General Mobile yenilenmiş telefon satışına başlıyor

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Türkiye’de sıfır telefon fiyatlarının artması ve yenilenmiş telefonlara 12 ay taksit imkanı getirilmesiyle birlikte yenilenmiş telefon satışları yükselişe geçti. Artan talebin ardından çok sayıda şirket, Ticaret Bakanlığı’ndan yenileme yetki belgesi alarak piyasaya giriş yaptı. Şimdi de General Mobile, Ticaret Bakanlığı’ndan yenileme yetki belgesi aldığını ve yenilenmiş cihaz satışına başlayacağını duyurdu.

12 ay General Mobile garantisi

General Mobile, Ticaret Bakanlığı’ndan belge alarak kendi yenileme merkezini kuran ilk akıllı telefon üreticisi oldu. Müşterilerin General Mobile servislerine getirdiği cihazlar değeri karşılığında satın alınacak. Arızalı parçası varsa tamiri yapılacak, fiziksel sıkıntıları giderilecek ve güncellemeleri yapılacak. Yenilenmiş durumdaki telefonlar General Mobile güvencesiyle 12 ay garanti ile satışa sunulacak.

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Kredi kartına 12 taksit

General Mobile, yenilenmiş telefonları kredi kartına 12 taksit seçeneği ile satışa sunacak. Müşteriler mevcut telefonlarını İstanbul Kağıthane’de bulunan General Mobile Yenileme Merkezi’ne veya Türkiye genelinde 24 farklı noktada bulunan General Mobile servislerine getirebilecek.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan General Mobile Satış Sonrası Hizmetler ve Lojistikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arslan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin yerli akıllı mobil ürünler geliştiren markası olarak ülkemizin kaynaklarının verimli kullanımına büyük önem veriyoruz. Bu hedefle, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması imkanlarını bulabileceğiz. Ayrıca alınan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş yaşanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanmasının önünü açıyoruz. Bu projemizin sadece markamızın kullanıcılarına değil, Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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