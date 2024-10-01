Gelişmiş el becerilerine sahip insansı robot Fourier GR-2 tanıtıldı: Evlere geliyor

Tam Boyutta Gör Robotik alanındaki yenilikçi gelişmeler hız kesmeden devam ederken, Çin merkezli Fourier Intelligence, insansı robotlar arasında öne çıkan GR serisini bir adım daha ileri taşıdı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen GR-1 insansı robot modelinin ardından, şimdi GR-2 ile sahneye çıkan şirket, robotu hem fiziksel hem de işlevsel olarak ciddi oranda geliştirdiğini duyurdu.

İnsan boyunda robot

GR-2, önceki model olan GR-1'e kıyasla daha uzun, daha ağır ve daha güçlü bir yapıya sahip. 175 cm boyu ve 63 kg ağırlığı ile bu robot, birçok yetişkinle göz hizasında olacak şekilde tasarlandı. GR-1’in ilk modelleri ince ve iskeletimsi bir görünüme sahipken, GR-2 daha tamamlanmış ve şık bir dış görünüme sahip. Robotun iç aksamları ise sağlam plastik bir kaplama ile korunuyor.

Tam Boyutta Gör GR-2’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, güçlendirilmiş motorları. GR-1’in 300 Nm tork üreten aktüatörleri, GR-2’de 380 Nm’ye çıkarılmış durumda. Bu da, robotun kaldırma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Fourier bu kapasiteyi tam olarak açıklamasa da, GR-1’in kendi ağırlığına (yaklaşık 50 kg) yakın bir yük kaldırabilmesi göz önüne alındığında, GR-2’nin bu konuda bir adım önde olduğu tahmin ediliyor. Robot aynı zamanda 5 km/s hızla yürüyebiliyor.

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GR-2’nin en büyük yeniliklerinden biri de elleri. Robot, ellerinde 12 serbestlik derecesi ve dokunsal kuvvet algılama yeteneği sunuyor. Bu özellik, robotun dokunduğu nesnelerin şekil ve malzemesini "hissederek" anında kavrama gücünü ayarlamasını sağlıyor. Elektrik ile çalışan bu eller, hız ve güç açısından diğer rakip insansı robotların hidrolik el sistemleriyle kıyaslandığında daha zayıf olabilir. Ancak bu eller, gelişen yapay zeka algoritmaları ile birlikte kullanıldığında, hassas ve güvenli bir kullanım sunma potansiyeline de sahip.

Ev içi yardımcı

GR-2’nin elleri, şu an için 6 kg'a kadar ağırlıkları taşıyabiliyor. Bu nedenle, robotun ağır yük taşıma gibi endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmadığını belirtmek gerekiyor. GR-2, daha çok yaşlı ve engelli bireyler için ev içi yardım sunma amacına yönelik geliştirildi. Özellikle yaşlanan nüfuslar ve insan gücünün yetersiz kalabileceği alanlarda, bu robotlar önemli bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

GR-2’nin üzerinde yer alan yapay zeka sistemleri, öğrenme ve etkileşimde büyük ilerlemeler sunuyor. Robot, uzaktan kumanda (telepresence), VR komutları veya doğrudan uzuvlarının hareket ettirilmesi gibi farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Bu, robotun gerçek dünyadaki görevleri yerine getirmesi için eğitilebileceği anlamına geliyor. "Lead-through programming" adı verilen bu teknikle, kullanıcılar robotu fiziksel olarak yönlendirerek ona görevleri öğretebiliyor.

Tam Boyutta Gör Robot, yaygın olarak kullanılan ROS, Mujoco ve Nvidia'nın Isaac Lab gibi açık kaynaklı robotik geliştirme yazılımları ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Bu, GR-2'nin hem ticari hem de akademik robotik araştırma ve geliştirme projeleri için ideal bir platform haline geldiğini gösteriyor.

Yapay zeka destekli insansı robotlar, hızla gelişiyor ve yakın gelecekte günlük hayatta daha fazla yer bulacak gibi görünüyor. GR-2 gibi robotlar, ev içi bakım ve yardımcı hizmetlerde büyük bir potansiyele sahip. Ancak, bu teknolojinin en büyük zorluğu, robotları gerçek dünya ile güvenli, etkili ve yararlı bir şekilde etkileşimde bulunacak seviyeye getirmek. İnsansılar henüz efektif kullanım için hazır değil ve bir süre de olmayacak ancak tıpkı yapay zekada gördüğümüz gibi buradaki ilerleme de çok hızlı gerçekleşiyor.

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