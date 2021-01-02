Gelecek geldi: Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı

Çin, dünyanın ilk operasyonel kentsel hava taşımacılığı ağını hizmete soktu. Pilot program kapsamında Zhaoqing'i ziyaret eden misafirler ve şehir sakinleri sürücüsüz EH216 AAV model numaralı uçan taksiye binerek doğal manzaraların tadını çıkarabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin"İlginizi Çekebilir Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı
Aracın teknik özellikleri detaylandırılmadı ancak yaklaşık bir saat havada kalabildiğini ve kokpitin iki kişilik olduğunu biliyoruz. Uçan taksi şimdilik göl manzaraları ve şehrin cazibe merkezlerini öne çıkaran özel bir rota üzerinde hava gezisi yapmak için kullanılıyor.
Kapsam genişletilecek
Projede, Çinli EHang ve Greenland Hong Kong şirketlerinin imzası var. Drone'ların geleneksel helikopterlere göre bir takım avantajlarının olduğu belirtiliyor. Daha güvenli olmalarının yanında daha az gürültülü çıkarıyorlar ve atmosfere zararlı madde yaymıyorlar. Ek olarak pilot bulunmaması nedeniyle uçuşlar daha ucuza mal oluyor.
Uçan taksi hizmeti, pilot programın ardından Çin'deki diğer şehirleri de kapsayacak şekilde genişletilecek. EHang, yeni pazarın önümüzdeki yıllarda en az 9 milyar dolar gelir sağlayabileceğini tahmin ediyor.
https://www.ehang.com/news/715.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
https://m.youtube.com/watch?t=1767&v=aYKNKVuf2-M&feature=youtu.be
Teknolojilerini devamlı geliştiriyorlar..
Tekrar ediyim bugün Audi Airbus ile Boeing BMW yada Mercedes di biriyle ortak pfm geliştiriyorlar ilk prototiplerde yıllar önce yaptılar audinin kendi resmi sitesinde pfm sinin bölümü var Toyota ces2020 de kendi uçan aracını tanıttı..
Bütün markalar şu anda bunun üstüne ağır arge yapıyor Elon Musk bu işe girişti spacex mühendisleri ile ortak uçan pfm üstüne çalışıyorlar falan filan...
Gelecek göklerde elektrikli araç oyalanma geçiş sürecinde ara bir araç olucak.. esas teknoloji gelecek pfm lerde..
Pfm personal flying machine ... Kişisel uçuş aracı Türkçesi..
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
10120 kez okundu.
37 kişi, toplam 39 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
çin, sürücüsüz ve