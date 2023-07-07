Bu cam kırılmaz: 10 kat daha güçlü olan yeni bir cam geliştirildi

Tam Boyutta Gör Penn State araştırmacıları karbon ayak izini yarıya indiren ve çok daha dayanıklı olan yeni bir cam türü geliştirdi. Penn State'te malzeme bilimi ve mühendisliği profesörü ve projenin baş araştırmacısı John Mauro, LionGlass olarak adlandırılan yeni camın karbon içeren yan malzemelerinin kullanımını ortadan kaldırdığını söyledi.

Normal camdan 10 kat daha güçlü

Geliştirilen yeni LionGlass, geleneksel soda kireç silikat camdan yaklaşık 300 ila 400 santigrat derece daha düşük bir erime sıcaklığına sahip, yani eritmek için fırınları ısıtmak için çok daha az enerji gerekiyor. Mauro'ya göre, daha düşük erime noktası enerji tüketimini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıyor ve bu da CO2 emisyonlarını önemli ölçüde düşürüyor.

Tam Boyutta Gör Corning'de çalıştığı süre boyunca, çoğu modern mobil cihazda kullanılan Gorilla Glass ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli ticari cam türlerinin icat edilmesine yardımcı olan John Mauro’nun öncülük ettiği LionGlass'ı da geleneksel camdan çok daha güçlü. Yapılan dayanıklılık testlerinde LionGlass'ın standart soda kireç camına göre 10 daha dayanıklı olduğu saptandı.

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Çatlamaya ve parçalanmaya daha az duyarlı olan cam, otomotiv, sağlık, mimari, elektronik ve iletişim endüstrileri de dahil olmak üzere bir dizi uygulamada kullanılabilir. LionGlass aynı zamanda üreticilerin cam kalınlığını azaltmalarına olanak tanıyarak, benzer düzeyde hasar direncine sahip daha hafif ürünler veya çok daha fazla dayanıklılığa sahip benzer kalınlıkta ürünler elde etmelerini sağlayabilir.

Araştırmacılar, ticari kullanılabilirliğin ilk adımı olarak geliştirdikleri ürün için bir patent başvurusunda bulundular ve şu anda camın nasıl tepki verdiğini görmek için farklı testler gerçekleştiriyorlar. Bu testlerden elde edilecek sonuçlar, ekibin LionGlass'ın gerçek dünyada nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamasına yardımcı olacak.

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