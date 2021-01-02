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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gelecek geldi: Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı

    Geldi geliyor haberlerinin ardından Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmet vermeye başladı. Zhaoqing'i ziyaret eden misafirler ve şehir sakinleri uçan taksilere binerek kenti havadan turlayabiliyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
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    havacılık
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Gelecek geldi: Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı
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    Çin, dünyanın ilk operasyonel kentsel hava taşımacılığı ağını hizmete soktu. Pilot program kapsamında Zhaoqing'i ziyaret eden misafirler ve şehir sakinleri sürücüsüz EH216 AAV model numaralı uçan taksiye binerek doğal manzaraların tadını çıkarabiliyor.

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    Aracın teknik özellikleri detaylandırılmadı ancak yaklaşık bir saat havada kalabildiğini ve kokpitin iki kişilik olduğunu biliyoruz. Uçan taksi şimdilik göl manzaraları ve şehrin cazibe merkezlerini öne çıkaran özel bir rota üzerinde hava gezisi yapmak için kullanılıyor.

    Kapsam genişletilecek

    Projede, Çinli EHang ve Greenland Hong Kong şirketlerinin imzası var. Drone'ların geleneksel helikopterlere göre bir takım avantajlarının olduğu belirtiliyor. Daha güvenli olmalarının yanında daha az gürültülü çıkarıyorlar ve atmosfere zararlı madde yaymıyorlar. Ek olarak pilot bulunmaması nedeniyle uçuşlar daha ucuza mal oluyor.

    Uçan taksi hizmeti, pilot programın ardından Çin'deki diğer şehirleri de kapsayacak şekilde genişletilecek. EHang, yeni pazarın önümüzdeki yıllarda en az 9 milyar dolar gelir sağlayabileceğini tahmin ediyor.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ahanda geliyor. Xiaomi mi airdrive, airdriver lite, airdrive pro, red mi airdriver,poco airdrive...
    1 Yanıt Yanıtla +123
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    Cinali1 (Cinali ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) User28
    Endustriyel çağı doruklarında yaşıyorlar ancak insanlıkları yerin diplerinde. Fabrikalar köle insan ve köle çocuklarla dolu, bir millete kardeşlerimiz uygur Türklerine Dünyanın gözü önünde, dünya milletlerinin tespit ettiği halde soykırıma devam ediyorlar. İnsanlık teknoloji geliştirmek ve satmakla olmuyor.
    Endustriyel çağı doruklarında yaşıyorlar ancak insanlıkları yerin diplerinde. Fabrikalar köle insan ve köle çocuklarla dolu, bir millete kardeşlerimiz uygur Tür...
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    4 Yanıt Yanıtla +84
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    User28 (görkem biçer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlar insanlıktan iki nesil daha hızlı ilerliyorlar valla bravo
    5 Yanıt Yanıtla +36
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    astra-Elegance (sinan gündüz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar Uber e erişim engeli kalktı ancak şuan sadece sarı taksilerle çalışıyor araç bağlama yasası kalkmadan da xl VIP minibüsler geri donmez bence sonuçta Careem de Uber in istese Careem üzerinden devam eder ancak dediğim gibi bağlama yasası kalkmadan geri donmez, şuanlik Uber yerine Gotaksi var bu uygulamada aynı Uber gibi özel araç - sarı - VIP seçenekleri var daha 15 gün önce hizmet vermeye başladı ben kullandım çok memnunum özel araçlar hem çok temiz hemde sarı taksilerin yarı fiyatına istediğiniz yere götürüyorlar kullanmanızı tavsiye ederim App Store ve Google olay da GOTaksi
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    ensatech (Rsan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Air Taxi Jet giller sirada ne var ?

    https://m.youtube.com/watch?t=1767&v=aYKNKVuf2-M&feature=youtu.be
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    karikaturizma (Semih İmalı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gidecek gitti...
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    FBI open dı door 4 gün ( Mesaj Silindi )
    hayırlı olsun.
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    Gulivers1 (Uğur Arslan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her sene Çine giderim ve her sene ayrı bir şok yaşarım. (2019 da virüs nedeniyle biletimi iptal ettim) Belli bir kitle var ve çağının çok ötesinde yaşıyor. Mesela ilk gittiğim seneler şehirlerden geçişlerde ucak kullanırdım ama sonrasında hızlı trenlerle adamlar çokdan bu konuyu aşmışlar onu keşfettim. 400KM hızla çok rahat ve geniş sallantısız bir yolculuk. artık ucağa binmiyorum orda. Havalimanından çıkarken magnet trene binip şehre gidiyorsunuz. Adamlar kendilerini o kadar aşmış ki parana göre ürün çıkartıyorlar:)

    Teknolojilerini devamlı geliştiriyorlar..
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    mstfozcn67 (M. ÖZCAN) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yukardan manzara güzel görünüyor.
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    AtiMX4 (Ati ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi bana mi güvensiz geldi anlamış değilim
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    osimdioyuncu 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar yaygınlaşmaya başlarsa eğer havada trafik kazalarını önlemek için hem ehliyet hem de rota gibi bir şey belirlenir merak etmeyin.
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    Naruto45 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar katlanabilir koşu bandı yapmış daha nedim :D
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    darkmoon34 (ercan yardak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir yanımızı yırttık gelecek havada diye şu forumda onlarca kez yazdım birileri yok 100 yıl var daha o işlere birleri petrol lobisi mani olur dedi birileri elektrikli araba dedi alayına hayır elektrikli araç geçiş sürecinde milletin ağzına çalınan bal dedim gelecek uçan pfm lerde dedik ama işte bazı insanlarda vizyon sıfır olunca..



    Tekrar ediyim bugün Audi Airbus ile Boeing BMW yada Mercedes di biriyle ortak pfm geliştiriyorlar ilk prototiplerde yıllar önce yaptılar audinin kendi resmi sitesinde pfm sinin bölümü var Toyota ces2020 de kendi uçan aracını tanıttı..



    Bütün markalar şu anda bunun üstüne ağır arge yapıyor Elon Musk bu işe girişti spacex mühendisleri ile ortak uçan pfm üstüne çalışıyorlar falan filan...



    Gelecek göklerde elektrikli araç oyalanma geçiş sürecinde ara bir araç olucak.. esas teknoloji gelecek pfm lerde..



    Pfm personal flying machine ... Kişisel uçuş aracı Türkçesi..
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    HABERİN ETİKETLERİ
    çin, sürücüsüz ve
    4 etiket daha uçan taksi drone kentsel hava taşımacılığı Bilim ve Teknoloji
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