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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamerası yanda Lenovo Legion Phone Duel oyuncu odaklı telefon tanıtıldı

    Lenovo Legion Phone Duel oyuncu odaklı akıllı telefon Snapdragon 865 Plus yonga seti yanında çift USB Tip-C girişi ile sağladığı 90W hızlı şarj desteğine sahip.
    5 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kamerası yanda Lenovo Legion Phone Duel oyuncu odaklı telefon tanıtıldı
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    Oyuncu odaklı akıllı telefon trendine son dönemde oldukça fazla üye katıldı. Asus, Xiaomi, Nubia, Huawei gibi firmalar bu sınıfta kozlarını paylaşıyor. Lenovo da Legion markasıyla pazara ilk adımını attı.

    Lenovo Legion Phone Duel özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Legion Phone Duel temel donanım anlamında rakipleri ile benzerlikler taşıyor. Örneğin Asus ROG Phone 3 gibi Snapdragon 865 Plus yonga seti ile geliyor ve Android cephesinin en güçlü akıllı telefonlarından birisi oluyor. Yonga seti 3.1GHz frekansına kadar çıkıyor.

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    6.59 inçlik Full HD+ AMOLED ekran 144Hz tazeleme hızı sayesinde oyunlarda akıcılık sunuyor. Ayrıca 240Hz dokunmatik örnekleme hızı da anlık tepkileri yansıtıyor. 8GB/12GB/16GB LPDDR5 RAM bellek yanında 128GB/256GB/512GB depolama seçenekleri mevcut. Sıvı soğutma ile sistemin ısınmasının önüne geçiliyor.

    Telefonun dikkat çekici özelliklerinden birisi 90W hızlı şarj desteği. 5000mAh kapasiteli batarya 30 dakikada doluyor ancak bunun için iki USB Tip-C kablosu takmak gerekiyor. Telefonun adaptörü de iki USB çıkışına sahip.

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    Kamerası yanda Lenovo Legion Phone Duel oyuncu odaklı telefon tanıtıldı
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    Diğer taraftan 20MP çözünürlüğünde ön kamera yan kısma entegre edilmiş. Özçekim fotoğraflardan ziyade telefonu yan pozisyonda oynarken yayın yapma amacını taşıyor. Bu konsept oldukça işe yarayabilir.

    Telefonun arka kısmında 64MP f/1.89 ana sensör ve 16MP yardımcı sensör mevcut. Yine Legion logosu aydınlatılabiliyor. Ön kısımda ise iki adet stereo hoparlör yer alıyor. WiFi 6 ile daha iyi bağlantı kapasitesi sunulurken çift x eksenli titreşim motoru ve tetik tuşları ile oyuncu daha yoğun bir şekilde oyuna dahil oluyor. Lenovo Legion Phone Duel için belirlenen fiyat şu şekilde:

    Lenovo Legion Phone Duel 8GB RAM + 128GB = 500$

    Lenovo Legion Phone Duel 12GB RAM + 128GB = 557$

    Lenovo Legion Phone Duel 12GB RAM + 256GB = 600$

    Lenovo Legion Phone Duel 16GB RAM + 512GB = 857$



    https://www.gizmochina.com/2020/07/22/lenovo-legion-phone-duel-gaming-phone-snapdragon-865-plus-90w-fast-charge-500-price/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Amd64x2 4 sa.
    Telefon fena değil ama eksikleri var:
    Telefonun dörtbir yanını saran rengarenk caanım RGB ledleri yok.
    Oyuncu takısı olduğu için 500 katı fiyatı yok.
    Efsanevi canavar yaratık figürleri yok.
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    24lala 5 sa.
    Hayat her zaman gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlara güzel. Şirketler bile bir telefonu pazarlarken gelişmiş ülkelere farklı dandik ülkelere farklı pazarlıyor. Bakınız samsungun avrupa pazarına exyones dandik işlemcileri iteleyip abdye snapdragon koyması gibi. Yine lenovadda da aynı şey var. Biz de hala Ayasofya cami olsun mu olmasın mı tartışması yapalım. Ramazanda sakız çiğnemek orucu bozar mı tartışması yapalım. Türban takılmalı mı takılmamalı mı tartışması mı yapalım. Şu aradaki kulvar farkına bakar mısınız ? Birisi aya uzay aracı yolluyor bi de bizim uğraştığımız işlere bakın. 3. dünya ülkesi olmak böyle bi şey :(
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    CleanCoders (Fatih ) 3 sa. 24lala
    snapdragon koymasının nedeni ABD yerlilik oranını artırmak için olabilir. ABD ye mal satmak çok katı kurallara tabi
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    onkuba 5 sa.
    Mobildeki oyuncu konsepti saçma geliyor. Bir amiral gemisi aldığınız zaman zaten bütün oyunlar en iyi şekilde oynanıyor.
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    Bloodin 5 sa.
    500 dolara 865 plus işlemcili 90 watt destekli oyuncu telefonu, fiyat cidden çok uygun... Keşke Lenovo telefon bölümünde Çin dışına açılsa
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    zero fear 5 sa.
    İşte bu gerçekten oyuncu telefonu olmuş. Çift girişli şarj cihazı kutudan çıkıyorsa problem yok..
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