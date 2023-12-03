The Boys’un 4. Sezon fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Amazon’un en başarılı yapımlarından olan The Boys, başarılı üç sezonunun ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir süredir yapımı devam eden yeni sezonun ilk fragmanı resmen yayınlandı.

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Homelander hiç olmadığı kadar ürkütücü

Prime Video tarafından yayınlanan fragman, Homelander’ı hiç olmadığı kadar ürkütücü ve çılgın bir şekilde gösteriyor. Buther ve The Boys’un arasındaki gerginliğin arttığı dördüncü sezon; Victoria Neuman ve Homelander arasında gerçekleşen başkanlık seçimine odaklanacak.

Jeffrey Dean Morgan dahil birçok yeni oyuncuya yer verece bu sezonda sevdiğimiz karakterler, Homelander ve Vought’u düşürmek ve dünyayı kurtarmak için elinden geleni yapacak. Gen V’nin bittiği yerden devam edecek olan The Boys, yeni sezonu ile 2024 yılında Prime Video platformunda yayınlanacak.

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