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    Anlık Bildirim

    The Boys’un 4. Sezon fragmanı yayınlandı

    Son yılların en sevilen dizilerinden olan The Boys, yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Karmaşık ve korkunç dünyası ile bilinen dizinin dördüncü sezonundan ilk fragman yayınlandı.
    The Boys 4. Sezon Tam Boyutta Gör
    Amazon’un en başarılı yapımlarından olan The Boys, başarılı üç sezonunun ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir süredir yapımı devam eden yeni sezonun ilk fragmanı resmen yayınlandı.

    Homelander hiç olmadığı kadar ürkütücü

    Prime Video tarafından yayınlanan fragman, Homelander’ı hiç olmadığı kadar ürkütücü ve çılgın bir şekilde gösteriyor. Buther ve The Boys’un arasındaki gerginliğin arttığı dördüncü sezon; Victoria Neuman ve Homelander arasında gerçekleşen başkanlık seçimine odaklanacak.

    Jeffrey Dean Morgan dahil birçok yeni oyuncuya yer verece bu sezonda sevdiğimiz karakterler, Homelander ve Vought’u düşürmek ve dünyayı kurtarmak için elinden geleni yapacak. Gen V’nin bittiği yerden devam edecek olan The Boys, yeni sezonu ile 2024 yılında Prime Video platformunda yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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