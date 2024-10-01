Gelişmiş el becerilerine sahip insansı robot Fourier GR-2 tanıtıldı: Evlere geliyor

İnsan boyunda robot
GR-2, önceki model olan GR-1'e kıyasla daha uzun, daha ağır ve daha güçlü bir yapıya sahip. 175 cm boyu ve 63 kg ağırlığı ile bu robot, birçok yetişkinle göz hizasında olacak şekilde tasarlandı. GR-1’in ilk modelleri ince ve iskeletimsi bir görünüme sahipken, GR-2 daha tamamlanmış ve şık bir dış görünüme sahip. Robotun iç aksamları ise sağlam plastik bir kaplama ile korunuyor.
GR-2’nin en büyük yeniliklerinden biri de elleri. Robot, ellerinde 12 serbestlik derecesi ve dokunsal kuvvet algılama yeteneği sunuyor. Bu özellik, robotun dokunduğu nesnelerin şekil ve malzemesini "hissederek" anında kavrama gücünü ayarlamasını sağlıyor. Elektrik ile çalışan bu eller, hız ve güç açısından diğer rakip insansı robotların hidrolik el sistemleriyle kıyaslandığında daha zayıf olabilir. Ancak bu eller, gelişen yapay zeka algoritmaları ile birlikte kullanıldığında, hassas ve güvenli bir kullanım sunma potansiyeline de sahip.
Ev içi yardımcı
GR-2’nin elleri, şu an için 6 kg'a kadar ağırlıkları taşıyabiliyor. Bu nedenle, robotun ağır yük taşıma gibi endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmadığını belirtmek gerekiyor. GR-2, daha çok yaşlı ve engelli bireyler için ev içi yardım sunma amacına yönelik geliştirildi. Özellikle yaşlanan nüfuslar ve insan gücünün yetersiz kalabileceği alanlarda, bu robotlar önemli bir çözüm olarak değerlendiriliyor.
GR-2’nin üzerinde yer alan yapay zeka sistemleri, öğrenme ve etkileşimde büyük ilerlemeler sunuyor. Robot, uzaktan kumanda (telepresence), VR komutları veya doğrudan uzuvlarının hareket ettirilmesi gibi farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Bu, robotun gerçek dünyadaki görevleri yerine getirmesi için eğitilebileceği anlamına geliyor. "Lead-through programming" adı verilen bu teknikle, kullanıcılar robotu fiziksel olarak yönlendirerek ona görevleri öğretebiliyor.
Yapay zeka destekli insansı robotlar, hızla gelişiyor ve yakın gelecekte günlük hayatta daha fazla yer bulacak gibi görünüyor. GR-2 gibi robotlar, ev içi bakım ve yardımcı hizmetlerde büyük bir potansiyele sahip. Ancak, bu teknolojinin en büyük zorluğu, robotları gerçek dünya ile güvenli, etkili ve yararlı bir şekilde etkileşimde bulunacak seviyeye getirmek. İnsansılar henüz efektif kullanım için hazır değil ve bir süre de olmayacak ancak tıpkı yapay zekada gördüğümüz gibi buradaki ilerleme de çok hızlı gerçekleşiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.