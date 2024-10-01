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    Gelişmiş el becerilerine sahip insansı robot Fourier GR-2 tanıtıldı: Evlere geliyor

    Çin merkezli robotik şirketi Fourier, GRx insansı robot serisinin son üyesi GR-2'nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yeni nesil GR-2 artık daha büyük, daha güçlü ve daha akıllı.
    Gelişmiş el becerilerine sahip insansı robot GR-2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Robotik alanındaki yenilikçi gelişmeler hız kesmeden devam ederken, Çin merkezli Fourier Intelligence, insansı robotlar arasında öne çıkan GR serisini bir adım daha ileri taşıdı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen GR-1 insansı robot modelinin ardından, şimdi GR-2 ile sahneye çıkan şirket, robotu hem fiziksel hem de işlevsel olarak ciddi oranda geliştirdiğini duyurdu.

    İnsan boyunda robot

    GR-2, önceki model olan GR-1'e kıyasla daha uzun, daha ağır ve daha güçlü bir yapıya sahip. 175 cm boyu ve 63 kg ağırlığı ile bu robot, birçok yetişkinle göz hizasında olacak şekilde tasarlandı. GR-1’in ilk modelleri ince ve iskeletimsi bir görünüme sahipken, GR-2 daha tamamlanmış ve şık bir dış görünüme sahip. Robotun iç aksamları ise sağlam plastik bir kaplama ile korunuyor.

    Gelişmiş el becerilerine sahip insansı robot GR-2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    GR-2’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, güçlendirilmiş motorları. GR-1’in 300 Nm tork üreten aktüatörleri, GR-2’de 380 Nm’ye çıkarılmış durumda. Bu da, robotun kaldırma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Fourier bu kapasiteyi tam olarak açıklamasa da, GR-1’in kendi ağırlığına (yaklaşık 50 kg) yakın bir yük kaldırabilmesi göz önüne alındığında, GR-2’nin bu konuda bir adım önde olduğu tahmin ediliyor. Robot aynı zamanda 5 km/s hızla yürüyebiliyor.

    GR-2’nin en büyük yeniliklerinden biri de elleri. Robot, ellerinde 12 serbestlik derecesi ve dokunsal kuvvet algılama yeteneği sunuyor. Bu özellik, robotun dokunduğu nesnelerin şekil ve malzemesini "hissederek" anında kavrama gücünü ayarlamasını sağlıyor. Elektrik ile çalışan bu eller, hız ve güç açısından diğer rakip insansı robotların hidrolik el sistemleriyle kıyaslandığında daha zayıf olabilir. Ancak bu eller, gelişen yapay zeka algoritmaları ile birlikte kullanıldığında, hassas ve güvenli bir kullanım sunma potansiyeline de sahip.

    Ev içi yardımcı

    GR-2’nin elleri, şu an için 6 kg'a kadar ağırlıkları taşıyabiliyor. Bu nedenle, robotun ağır yük taşıma gibi endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmadığını belirtmek gerekiyor. GR-2, daha çok yaşlı ve engelli bireyler için ev içi yardım sunma amacına yönelik geliştirildi. Özellikle yaşlanan nüfuslar ve insan gücünün yetersiz kalabileceği alanlarda, bu robotlar önemli bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

    GR-2’nin üzerinde yer alan yapay zeka sistemleri, öğrenme ve etkileşimde büyük ilerlemeler sunuyor. Robot, uzaktan kumanda (telepresence), VR komutları veya doğrudan uzuvlarının hareket ettirilmesi gibi farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Bu, robotun gerçek dünyadaki görevleri yerine getirmesi için eğitilebileceği anlamına geliyor. "Lead-through programming" adı verilen bu teknikle, kullanıcılar robotu fiziksel olarak yönlendirerek ona görevleri öğretebiliyor.

    Gelişmiş el becerilerine sahip insansı robot GR-2 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Robot, yaygın olarak kullanılan ROS, Mujoco ve Nvidia'nın Isaac Lab gibi açık kaynaklı robotik geliştirme yazılımları ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Bu, GR-2'nin hem ticari hem de akademik robotik araştırma ve geliştirme projeleri için ideal bir platform haline geldiğini gösteriyor.

    Yapay zeka destekli insansı robotlar, hızla gelişiyor ve yakın gelecekte günlük hayatta daha fazla yer bulacak gibi görünüyor. GR-2 gibi robotlar, ev içi bakım ve yardımcı hizmetlerde büyük bir potansiyele sahip. Ancak, bu teknolojinin en büyük zorluğu, robotları gerçek dünya ile güvenli, etkili ve yararlı bir şekilde etkileşimde bulunacak seviyeye getirmek. İnsansılar henüz efektif kullanım için hazır değil ve bir süre de olmayacak ancak tıpkı yapay zekada gördüğümüz gibi buradaki ilerleme de çok hızlı gerçekleşiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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