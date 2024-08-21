Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor: Projeler neler?

    Türkiye, savunmada güvenliğini ve üstünlüğünü güvence altına alacak kuantum teknolojilerini yurt içinde geliştirmek için Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi’ni kuruyor.
    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye, savunma sanayii ve teknolojik üstünlüğünü pekiştirmek amacıyla büyük bir adım atıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi'nin (TKTGM) kurulması, 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında kararlaştırıldı.

    Kuantum Teknolojileri Geliştirme Merkezi kuruluyor

    Yeni kurulacak bu merkez, Türkiye'nin kuantum teknolojilerinde ihtiyaç duyduğu altyapıları geliştirmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve yurt içi ekosistemi güçlendirmek amacıyla faaliyet gösterecek. Ayrıca, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin artırılması da merkezdeki öncelikli hedeflerden biri olacak.

    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin 2020 yılında başlattığı Kuantum Teknolojilerinin Geliştirilmesi Programı kapsamında, yurt içindeki mevcut altyapı ve bilgi birikiminden en yüksek düzeyde faydalanarak projeler yürütüldüğünü belirtti. Görgün, kuantum teknolojilerinde elde edilecek stratejik avantajların önemine vurgu yaparak, kurulacak merkezin hem askeri hem de sivil sektörlerde çığır açacak gelişmelere zemin hazırlayacağını ifade etti.

    Kuantum teknolojilerinin, geleceğin harp ortamında algılama, haberleşme, şifreleme, algoritma, işlemciler ve hesaplama gibi alanlarda devrim niteliğinde yenilikler sunması bekleniyor. Bu merkezle Türkiye, küresel gelişmelerle eş zamanlı ilerleyerek, kuantum teknolojilerinde dünyayla rekabet edebilir hale gelmeyi amaçlıyor.

    Yeni merkez, Türkiye'nin sadece savunma sanayiinde değil, aynı zamanda malzeme ve ilaç geliştirme, tıbbi araştırmalar, uzay ve enerji gibi kritik sivil alanlarda da önemli atılımlar yapmasına olanak sağlayacak.

    Türkiye’nin kuantum projeleri neler?

    Türkiye’nin kuantum teknolojilerindeki öncü firmalarından birisi ASELSAN. ASELSAN, kuantum alanındaki çalışmalar için birkaç yıl önce Kuantum Araştırma Laboratuvarı'nı (KUANTAL) kurdu. Geçitğimiz yılın sonunda ise ASELSAN KUANTAL’ın ilk ürünleri ortaya çıktı. Bunlar arasında kuantum rassal sayı üreteci, ilk kuantum entegre devreler yer alıyor.  Türkiye'nin kuantum teknolojileri arasında aşağıdaki projeler de bulunuyor.

    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor Tam Boyutta Gör

    • Proton Değişim Membran PEM Yakıt Hücresi Teknolojisinin geliştirilmesi için ÇAĞIN Projesi

    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor Tam Boyutta Gör

    • Kuantum teknoloji ile varlığı tespit edilemeyen, görünmez hedefleri ifşa eden, körleştirilemeyen, aldatılamayan, sahada oyun değiştirici LİDAR geliştirilmesi için Kuantum LİDAR Projesi

    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor Tam Boyutta Gör

    • Türkiye’nin güvenliği için klasik radarlar tarafından tespit edilemeyen hedefleri tespit edebilen radar geliştirilmesi için Kuantum RADAR Projesi

    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor Tam Boyutta Gör

    • Orta ve uzun kızılötesi dalga boyunda çalışan keşif gözetleme sistemlerine yönelik yarı iletken katmanların ardışık olarak kullanıldığı Süperörgü Kızılötesi Dedektör Takımları’nın millî olarak geliştirilmesi için Süperörgü Projesi

    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor Tam Boyutta Gör

    • Hassas navigasyon sistemi ihtiyacı olan deniz platformlarında kullanılmak üzere Ataletsel Sensörlerin millî olduğu Ataletsel Navigasyon Sistemi geliştirilmesi için, Mira Projesi

    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor Tam Boyutta Gör

    • Özgün çekirdek ile milli işlemci tasarımı, çevresel arayüzlerin yerlileştirilmesi ve bu alanda ekosistemin büyütülmesi amacıyla çok çekirdekli mikro işlemci geliştirilmesi için Yonca Projesi

    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor Tam Boyutta Gör

    • Sivil ve askeri araçlara V2X haberleşme altyapısının kazandırılması amacıyla Karınca Projesi

    Türkiye, kuantum teknolojileri için geliştirme merkezi kuruyor Tam Boyutta Gör

    • Ultra geniş bant haberleşme ile sürü sistemleri için göreli konumlandırmanın sağlanması ve sürü formasyonunun oluşturulması için Göksu Projesi
    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiye-kuantum-teknolojileri-gelistirme-merkezi-kuruluyor/3309243 https://www.savunmasanayi.org/lidar-ve-kudar-kuantum-teknolojisi-ile-gorunmez-hedefleri-ifsa-edecek-korlestirilemeyecek-aldatilamayacak/#
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gaviscon şurup kullananlar iptv donma sorunu çözümü sinpaş taksitle ev yorumları barum lastik yorum kredi kartım mobilde gözükmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    POCO C65
    POCO C65
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız