Google’ın yapay zekası Gemini, artık arama geçmişinize göre cevaplar veriyor

Google'ın "Flash Thinking Experimental" adını verdiği Gemini 2.0 modeliyle desteklenen bu özellik, özellikle restoran veya seyahat önerileri gibi konularda kullanıcının geçmiş aramalarını referans alarak daha iyi öneriler sunmayı hedefliyor. Ancak bu süreç tamamen kullanıcının kontrolünde olacak.
Gemini artık daha kişisel
Google, tüm Gemini kullanıcılarının Gems adı verilen kendi kişisel yapay zeka asistanlarını ücretsiz olarak oluşturabilmeleri için bir yol da dahil olmak üzere başka adımlar da atıyor. Şirket ayrıca Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental modelini Deep Research özelliğine getirdiğini duyurdu. Gemini'nin Takvim, Notlar, Görevler ve Fotoğraflar ile entegrasyonları da Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental modeline yükseltildi. YouTube, Arama ve Google Haritalar zaten entegre edilmiş durumda.