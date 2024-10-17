Xiaomi 15'in özellikleri ortaya çıktı: Dev batarya ile geliyor

Xiaomi 15 beklenen özellikleri
Kaynak, telefonun Xiaomi 14 ile aynı boyuta ve çözünürlüğe sahip 6,36 inç 1,5K düz AMOLED ekranla geleceğini belirtiyor. Ekran parlaklığı hakkında bir detay paylaşmasa da, önceki bir söylenti, Xiaomi 15 serisinin daha yüksek bir parlaklığa ulaşabilen ve daha doğru renkler verebilen TCL Huaxing C9 panel ile geleceğini iddia ediyordu. Dolayısıyla, Xiaomi 15 serisinin selefinden daha yüksek bir parlaklık sunması muhtemel. Kıyaslama açısından, Xiaomi 14 doğrudan güneş ışığında 1000 nite ve HDR içeriği oynatırken 3000 nite çıkabiliyor.
Xiaomi 15, Snapdragon 8 Gen 4 (veya Snapdragon 8 Elite) yonga setinden güç alacak ve 5.500mAh pile sahip olacak. Bu değer, Oppo Find X8 veya vivo X200 Pro Mini gibi rakiplerinden bir miktar küçük olsa da, selefinin 4610mAh kapasitesine göre büyük bir sıçrama olacak. 4000mAh kapasiteli Galaxy S24'ün ise çok ötesinde bir pil kapasitesi sunacak. Telefonun, selefi gibi 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızını destekleyeceği belirtiliyor.
Kameralara gelirsek, telefonun arka tarafında Omnivision OV50H ana sensör, 3,2X zumlu telefoto ve ultra geniş kameradan oluşan üç adet 50MP sensöre sahip olacağı bildiriliyor. Xiaomi 14'ün OmniVision OVX9000 Light Fusion 900 ana kamerası yerine gelecak olan OV50H, 1/1,3 inç optik formatta 1,2 mikron (µm) pikselle güçlendirilmiş çift dönüşüm kazancı (DCG™) teknolojisiyle çok iyi düşük ışık ve otomatik odaklama performansı sunacak.
Xiaomi 15 serisinin ayrıca Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...