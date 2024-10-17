Xiaomi 15'in özellikleri ortaya çıktı: Dev batarya ile geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15 serisinin Qualcomm'un 21 Ekim'de Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini duyurmasından kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Pro ve Ultra modellere yönelik bilgiler ortaya çıksa da, standart model ile ilgili bugüne kadar çok az bilgi ortaya çıktı. Neyse ki, X platformundan Yogesh Brar isimli kaynak, Xiaomi 15'in özelliklerini paylaştı.

Xiaomi 15 beklenen özellikleri

Kaynak, telefonun Xiaomi 14 ile aynı boyuta ve çözünürlüğe sahip 6,36 inç 1,5K düz AMOLED ekranla geleceğini belirtiyor. Ekran parlaklığı hakkında bir detay paylaşmasa da, önceki bir söylenti, Xiaomi 15 serisinin daha yüksek bir parlaklığa ulaşabilen ve daha doğru renkler verebilen TCL Huaxing C9 panel ile geleceğini iddia ediyordu. Dolayısıyla, Xiaomi 15 serisinin selefinden daha yüksek bir parlaklık sunması muhtemel. Kıyaslama açısından, Xiaomi 14 doğrudan güneş ışığında 1000 nite ve HDR içeriği oynatırken 3000 nite çıkabiliyor.

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Xiaomi 15, Snapdragon 8 Gen 4 (veya Snapdragon 8 Elite) yonga setinden güç alacak ve 5.500mAh pile sahip olacak. Bu değer, Oppo Find X8 veya vivo X200 Pro Mini gibi rakiplerinden bir miktar küçük olsa da, selefinin 4610mAh kapasitesine göre büyük bir sıçrama olacak. 4000mAh kapasiteli Galaxy S24'ün ise çok ötesinde bir pil kapasitesi sunacak. Telefonun, selefi gibi 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızını destekleyeceği belirtiliyor.

Kameralara gelirsek, telefonun arka tarafında Omnivision OV50H ana sensör, 3,2X zumlu telefoto ve ultra geniş kameradan oluşan üç adet 50MP sensöre sahip olacağı bildiriliyor. Xiaomi 14'ün OmniVision OVX9000 Light Fusion 900 ana kamerası yerine gelecak olan OV50H, 1/1,3 inç optik formatta 1,2 mikron (µm) pikselle güçlendirilmiş çift dönüşüm kazancı (DCG™) teknolojisiyle çok iyi düşük ışık ve otomatik odaklama performansı sunacak.

Xiaomi 15 serisinin ayrıca Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

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