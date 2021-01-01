Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin

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Amiral gemisi Xiaomi Mi 11, 28 Aralık tarihinde tanıtılmıştı. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olarak piyasaya sürülen cihaz tüketicilerden büyük ilgi görüyor. 1 Ocak 2021 itibarıyla Çin'de mağaza raflarına çıkan akıllı telefon bir rekora imza attı.

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Xiaomi Mi 11'in satış rekoru kıracağı zaten satışlar başlamadan önce yaklaşık bir milyon kişinin kuyruğa girmesinden belliydi. Xiaomi Grubu Başkan Yardımcısı Zeng Xuezhong da bu başarıyı doğruladı. Deneyimli yönetici beş dakikada 350 bin adet Mi 11 akıllı telefon satıldığını açıkladı.

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Satış geliri de belli oldu

Bu arada ilk parti satışlarının ardından şirketin kasasına giren para miktarı da belli oldu. Satış gelirinin 1.5 milyar yuan yani 230 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Tüm bu veriler Zeng Xuezhong'un kişisel Weibo hesabında yayınladığı görsel aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

https://www.ithome.com/0/527/794.htm

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