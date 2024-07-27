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    Anlık Bildirim

    The Boys: Vought Rising duyuruldu: Soldier Boy geri dönüyor

    Son yılların en dikkat markalarından olan The Boys, yakında yeni bir dizi ile karşımıza çıkacak. San Diego Comic-Con etkinliğinde The Boys evreninde geçecek yeni dizi duyuruldu.
    Soldier Boy Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı yapımlarından olan The Boys, geçtiğimiz yıl yayınlanan Gen V ile evrenini daha da genişletmişti. Orijinal dizi beşinci sezon ile seyircilere veda edecek olsa da dizinin yaratıcısı Eric Kripke, evreni genişletmek için çalışmalara devam ediyor. San Diego Comic-Con etkinliğine katılan The Boys, etkinlikte yeni bir dizinin duyurusunu yaptı.

    Soldier Boy ve Stormfront geri dönüyor

    San Diego Comic-Con etkinliğinde Amazon Prime Video, The Boys: Vought Rising dizisini duyurdu. Vought firmasının geçmişine odaklanacak olan ve 1950'li yıllarda geçecek olan yapım, Soldier Boy ve Stormfront karakterlerine yerecek. Orijinal dizinin ikinci sezonunda karşımıza çıkan Stormfront, tekrar Aya Cash tarafından canlandırılacak. Ayrıca hayranların favori karakterlerinden olan Soldier Boy, Jensen Ackles tarafından canlandırılmaya devam edecek.

    The Boys: Vought Rising, bir cinayet üzerine odaklanacak ve evrenin karanlık sırlarına ışık tutacak. Sony Pictures Television ve Amazon MGM Studios ortaklığında geliştirilen dizi için tarih verilmedi ancak önümüzdeki aylarda proje hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor. Tüm bunların yanı sıra SDCC etkinliğinde Amazon, Soldier Boy’un The Boys’un beşinci sezonunda önemli bir karakter olacağını doğruladı. The Boys’un yeni sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Son sezona bağlanacak olan Gen V’nin ikinci sezonu ise önümüzdeki yıl yayınlanacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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