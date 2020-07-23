Kamerası yanda Lenovo Legion Phone Duel oyuncu odaklı telefon tanıtıldı

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Oyuncu odaklı akıllı telefon trendine son dönemde oldukça fazla üye katıldı. Asus, Xiaomi, Nubia, Huawei gibi firmalar bu sınıfta kozlarını paylaşıyor. Lenovo da Legion markasıyla pazara ilk adımını attı.

Lenovo Legion Phone Duel özellikleri ve fiyatı

Lenovo Legion Phone Duel temel donanım anlamında rakipleri ile benzerlikler taşıyor. Örneğin Asus ROG Phone 3 gibi Snapdragon 865 Plus yonga seti ile geliyor ve Android cephesinin en güçlü akıllı telefonlarından birisi oluyor. Yonga seti 3.1GHz frekansına kadar çıkıyor.

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6.59 inçlik Full HD+ AMOLED ekran 144Hz tazeleme hızı sayesinde oyunlarda akıcılık sunuyor. Ayrıca 240Hz dokunmatik örnekleme hızı da anlık tepkileri yansıtıyor. 8GB/12GB/16GB LPDDR5 RAM bellek yanında 128GB/256GB/512GB depolama seçenekleri mevcut. Sıvı soğutma ile sistemin ısınmasının önüne geçiliyor.

Telefonun dikkat çekici özelliklerinden birisi 90W hızlı şarj desteği. 5000mAh kapasiteli batarya 30 dakikada doluyor ancak bunun için iki USB Tip-C kablosu takmak gerekiyor. Telefonun adaptörü de iki USB çıkışına sahip.

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Diğer taraftan 20MP çözünürlüğünde ön kamera yan kısma entegre edilmiş. Özçekim fotoğraflardan ziyade telefonu yan pozisyonda oynarken yayın yapma amacını taşıyor. Bu konsept oldukça işe yarayabilir.

Telefonun arka kısmında 64MP f/1.89 ana sensör ve 16MP yardımcı sensör mevcut. Yine Legion logosu aydınlatılabiliyor. Ön kısımda ise iki adet stereo hoparlör yer alıyor. WiFi 6 ile daha iyi bağlantı kapasitesi sunulurken çift x eksenli titreşim motoru ve tetik tuşları ile oyuncu daha yoğun bir şekilde oyuna dahil oluyor. Lenovo Legion Phone Duel için belirlenen fiyat şu şekilde:

Lenovo Legion Phone Duel 8GB RAM + 128GB = 500$

Lenovo Legion Phone Duel 12GB RAM + 128GB = 557$

Lenovo Legion Phone Duel 12GB RAM + 256GB = 600$

Lenovo Legion Phone Duel 16GB RAM + 512GB = 857$

https://www.gizmochina.com/2020/07/22/lenovo-legion-phone-duel-gaming-phone-snapdragon-865-plus-90w-fast-charge-500-price/

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