YouTube Music'in yeni özelliği duyuruldu: Samples

Samples alanı nasıl olacak?
YouTube Music Samples alanı, doğrudan sanatçılar tarafından yüklenen video klipler ve diğer içeriklerden oluşuyor. Dikey kaydırılarak video içerikler arasında geçiş yapılabiliyor. İçerikler, 30 saniye gibi oldukça kısa bir sürede akıp gidiyor. Dolayısıyla şarkıların en coşkulu kısımları gösteriliyor.
Samples akışının amacı, YouTube Music’in geri kalanı gibi müzik keşfi; özellikle de video yerine ses içerikleri ilginizi çekiyorsa daha önce muhtemelen karşınıza çıkmamış performansları göreceksiniz. Sonsuz akış, diğer sosyal ağ uygulamaları gibi viral olmuş veya trend içerikleri öne çıkarmak yerine YouTube Müzik’in ana sayfası gibi müzik zevkinize göre kişiselleştiriliyor.
Ücretsiz ve reklamsız olacak
Samples, Android ve iOS platform kullanıcılarına sunulacak. YouTube Müzik’i ücretsiz kullananlara da açık olacak. Samples akışında reklam gösterilmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.