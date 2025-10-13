Giriş
    Volkswagen destekli Gotion, katı hal batarya üretimine başladı

    Volkswagen destekli Çinli batarya üreticisi Gotion High-Tech, kendi geliştirdiği “Jinshi Battery” isimli tamamen katı hal pilinin pilot üretim aşamasına geçtiğini duyurdu. Yeni batarya neler sunuyor?

    Volkswagen destekli Gotion, katı hal batarya üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen destekli Çinli batarya üreticisi Gotion High-Tech, kendi geliştirdiği “Jinshi Battery” isimli tamamen katı hal pilinin pilot üretim aşamasına geçtiğini duyurdu. Şirket ayrıca 2 GWh’lik bir seri üretim hattının tasarım çalışmalarına başladığını açıkladı.

    %40 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor

    8 yıllık bir Ar-Ge sürecinin ürünü olan Jinshi Battery, ilk kez Mayıs 2024’te tanıtılmıştı. Bu pilde sülfür bazlı katı elektrolit kullanılıyor ve mikronize elektrolitler, ultra ince kaplamalı tek kristal katotlar ile üç boyutlu gözenekli silikon anotlar gibi çeşitli malzeme yenilikleri bulunuyor. Gotion’un açıklamasına göre hücre, 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşarak mevcut NMC lityum pillerden yaklaşık %40 daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Ayrıca 200°C termal oda, çivi delme ve ezilme gibi zorlu güvenlik testlerinden başarıyla geçiyor.

    Son gelişmeler, şirketin önemli teknik ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor. Gotion, 0,2 GWh kapasiteli ilk pilot üretim hattında temel üretim ekipmanlarının tamamını yerel olarak temin ettiğini ve istikrarlı %90 verim oranına ulaştığını belirtiyor. Şirket ayrıca, sülfür elektrolitinin iyonik iletkenliğini yaklaşık %60 oranında iyileştirdiğini ve hücre ön yük basıncını %90 azaltarak üretim kararlılığını yükselttiğini açıkladı. Bir yıllık dayanıklılık doğrulamasının ardından, pilin hücre kapasitesinin ilk prototiplere kıyasla %150 arttığı da belirtiliyor.

    1 milyon kilometre ömür

    Gotion'un katı hal bataryası, 3.000’den fazla şarj döngüsü ile yaklaşık 1 milyon kilometre ömür sunuyor. Paket seviyesinde 280 Wh/kg enerji yoğunluğu sunan batarya, -20°C ile 85°C arasındaki sıcaklıklarda kararlı bir şekilde çalışabiliyor. Şirket, bu pilleri kullanan prototip araçların 10.000 km'den fazla yol testini tamamladığını açıkladı.

    Şirket, planlanan 2 GWh üretim hattının yatırım tutarı ve inşaat takvimi hakkında bilgi paylaşmadı. Ancak analistler, benzer yarı katı batarya projelerine dayanarak maliyetin GWh başına 1,5-2 milyar yuan (yaklaşık 205-273 milyon dolar) aralığında olabileceğini tahmin ediyor. Gotion’un hedefi, 2027’de küçük ölçekli araç entegrasyonunun ardından 2030’da geniş çaplı seri üretime geçmek.

    Volkswagen en büyük hissedarı

    Gotion ayrıca, Çinli hava aracı geliştiricisi EHang ile iş birliği yaparak katı hal teknolojisini düşük irtifa hava araçlarında (eVTOL) kullanmayı planlıyor. Alman otomotiv devi Volkswagen, %24,5 hisse ile Gotion'un en büyük hissedarı konumunda. Dolayısıyla, şirketin katı hal batarya alanında yaptığı atılımlar Volkswagen için de büyük anlam taşıyor.

