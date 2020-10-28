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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gerçek nesneleri Photoshop'a aktarabilen ClipDrop uygulaması yayınlandı

    Akıllı telefonunuzla fotoğrafını çektiğiniz gerçek nesneleri Photoshop gibi grafik düzenleme programlarına aktarabilen ClipDrop uygulaması herkesin kullanımına sunuldu.
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    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Gerçek nesneleri Photoshop'a aktarabilen ClipDrop uygulaması yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    ClipDrop, akıllı telefonunuzun kamerasıyla fotoğrafını çektiğiniz gerçek nesneleri, arka planını temizleyerek Photoshop gibi grafik düzenleme programlarına aktarabiliyor. Ancak yetenekleri bununla sınırlı değil.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Watch Lite akıllı saatin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı"

    Uygulama sadece nesneleri değil aynı zamanda metinleri de keserek PowerPoint, Figma, Google Dokümanlar, Pitch ve Canva gibi web tabanlı hizmetler ve diğer programlara yapıştırabilme özelliğine sahip.

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    ClipDrop'un hem mobil hem de masaüstü versiyonu var. Masaüstü versiyonu sadece akıllı telefon kamerasıyla kalmayıp bilgisayar ekranındaki görüntüler üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.

    Beta testine 100 bin kişi katıldı

    Uygulama ilk olarak geçtiğimiz bahar aylarında ortaya çıkmıştı. Çok sayıda kullanıcının dikkatini çeken ClipDrop'un beta test programına 100 binden fazla kişi katıldı.

    Artık uygulama herkesin erişimine açılmış durumda. Ancak hala beta sürecinde olduğunu hatırlatalım. Yani kullanırken çeşitli hatalarla ve çökme sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

    ClipDrop'un standart versiyonu 10 adet işlemi ücretsiz olarak yapmanıza izin veriyor. Programı kullanmaya devam etmek isterseniz 39.99 dolar ödeyerek yıllık abonelik satın almanız gerekecek.



    https://clipdrop.co Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa.
    Uygulama aşırı iyi çalışıyor çok ince ayrıntıları falan ayırabiliyor parayı sonuna kadar hak ediyor
    Yanıtla
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 1 sa.
    Hoş program, çok iş görür fakat fiyat politikası güzel değil. Yıllık abonelik konusunu her yerde dayatmasalar keşke.
    Yanıtla
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 2 sa.
    Photoshop ve Corel Draw da çok basit bir şekilde yapılıyor. Gerek yok böyle programlara :)
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa. (düzenlendi)
    Photoshop uzmanı değilim ama bu işi zaten Photoshop içinde birkaç tıklama ile halledebiliyoruz.
    Fotoğrafı photoshop içine aktar arka planı seç ve temizle. Tamam.
    Bu uygulamanın arka plan temizliğini Photoshop'un kendisi kadar başarılı yapabileceğini sanmıyorum. Zaten video anlatımda da webden tilki görseli seçerken arka plandan kolay ayrıştırılabilecek karlar içindeki tilkiyi özellikle seçti.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    kartal172 (Cemil ) 2 sa. alaz1903
    PS 2020.1 sürümünde yeni filtreler ile fotoğrafçıların işlerini de kolayca çözüme ulaşabiliyorsunuz. Büyük yenilikler ve güncellemeler yapıyorlar.

    Bizimkiler de kahvede oturuyor.
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