Geliştirilen çip, verileri iletmek için ses dalgasını kullanıyor

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Harvard Üniversitesi bilim insanları, verileri ses dalgaları aracılığıyla ileten yeni bir tür çip geliştirdiklerini duyurdular. Yeni akustik çip, fotonları modüle ederek bunları veri iletmek için çip etrafında dalga kılavuzları adı verilen dar kanallara gönderen fotonik çiplerle benzer şekilde çalışıyor.

Büyük ölçekli akustik dalga devreleri geliştirilecek

Ekip, lityum niyobat adı verilen bir malzemeden faydalanarak çip üzerindeki akustik dalgaları kontrol etmek için elektro-akustik modülatör oluşturdu. Modülatör, elektrik alanının dikkatli bir şekilde ayarlanması yoluyla dalgaların fazını, genliğini ve frekansını kontrol ediyor.

Çalışmanın yazarlarından Marko Loncar: "Akustik dalgalar, hem kuantum hem de klasik bilgi işleme için çip üzerinde bilgi taşıyıcıları olarak umut vericidir ancak akustik dalgaların düşük kayıplı, ölçeklenebilir bir şekilde kontrol edilememesi akustik entegre devrelerin geliştirilmesini engellemektedir. Bu çalışmada, entegre bir lityum niyobat platformunda akustik dalgaları kontrol edebileceğimizi gösterdik ve bizi bir akustik entegre devreye bir adım daha yaklaştırdık." dedi.

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Araştırmacılar, akustik dalga çipleriyle daha karmaşık ve büyük ölçekli akustik dalga devreleri geliştirmeyi planlıyorlar. Ayrıca gerçekleştirilen yeni çalışmanın katı hal atomik sistemler ve süper iletken kübitler gibi farklı türdeki kuantum sistemleri birbirine bağlayan çip üstü kuantum ağlar ve arayüzler geliştirilmesine öncülük edebileceği belirtiliyor.

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