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    Google’ın yapay zekası Gemini, artık arama geçmişinize göre cevaplar veriyor

    Google’ın yapay zekalı sohbet robotu Gemini, daha kişiselleştirilmiş yanıtlar vermeye başlıyor. Zira Gemini, verdiği cevapları iyileştirmek için arama geçmişinize bakıyor.
    Gemini, artık arama geçmişinize göre cevaplar veriyor Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'yi kişiselleştirmek için en büyük avantajını kullanıyor: Arama geçmişi. Yeni özellik sayesinde Gemini, eğer kullanıcı izin verirse, arama geçmişini analiz ederek daha alakalı yanıtlar sunabiliyor.

    Google'ın "Flash Thinking Experimental" adını verdiği Gemini 2.0 modeliyle desteklenen bu özellik, özellikle restoran veya seyahat önerileri gibi konularda kullanıcının geçmiş aramalarını referans alarak daha iyi öneriler sunmayı hedefliyor. Ancak bu süreç tamamen kullanıcının kontrolünde olacak.

    Gemini artık daha kişisel

    Gemini, artık arama geçmişinize göre cevaplar veriyor
    Google, Gemini'nin yanıtlarını oluştururken hangi bilgileri kullandığını açıkça göstereceğini belirtiyor. Yanıtlarda, arama geçmişinin veya önceki konuşmaların referans alınıp alınmadığı net bir şekilde belirtilirken, kullanıcılar istedikleri zaman bu bağlantıyı kesebilecek. Bu şeffaf yaklaşımı görmek açıkçası güzel.
    Gemini, artık arama geçmişinize göre cevaplar veriyor Tam Boyutta Gör
    Web üzerindeki Gemini ve Gemini Advanced aboneleri, model menüsünden “Kişiselleştirme (deneysel)” seçeneğini seçerek bu özelliği etkinleştirebilir. Mobil cihazlarda kademeli olarak kullanıma sunuluyor ve ülkelerin “çoğunluğunda” 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor.

    Google, tüm Gemini kullanıcılarının Gems adı verilen kendi kişisel yapay zeka asistanlarını ücretsiz olarak oluşturabilmeleri için bir yol da dahil olmak üzere başka adımlar da atıyor. Şirket ayrıca Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental modelini Deep Research özelliğine getirdiğini duyurdu. Gemini'nin Takvim, Notlar, Görevler ve Fotoğraflar ile entegrasyonları da Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental modeline yükseltildi. YouTube, Arama ve Google Haritalar zaten entegre edilmiş durumda.

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