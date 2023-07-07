Bu cam kırılmaz: 10 kat daha güçlü olan yeni bir cam geliştirildi

Normal camdan 10 kat daha güçlü
Geliştirilen yeni LionGlass, geleneksel soda kireç silikat camdan yaklaşık 300 ila 400 santigrat derece daha düşük bir erime sıcaklığına sahip, yani eritmek için fırınları ısıtmak için çok daha az enerji gerekiyor. Mauro'ya göre, daha düşük erime noktası enerji tüketimini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıyor ve bu da CO2 emisyonlarını önemli ölçüde düşürüyor.
Çatlamaya ve parçalanmaya daha az duyarlı olan cam, otomotiv, sağlık, mimari, elektronik ve iletişim endüstrileri de dahil olmak üzere bir dizi uygulamada kullanılabilir. LionGlass aynı zamanda üreticilerin cam kalınlığını azaltmalarına olanak tanıyarak, benzer düzeyde hasar direncine sahip daha hafif ürünler veya çok daha fazla dayanıklılığa sahip benzer kalınlıkta ürünler elde etmelerini sağlayabilir.
Araştırmacılar, ticari kullanılabilirliğin ilk adımı olarak geliştirdikleri ürün için bir patent başvurusunda bulundular ve şu anda camın nasıl tepki verdiğini görmek için farklı testler gerçekleştiriyorlar. Bu testlerden elde edilecek sonuçlar, ekibin LionGlass'ın gerçek dünyada nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamasına yardımcı olacak.Kaynakça https://www.techspot.com/news/99311-penn-state-researchers-pioneer-10x-stronger-alternative-conventional.html https://www.psu.edu/news/research/story/new-glass-cuts-carbon-footprint-nearly-half-and-10x-more-damage-resistant/#:~:text=A%20new%20type%20of%20glass%20promises%20to%20cut%20this%20carbon,standard%20soda%20lime%20silicate%20glass. Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)