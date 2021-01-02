Gelecek geldi: Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı

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Çin, dünyanın ilk operasyonel kentsel hava taşımacılığı ağını hizmete soktu. Pilot program kapsamında Zhaoqing'i ziyaret eden misafirler ve şehir sakinleri sürücüsüz EH216 AAV model numaralı uçan taksiye binerek doğal manzaraların tadını çıkarabiliyor.

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Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı

Aracın teknik özellikleri detaylandırılmadı ancak yaklaşık bir saat havada kalabildiğini ve kokpitin iki kişilik olduğunu biliyoruz. Uçan taksi şimdilik göl manzaraları ve şehrin cazibe merkezlerini öne çıkaran özel bir rota üzerinde hava gezisi yapmak için kullanılıyor.

Kapsam genişletilecek

Projede, Çinli EHang ve Greenland Hong Kong şirketlerinin imzası var. Drone'ların geleneksel helikopterlere göre bir takım avantajlarının olduğu belirtiliyor. Daha güvenli olmalarının yanında daha az gürültülü çıkarıyorlar ve atmosfere zararlı madde yaymıyorlar. Ek olarak pilot bulunmaması nedeniyle uçuşlar daha ucuza mal oluyor.

Uçan taksi hizmeti, pilot programın ardından Çin'deki diğer şehirleri de kapsayacak şekilde genişletilecek. EHang, yeni pazarın önümüzdeki yıllarda en az 9 milyar dolar gelir sağlayabileceğini tahmin ediyor.

https://www.ehang.com/news/715.html

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