Tam Boyutta Gör OpenAI şu anda ChatGPT Plus üyeleri için yeni beta özelliklerini kullanıma sunuyor. Aboneler, güncellemenin dosya yükleme ve bunlarla çalışma becerisinin yanı sıra çok modlu desteği de içerdiğini bildiriyor. Temel olarak, kullanıcılar GPT-4 açılır menüsünden Bing ile Gözat gibi modları seçmek zorunda kalmayacaklar bunun yerine bağlama göre kullanıcının ne istediği tahmin edilecek.

ChatGPT Plus abonelerine yeni özellik

Tam Boyutta Gör İsteyen herkesin erişebildiği ChatGPT Plus hizmetine eklenen yeni özellikler, ChatGPT Enterprise planı tarafından sunulan ofis özelliklerinin bir kısmını bireysel kullanıcılara sunulan abonelik planına getiriyor. Gelişmiş Veri Analizi özelliğine sahip olan ChatGPT Plus aboneleri artık sohbet robotuna dosya yükleyebiliyor. Dosyanın yüklenmesi ve analiz için hazır olması birkaç dakika sürebiliyor. Süreç tamamlandıktan sonra sohbet robotu verileri özetlemek, soruları yanıtlamak veya istemlere göre veri görselleştirmeleri oluşturmak gibi şeyler yapabiliyor.

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Sohbet robotu yalnızca metin dosyalarıyla sınırlanmış değil. Dosya yükleme ile yepyeni kapılar aralanıyor diyebiliriz. Threads'te bir kullanıcı, ChatGPT’ye bir kapibara görüntüsü yüklediği ve araçtan DALL-E 3 aracılığıyla buna dayalı Pixar tarzı bir görüntü oluşturmasını istediği bir konuşmanın ekran görüntülerini yayınladı. DALL-E 3 entegrasyonu zaten geçtiğimiz haftalarda ChatGPT’ye gelmişti ve bu kullanım açıkçası çok farklı kullanım senaryoları sunuyor. Kapibara örneğinde olduğu gibi isteme dayalı olarak sanatsal eserleri üretmek artık çok daha kolay.

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ChatGPT’ye dosya yükleme ve analiz etme desteği geldi