmadı. Tek paylaşılan bilgi ise bu iki kartın 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı oldu. Şimdi bu belirsizlik yavaş yavaş sonlanmaya başlıyor. Radeon RX 9070 serisi için ön sipariş tarihi ortaya çıktı.

AMD Radeon RX 9070 ilk tarih bilgisi paylaşıldı

AMD'nin yeni nesil ekran kartı Radeon RX 9070 serisinin çıkış tarihiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kaçıranlar için daha önce birçok sızıntı, Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin 22-23 Ocak tarihlerinde duyurulacağını öne sürmüştü. Yakın tarihte ise Ryzen ve Radeon bölümlerinden sorumlu yöneticisi David McAfee, çıkış tarihinin Mart ayına ertelendiğini doğruladı.

Şimdi ABD'li perakendeci B&H Photo Video ise, daha önce 23 Ocak olarak listelenen ön sipariş tarihini 23 Mart olarak güncelledi. Bu değişiklik, AMD'nin lansman tarihi hakkında net bir bilgi sağlıyor. Üstelik Reddit’te başlayan tanıtım süreci de bu ertelemenin bir işareti olabilir. Tabii ki AMD'den resmi bir açıklama gelmediği için Radeon RX 9070 serisinin kesin çıkış tarihi hala belirsiz.

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Bu ertelemenin nedeni ise kuvvetle muhtemel RTX 5070 ve 5070 Ti modellerinin fiyatından kaynaklı. Keza RTX 50 serisinin beklenenden daha pahalı olacağı konuşuluyordu. Ancak söylentiler gerçek olmadı. Bu da AMD'yi fiyat kırmaya zorlamış olabilir. Dolayısıyla AMD’nin bu fiyat seviyelerinde nasıl bir karşılık vereceği, serinin başarısında kritik bir rol oynayacak.

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AMD Radeon RX 9070 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı