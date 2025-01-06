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    GeForce RTX 5090 ekran kartları listelenmeye başladı

    Nvidia'nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 5090, tanıtımdan önce ön listelemelerde görünmeye başladı. İşte beklenen özellikleri ve daha fazlası...           
    GeForce RTX 5090 ekran kartları tanıtımdan önce listelendi! Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği GeForce RTX 5000 serisi ekran kartları tanıtımından önce farklı perakende kanallarında görünmeye başladı. Şimdiye kadar ekran kartı hakkında birçok bilginin paylaşıldığına tanık olduk. Son sızıntıda ise, Inno3D NVIDIA GeForce RTX 5090 iChill X3 modelinin detayları yer alıyor. Bugüne kadarki en büyük GPU tasarımlarından biri olacak.

    GeForce RTX 5090 ekran kartları tanıtımdan önce listelendi

    Sızdırılan listelemeye göre, fotoğraflarda GeForce RTX 5090'ın 32 GB GDDR7 VRAM ile geldiğini görebiliyoruz ve böylesine büyük bir VRAM yapılandırması sunan ilk tüketici GPU'su olacak. Dahası, 512-bit bellek veri yolu ile kağıt üzerinde 1792 GB/sn'ye kadar bellek bant genişliğine bakıyoruz. Bellek kapasitesinin yanı sıra, kutu ayrıca kartın 3,5 yuvalık kalınlığını da gösteriyor .

    GeForce RTX 5090 ekran kartları tanıtımdan önce listelendi! Tam Boyutta Gör
    Founders Edition modelinin ise kalınlığı henüz bilinmiyor ancak en azından 3 yuvalı olabilir. Son olarak ilginç şekilde RTX 5090 iChill X3'ün güç bağlantısı görüntülerde veya kutuda bulunmuyor. Ancak son raporlar, kartın 600W civarında tek bir 12 pinli 12V-2x6 bağlantı noktası ile destekleneceği yönünde. Ki bunun 12V-2x6 konektörünün limitinde olduğunu söyleyelim. 

    Kesin olan şu ki, GeForce RTX 5090'ın özel sürümlerinden biri tanıtıldığına göre, RTX 5090 ve RTX 5080'in CES 2025 kapsamında göreceğimiz neredeyse doğrulandı. Son bilgilere göre kartın 21 Ocak'tan itibaren satışa sunulması bekleniyor. 

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