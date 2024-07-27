The Boys: Vought Rising duyuruldu: Soldier Boy geri dönüyor

Soldier Boy ve Stormfront geri dönüyor
San Diego Comic-Con etkinliğinde Amazon Prime Video, The Boys: Vought Rising dizisini duyurdu. Vought firmasının geçmişine odaklanacak olan ve 1950'li yıllarda geçecek olan yapım, Soldier Boy ve Stormfront karakterlerine yerecek. Orijinal dizinin ikinci sezonunda karşımıza çıkan Stormfront, tekrar Aya Cash tarafından canlandırılacak. Ayrıca hayranların favori karakterlerinden olan Soldier Boy, Jensen Ackles tarafından canlandırılmaya devam edecek.
The Boys: Vought Rising, bir cinayet üzerine odaklanacak ve evrenin karanlık sırlarına ışık tutacak. Sony Pictures Television ve Amazon MGM Studios ortaklığında geliştirilen dizi için tarih verilmedi ancak önümüzdeki aylarda proje hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra SDCC etkinliğinde Amazon, Soldier Boy’un The Boys’un beşinci sezonunda önemli bir karakter olacağını doğruladı. The Boys’un yeni sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Son sezona bağlanacak olan Gen V’nin ikinci sezonu ise önümüzdeki yıl yayınlanacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.