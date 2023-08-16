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    General Mobile yeni akıllı telefonunu tanıttı: GM 24 Pro

    Yerli teknoloji devi General Mobile ürün gamını genişletiyor. Marka düzenlediği etkinlikte yeni teknoloji ekosistem ürünleriyle birlikte merakla beklenen iki yeni akıllı telefonunu tanıttı.
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    General Mobile 24 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    General Mobile, gerçekleştirdiği #GücüSerbestBırak konseptli lansmanında yeni ürünlerini tanıttı. Merakla beklenen GM Phoenix 5G ve GM 24 Pro ürünlerini kullanıcılarının beğenisine sunan firma lansmanında ayrıca genişbant çözümlerine, akıllı ev ürünlerine ve giyilebilir aksesuarlarına da yer verdi.

    Foxconn ile önemli iş birliği

    General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, akıllı telefon ile yakaladığımız başarıyı, bir teknoloji ekosistemi oluşturmak noktasında da sürdürüyoruz ifadelerini kullanarak şu açıklamayı yaptı:

    "General Mobile markamızın teknoloji ekosistemi dönüşümünü sağlayarak 360 derece fayda odaklı bir yapı tasarlıyoruz ve 5G inisiyatifi bunun en önemli parçalarından birisi. Bu doğrultuda merkezi Tayvan’da bulunan dünyanın en büyük elektronik üreticisi Foxconn ile güçlerimizi birleştirdik.

    5G genişbant ve sabit genişbant ürünlerini Foxconn ile birlikte geliştiriyor ve tüm dünyaya satışını gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda Hindistan’ın en büyük mobil operatörlerinden biri ile anlaşma sağladık. Yıllık 9 milyon adet ile Hindistan’da %25 pazar payına ulaşacak bu anlaşma ile birlikte ayda 750 bin adet General Mobile Wi-Fi 6 Home Gateway ürünü satışını gerçekleştireceğiz.”

    General Mobile 24 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    GM 24 Pro tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

    Beyaz Kuğu ve Gri Gölge renkleriyle GM 24 Pro, zarafet ve gücün uyumunu 7.96 mm ultra ince gövdesinde bir araya getiriyor. 6.7" FHD+ boyutlu ekranını AMOLED teknolojisiyle donatan GM 24 Pro, 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

    Mediatek Helio G99 işlemcisiyle oyunlarınızı, uygulamalarınızı ve çoklu görevlerinizi akıcı bir şekilde yönetmenizi sağlayan GM 24 Pro, 16 GB’a varan RAM ile  performansı üst seviyelere çıkarıyor. 256 GB hafızası bulunan GM 24 Pro, ayrıca 1TB’a kadar da MicroSD kart desteği  sağlıyor.

    General Mobile 24 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Performansı ile dikkat çeken GM 24 Pro, 5.000 mAh pil ömrü ve 33W hızlı şarjı tüm gün kullanım sağlıyor. 108 MP AI Süper Piksel Modu ile fotoğraflarınızı inanılmaz bir detayla yakalayarak gerçekliği en net şekilde yansıtmanızı sağlayan GM 24 Pro’nun ayrıca makro ve derinlik kameraları da bulunuyor.

    15 Ağustos’ta tanıtılan GM 24 Pro, generalmobile.com’a özel GM Pods 3 hediyesi ile ön siparişe açıldı. GM 24 Pro, 31 Ağustos itibariyle kullanıcılarıyla buluşacak. Fiyat etiketi: 10.299 TL

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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