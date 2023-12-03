The Boys’un 4. Sezon fragmanı yayınlandı

Homelander hiç olmadığı kadar ürkütücü
Prime Video tarafından yayınlanan fragman, Homelander’ı hiç olmadığı kadar ürkütücü ve çılgın bir şekilde gösteriyor. Buther ve The Boys’un arasındaki gerginliğin arttığı dördüncü sezon; Victoria Neuman ve Homelander arasında gerçekleşen başkanlık seçimine odaklanacak.
Jeffrey Dean Morgan dahil birçok yeni oyuncuya yer verece bu sezonda sevdiğimiz karakterler, Homelander ve Vought’u düşürmek ve dünyayı kurtarmak için elinden geleni yapacak. Gen V’nin bittiği yerden devam edecek olan The Boys, yeni sezonu ile 2024 yılında Prime Video platformunda yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.