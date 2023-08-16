YouTube Music'in yeni özelliği duyuruldu: Samples

Tam Boyutta Gör YouTube Müzik, kişiye özel video içerikleri keşfi sunmanın yeni bir yolu olması amaçlanan Samples özelliğini kazandı. Ana sayfa ve Keşfet sekmeleri arasına konumlandırılan Samples, Instagram Reels ve TikTok’taki gibi kısa formatta videoları kullanıcının karşısına çıkarıyor.

YouTube Music Web'in tasarımı değişti: İşte yeni görünüm 1 ay önce eklendi

Samples alanı nasıl olacak?

YouTube Music Samples alanı, doğrudan sanatçılar tarafından yüklenen video klipler ve diğer içeriklerden oluşuyor. Dikey kaydırılarak video içerikler arasında geçiş yapılabiliyor. İçerikler, 30 saniye gibi oldukça kısa bir sürede akıp gidiyor. Dolayısıyla şarkıların en coşkulu kısımları gösteriliyor.

Samples akışının amacı, YouTube Music’in geri kalanı gibi müzik keşfi; özellikle de video yerine ses içerikleri ilginizi çekiyorsa daha önce muhtemelen karşınıza çıkmamış performansları göreceksiniz. Sonsuz akış, diğer sosyal ağ uygulamaları gibi viral olmuş veya trend içerikleri öne çıkarmak yerine YouTube Müzik’in ana sayfası gibi müzik zevkinize göre kişiselleştiriliyor.

Ücretsiz ve reklamsız olacak

Samples, Android ve iOS platform kullanıcılarına sunulacak. YouTube Müzik’i ücretsiz kullananlara da açık olacak. Samples akışında reklam gösterilmeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.