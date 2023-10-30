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    ChatGPT’ye dosya yükleme ve analiz etme desteği geldi

    Popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT, yeni yeteneklerle gelişmeye devam ediyor. Görünüşe göre OpenAI, ChatGPT Plus üyelerinin artık dosya yüklemelerine ve analiz etmelerine izin veriyor.
    ChatGPT’ye dosya yükleme ve analiz etme desteği geldi Tam Boyutta Gör
    OpenAI şu anda ChatGPT Plus üyeleri için yeni beta özelliklerini kullanıma sunuyor. Aboneler, güncellemenin dosya yükleme ve bunlarla çalışma becerisinin yanı sıra çok modlu desteği de içerdiğini bildiriyor. Temel olarak, kullanıcılar GPT-4 açılır menüsünden Bing ile Gözat gibi modları seçmek zorunda kalmayacaklar bunun yerine bağlama göre kullanıcının ne istediği tahmin edilecek.

    ChatGPT Plus abonelerine yeni özellik

    ChatGPT’ye dosya yükleme ve analiz etme desteği geldi Tam Boyutta Gör
    İsteyen herkesin erişebildiği ChatGPT Plus hizmetine eklenen yeni özellikler, ChatGPT Enterprise planı tarafından sunulan ofis özelliklerinin bir kısmını bireysel kullanıcılara sunulan abonelik planına getiriyor. Gelişmiş Veri Analizi özelliğine sahip olan ChatGPT Plus aboneleri artık sohbet robotuna dosya yükleyebiliyor. Dosyanın yüklenmesi ve analiz için hazır olması birkaç dakika sürebiliyor. Süreç tamamlandıktan sonra sohbet robotu verileri özetlemek, soruları yanıtlamak veya istemlere göre veri görselleştirmeleri oluşturmak gibi şeyler yapabiliyor.

    Sohbet robotu yalnızca metin dosyalarıyla sınırlanmış değil. Dosya yükleme ile yepyeni kapılar aralanıyor diyebiliriz. Threads'te bir kullanıcı, ChatGPT’ye bir kapibara görüntüsü yüklediği ve araçtan DALL-E 3 aracılığıyla buna dayalı Pixar tarzı bir görüntü oluşturmasını istediği bir konuşmanın ekran görüntülerini yayınladı. DALL-E 3 entegrasyonu zaten geçtiğimiz haftalarda ChatGPT’ye gelmişti ve bu kullanım açıkçası çok farklı kullanım senaryoları sunuyor. Kapibara örneğinde olduğu gibi isteme dayalı olarak sanatsal eserleri üretmek artık çok daha kolay.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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