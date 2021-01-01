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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin

    Xiaomi'nin kısa süre önce tanıttığı yeni nesil amiral gemisi bir rekora imza attı. Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon olan Xiaomi Mi 11, beş dakikada 350 bin adet sattı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin
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    Amiral gemisi Xiaomi Mi 11, 28 Aralık tarihinde tanıtılmıştı. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olarak piyasaya sürülen cihaz tüketicilerden büyük ilgi görüyor. 1 Ocak 2021 itibarıyla Çin'de mağaza raflarına çıkan akıllı telefon bir rekora imza attı.

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    Xiaomi Mi 11'in satış rekoru kıracağı zaten satışlar başlamadan önce yaklaşık bir milyon kişinin kuyruğa girmesinden belliydi. Xiaomi Grubu Başkan Yardımcısı Zeng Xuezhong da bu başarıyı doğruladı. Deneyimli yönetici beş dakikada 350 bin adet Mi 11 akıllı telefon satıldığını açıkladı.

    Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin
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    Satış geliri de belli oldu

    Bu arada ilk parti satışlarının ardından şirketin kasasına giren para miktarı da belli oldu. Satış gelirinin 1.5 milyar yuan yani 230 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Tüm bu veriler Zeng Xuezhong'un kişisel Weibo hesabında yayınladığı görsel aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.



    https://www.ithome.com/0/527/794.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Onurmsq (--- ----) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çinde 1.5milyar insan var kırar tabi.
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    ultrAslan-BH (salih balık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi biz kendimize bundan almak için devlet babaya kaç tane almamız gerekiyor?
    2 Yanıt Yanıtla +48
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    wolferto (mehmet öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    he he ok bi sar değeri kalmıştı.chernobyl e beleş seyahat deseler hepiniz çekilişe katılırsınız konuşturmayin beni.duyanda sar değeri 5 kat fazla sanacak.alkolu sigarasi margarini kafeini parfümü deodarant makyajı wifi si bütün kimyasalli ilaçlari temizlik ürünlerini gdosunu polyesteri tatlandirici mono sodyum glutamati renklendirici mikroplastikleri giydigin kiyafetteki pamuga böcekden koruma beyazlatma icin atilan ilac ve daha birsürü seyi gec zarari ispatlanamamiş sar değerine takil sizi anlamak istiyorum ama başaramıyorum
    he he ok bi sar değeri kalmıştı.chernobyl e beleş seyahat deseler hepiniz çekilişe katılırsınız konuşturmayin beni.duyanda sar değeri 5 kat fazla sanacak.alkolu...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    musty578 (mustafa ak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    çin malı powerbanklar gibi durmasa iyi aslında ya bi arka yüzeyi güzeştirmek bu kadar zormu arkaya bişi yapamıyorsan tasarım adı altında asus gibi fan koy cok ucuz bi ekran koy sadece mesajların okunabildiği yapılabilcek cok şey varken dandik pilastik görünümünü tercih etmiş
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    redbul_540 5 gün ( Mesaj Silindi )
    4280 kişiden 1 kişi almış.Çok mu ?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fırındaki sıcak ekmek kuyruğu gibi kapan kapana.
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Note20 Ultra 5g modelleri olsa dahi çift hatlı olmasına ve tepe model olmasına rağmen bu modellerin sar değerleri neden düşük.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    sanki çin dışında amiral gemisi satmayı beceriyorlar da rekor diye sevinmişler :)
    bu segment için makro diye kamera koyması ve pabuç kadar telefonu tek boy yapması da şaka gibi
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    T Square (T Square) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefon pahalı değil, TR ekonomisi süper.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İşin üzücü kötü yanı bu nispeten ucuz cihazların bile Türkiye'de pahalı olması. Elin çinlisi için bile ucuz bunlar.
    Yanıtla +1
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    FreeRun 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tasarım apple dan daha iyi şimdi
    Yanıtla +3
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    mertekin (Muhammet KAVAK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3,5 yıldır mi6 kullanıyorum hala ilk günkü gibi. Bi aksilik olmazsa 3 yıl daha kullanmayı düşünüyorum. Sonra mi13 vs bakarız.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    TITAN (S K) 5 gün ( Mesaj Silindi ) mertekin
    pil nasıl kaç saat ekran alıyorsun
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    Miui 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2016 dan bu yana Mi 5 Crdorid andorid 11 ile hayata tutunuyoruz. Xiaomi bize hediye etmesi lazım. :)
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    13848 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Mi 11 ve
    4 etiket daha akıllı telefon satış rekoru 350 bin Mobil Teknolojiler
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