ChatGPT’ye dosya yükleme ve analiz etme desteği geldi

ChatGPT Plus abonelerine yeni özellik
Sohbet robotu yalnızca metin dosyalarıyla sınırlanmış değil. Dosya yükleme ile yepyeni kapılar aralanıyor diyebiliriz. Threads'te bir kullanıcı, ChatGPT’ye bir kapibara görüntüsü yüklediği ve araçtan DALL-E 3 aracılığıyla buna dayalı Pixar tarzı bir görüntü oluşturmasını istediği bir konuşmanın ekran görüntülerini yayınladı. DALL-E 3 entegrasyonu zaten geçtiğimiz haftalarda ChatGPT’ye gelmişti ve bu kullanım açıkçası çok farklı kullanım senaryoları sunuyor. Kapibara örneğinde olduğu gibi isteme dayalı olarak sanatsal eserleri üretmek artık çok daha kolay.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.