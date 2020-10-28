Gerçek nesneleri Photoshop'a aktarabilen ClipDrop uygulaması yayınlandı

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ClipDrop, akıllı telefonunuzun kamerasıyla fotoğrafını çektiğiniz gerçek nesneleri, arka planını temizleyerek Photoshop gibi grafik düzenleme programlarına aktarabiliyor. Ancak yetenekleri bununla sınırlı değil.

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Uygulama sadece nesneleri değil aynı zamanda metinleri de keserek PowerPoint, Figma, Google Dokümanlar, Pitch ve Canva gibi web tabanlı hizmetler ve diğer programlara yapıştırabilme özelliğine sahip.

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ClipDrop'un hem mobil hem de masaüstü versiyonu var. Masaüstü versiyonu sadece akıllı telefon kamerasıyla kalmayıp bilgisayar ekranındaki görüntüler üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.

Beta testine 100 bin kişi katıldı

Uygulama ilk olarak geçtiğimiz bahar aylarında ortaya çıkmıştı. Çok sayıda kullanıcının dikkatini çeken ClipDrop'un beta test programına 100 binden fazla kişi katıldı.

Artık uygulama herkesin erişimine açılmış durumda. Ancak hala beta sürecinde olduğunu hatırlatalım. Yani kullanırken çeşitli hatalarla ve çökme sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

ClipDrop'un standart versiyonu 10 adet işlemi ücretsiz olarak yapmanıza izin veriyor. Programı kullanmaya devam etmek isterseniz 39.99 dolar ödeyerek yıllık abonelik satın almanız gerekecek.

https://clipdrop.co

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