The Boys: Vought Rising duyuruldu: Soldier Boy geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı yapımlarından olan The Boys, geçtiğimiz yıl yayınlanan Gen V ile evrenini daha da genişletmişti. Orijinal dizi beşinci sezon ile seyircilere veda edecek olsa da dizinin yaratıcısı Eric Kripke, evreni genişletmek için çalışmalara devam ediyor. San Diego Comic-Con etkinliğine katılan The Boys, etkinlikte yeni bir dizinin duyurusunu yaptı.

Soldier Boy ve Stormfront geri dönüyor

San Diego Comic-Con etkinliğinde Amazon Prime Video, The Boys: Vought Rising dizisini duyurdu. Vought firmasının geçmişine odaklanacak olan ve 1950'li yıllarda geçecek olan yapım, Soldier Boy ve Stormfront karakterlerine yerecek. Orijinal dizinin ikinci sezonunda karşımıza çıkan Stormfront, tekrar Aya Cash tarafından canlandırılacak. Ayrıca hayranların favori karakterlerinden olan Soldier Boy, Jensen Ackles tarafından canlandırılmaya devam edecek.

The Boys: Vought Rising, bir cinayet üzerine odaklanacak ve evrenin karanlık sırlarına ışık tutacak. Sony Pictures Television ve Amazon MGM Studios ortaklığında geliştirilen dizi için tarih verilmedi ancak önümüzdeki aylarda proje hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra SDCC etkinliğinde Amazon, Soldier Boy’un The Boys’un beşinci sezonunda önemli bir karakter olacağını doğruladı. The Boys’un yeni sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Son sezona bağlanacak olan Gen V’nin ikinci sezonu ise önümüzdeki yıl yayınlanacak.



