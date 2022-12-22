General Mobile, Deloitte Teknoloji Fast 50’de “Big Stars” ödülünü kazandı

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Deloitte tarafından düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programının 2022 kazananları açıklandı. General Mobile, teknoloji şirketleri için “Büyükler Ligi” olarak adlandırılan “Big Stars” ödülünü kazandı.

2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programı, 2006’dan beri her yıl en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirliyor. Program kapsamında General Mobile, “Big Stars” ödülüne layık görüldü.

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General Mobile adına ödülü alan Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, “Bu ödülü almamızda General Mobile ailesinin tüm üyelerinin çok büyük bir emeği bulunuyor. Bu özverili çalışmalarından ve çabalarından dolayı buradan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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General Mobile, Deloitte Teknoloji Fast 50’de ödül kazandı