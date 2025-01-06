GeForce RTX 5090 ekran kartları listelenmeye başladı

GeForce RTX 5090 ekran kartları tanıtımdan önce listelendi
Sızdırılan listelemeye göre, fotoğraflarda GeForce RTX 5090'ın 32 GB GDDR7 VRAM ile geldiğini görebiliyoruz ve böylesine büyük bir VRAM yapılandırması sunan ilk tüketici GPU'su olacak. Dahası, 512-bit bellek veri yolu ile kağıt üzerinde 1792 GB/sn'ye kadar bellek bant genişliğine bakıyoruz. Bellek kapasitesinin yanı sıra, kutu ayrıca kartın 3,5 yuvalık kalınlığını da gösteriyor .
Kesin olan şu ki, GeForce RTX 5090'ın özel sürümlerinden biri tanıtıldığına göre, RTX 5090 ve RTX 5080'in CES 2025 kapsamında göreceğimiz neredeyse doğrulandı. Son bilgilere göre kartın 21 Ocak'tan itibaren satışa sunulması bekleniyor.