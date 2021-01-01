Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin

Amiral gemisi Xiaomi Mi 11, 28 Aralık tarihinde tanıtılmıştı. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olarak piyasaya sürülen cihaz tüketicilerden büyük ilgi görüyor. 1 Ocak 2021 itibarıyla Çin'de mağaza raflarına çıkan akıllı telefon bir rekora imza attı.
Ayrıca Bkz. "Adobe Flash desteği resmen sonlandırıldı"
Xiaomi Mi 11'in satış rekoru kıracağı zaten satışlar başlamadan önce yaklaşık bir milyon kişinin kuyruğa girmesinden belliydi. Xiaomi Grubu Başkan Yardımcısı Zeng Xuezhong da bu başarıyı doğruladı. Deneyimli yönetici beş dakikada 350 bin adet Mi 11 akıllı telefon satıldığını açıkladı.
Satış geliri de belli oldu
Bu arada ilk parti satışlarının ardından şirketin kasasına giren para miktarı da belli oldu. Satış gelirinin 1.5 milyar yuan yani 230 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Tüm bu veriler Zeng Xuezhong'un kişisel Weibo hesabında yayınladığı görsel aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
https://www.ithome.com/0/527/794.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
bu segment için makro diye kamera koyması ve pabuç kadar telefonu tek boy yapması da şaka gibi
2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
13848 kez okundu.
22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, Mi 11 ve